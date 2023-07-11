Забытые уроки "кровавого воскресенья": Запад закрыл глаза на зверский геноцид, устроенный украинскими националистами

Всего за 11-12 июля 1943 года были убиты около 10 тысяч польских крестьян, проживавших в украинских селах. В Польше по сей день помнят о жертвах резни. Фото: EAST NEWS

Примечательно, что в день открытия саммита в Вильнюсе в годной из стран-членов этого блока отмечают юбилей трагической даты. Ровно 80 лет назад украинские националисты из ОУН-Б* и УПА* устроили дикую резню, фактически устроив геноцид польскому населению в западных регионах нынешней Украины. Это было не каким-то спонтанным актом возмущения украинцев, стихийным протестом и даже обычными для украинских территорий погромами, а четко спланированным и организованным украинскими националистами геноцидом.

Нападению в течение одного дня подверглись от 98 до 167 населенных пунктов, где вместе с украинцами проживали и поляки. Где-то их было больше, где-то меньше, но спастись удалось мало кому. У командования польской Армии Крайовой были сведения о готовящейся акции, и оно даже попыталось было договориться с бандеровцами, но те захватили парламентеров, прибывших на переговоры, и разорвали их лошадьми.

Всего за 11-12 июля были убиты около 10 тысяч польских крестьян, проживавших в украинских селах. Причем, к бандеровцам зачастую присоединялись и украинцы из числа соседей в этих селах. Этим объясняется и то обстоятельство, что поляков убивали не только из стрелкового оружия отряды националистов, но и «мирные» местные селяне топорами, вилами, лопатами, косами, забивали насмерть молотками стариков, женщин, детей от мала до велика. Зверства украинцев ужаснули даже привыкших ко всему немецких оккупантов. Не случайно для начала массовых убийств было выбрано воскресенье - день, когда религиозные поляки семьями шли в храмы. По ним ударили тоже.

Поляки в ответ предприняли свои карательные акции против украинского населения, хотя и не дошли до такой же степени зверств, как бандеровцы. И пошло-поехало, закрутилось кровавое колесо. Вплоть до освобождения Украины Красной армией, которая положила конец этой двусторонней резне по национальному признаку. Всего во время этого геноцида, получившего название «Волынской резни», погибли более 100 тысяч поляков. Некоторые исследователи считают, что их было даже раза в полтора больше.

По всей Польше стоят памятник жертвам того геноцида. На самом известном из них памятнике детям – жертвам украинских националистов надпись гласит: «Если я забуду о них, ты Боже на небе, забудь про меня».

Спустя 80 лет приходится констатировать – забыли. Может быть, не все поляки, но вот нынешнее руководство Польши совершенно точно забыло. Потому что оно сейчас братается и жахается в десна не просто с украинцами, а с теми, кто исповедует культ бандеровцев, кто возвеличил командование тех карателей до статуса национальных героев, а именами тех карателей называет проспекты и улицы, ставит им памятники, кто считает строит свою жизнь и "чистит себя" под Бандерой и Шухевичем.

Нынешние украинские нацисты предали историю своей страны, своих настоящих героев, возведя в ранг этого высокого звания предателей, изменников и нацистских коллаборационистов. Но не меньшими предателями, прежде всего, своего народа оказалось и руководство Польши, всячески поддерживающее нынешних украинских убийц и карателей.

Боже, исполни из просьбу. Забудь про них. Они это заслужили.

*Запрещенные в России организации, признанные экстремистскими