«Вот уже 146 дней мы без нашего папы»: Дети ученого РАН, которого обвинили в четырех убийствах, обратились к Бастрыкину

Ученого обвинили в четырех убийствах

История 49-летнего ученого РАН Александра Цветкова стала известна на всю страну. В первую очередь своей необычностью. Гидролог был научным специалистом Института биологии внутренних вод, примерный семьянин, растил троих детей, победил в муниципальном конкурсе «Семья года». И тут оказалось, что его подозревают в жестоких убийствах - четыре трупа, одно расчленение. Настоящий сюжет холодящего душу триллера.

Но в этой истории оказалось много несостыковок. Убийства происходили 20 лет назад в Москве и Подмосковье. В них были замешаны двое мужчин, которые бродяжничали на площади трех вокзалов. Все четыре убийства произошли в 2002-м году в течение 10 дней. Первой жертвой стал житель деревни Городище. Его мучили четыре часа, затем расчленили и засунули голову в печь. Затем мужчины жестоко зарезали пенсионерку, чтобы похитить у нее все ценное. А позже убили еще одну даму и ее 90-летнюю мать.

У ученого трое детей, они обратились в СКР

Первый подозреваемый следствию понятен. Это уголовник Андрей Алешин, он дал показания, что с ним был подельник - некий Саша по прозвищу Чуваш. Якобы это был мужчина за 40 лет (ученый был в два раза младше в то время), который с ним промышлял мелкими кражами на площади трех вокзалов.

Силовики составили фоторобот. И, как говорят родственники ученого, загрузили в его нейросеть. Искусственный интеллект нашел сходства с гидрологом Цветковым. Его задержали, допросили и отправили в СИЗО. Однако коллеги ученого настаивают, что в то время ученый не бродяжничал, получал зарплату в институте. А в день убийства и вовсе был в экспедиции. В качестве доказательства они прислали фото, которое, как они говорят, было сделано как раз в тот день.

Тем не менее, следствие относится к таким рассуждениям о невиновности ученого со скепсисом. По их словам, доказательств вины ученого хватает, а фотографии из экспедиции не показатель – они могли быть сделаны и в другие дни. Сейчас судьбу Александра Цветкова должен решить суд. Но родные гидролога уверены, что произошла ошибка. Поэтому трое детей ученого через KP.RU обратились с открытым письмом к Александру Бастрыкину. Они просят разобраться в ситуации и на время следствия отпустить отца из СИЗО.

Фото с той самой экспедиции

Уважаемый Александр Иванович! Мы, дети Александра Игоревича Цветкова: Ульяна, Арина и Полина. Нашего папу 16 февраля задержали в аэропорту, когда он возвращался домой из очередной экспедиции. Мы надеялись, что уже вечером сможем обнять его и вручить приготовленные специально для папы подарки, ведь его не было дома 10 дней.

Но вот уже 146 дней, а мы все еще ждем его. Папу обвиняют в каких-то убийствах, но этого не может быть, наш папа добрый и честный, он всегда учил нас помогать людям. А еще он учил нас верить в чудеса. Мы очень верим, что скоро он вернется домой, потому что он ни в чем не виноват. И мы сможем его обнять и поцеловать. Расскажем, чему мы научились за то время, пока его нет с нами.

Расскажем, как мы без него встретили уже два наших дня рождения, 8 марта, День Победы, день рождения бабушки. Как мы закончили учебный год, как сдали экзамены, что умеем готовить и какие книги прочитали. За эти месяцы накопилось много чего для рассказов. Верните нам нашего папу! Мы очень по нему скучаем!

Ранее KP.RU подробно рассказывала историю Александра Цветкова и его задержания.

«Комсомольская правда» продолжит следить за развитием истории.

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