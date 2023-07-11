«Людям необходимо внимание и забота»: при поддержке «Единой России» из Брянска в город-побратим Брянку (ЛНР) отправился «Поезд здоровья»

«Поезд здоровья» доставит в ЛНР многопрофильные бригады медиков и мобильные комплексы современного диагностического оборудования.

В течение четырёх недель врачи и медсёстры будут работать в поликлиниках и больницах города-побратима. За это время планируется провести диспансеризацию 20 тысяч жителей, уделяя особое внимание выявлению онкологии, сахарному диабету, болезни бронхолёгочной системы.

«Наши доктора проведут бесплатные комплексные обследования взрослых жителей города, диспансеризацию и профилактические осмотры, — сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Брянской области Александр Богомаз. — «Поезд здоровья» оснащён самым современным оборудованием: это УЗИ-аппараты, флюорограф, маммограф, электрокардиограф, лабораторное оборудование. В составе мобильной бригады 11 врачей наиболее востребованных у населения специальностей: терапевт, невролог, уролог, гинеколог, хирург, офтальмолог, отоларинголог. Жители Брянки, как и других городов Донбасса, находятся в непростых условиях, многим нужна качественная медицинская помощь, которую достаточно сложно получить, но главное — людям необходимо внимание и забота».