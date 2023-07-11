Учёные доказали: Если не досыпаете, то и спорт не поможет

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Новое исследование, опубликованное на днях в авторитетном медицинском журнале The Lancet в очередной раз подтверждает важность сна.

Британские учёные (да, они пытливые люди) целых 10 лет изучали когнитивные функции почти 9 тысяч человек в возрасте 50 лет и старше. Их интересовало их, как различные комбинации привычек сна и физической активности могут со временем влиять на когнитивные (мыслительные) функции людей.

Физическую активность засчитывали, если она укладывалась в рекомендации ВОЗ: то есть люди уверяли, что занимались спортом или двигались в среднем темпе не менее 150 300 минут в неделю, или активно не менее 75 150 минут в неделю.

У добровольцев проверяли эпизодическую память: участникам исследования давали список из случайных 10 слов и просили воспроизвести их сразу после прочтения и спустя 15 минут. Был и тест на беглость речи, стрессоустойчивость и память - нужно было назвать как можно больше животных за минуту.

Что выяснилось: если добровольцы были достаточно физически активны, но при этом спали менее 6 часов в сутки, их когнитивные способности ничем не отличались от памяти и сообразительности сверстников, которые не утруждали себя физнагрузками, зато спали не менее 7 часов.

А вот если все факторы совпадали (и достаточный сон, и упражнения), то это, действительно, защищало от снижения когнитивных функций по мере старения. Данные исследования это убедительно показали.