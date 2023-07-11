Адвокаты Анджелины Джоли назвали Брэда Питта «недовольным ребенком» из-за спора о винодельне

Анджелина Джоли подала новый иск против Брэда Питта из-за «разграбления» общего бизнеса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некогда страстно обожавшая друг друга звездная чета - Брэд Питт и Анджелина Джоли - продолжают не менее эмоциональные разбирательства в суде. Камнем преткновения вот уже несколько лет является любимое детище актера - французское шато Chateau Miraval.

Впервые поместье Питт и Джоли увидели весной 2007 года во время отдыха на юге Франции, тогда они и выбрали из дюжины хозяйств именно Chateau Miraval. За шато звездная чета выложила почти 28 млн долларов.

Брэд Питт с запалом пенсионера-дачника принялся за обустройство нового хозяйства: установил 30 проекторов, устроил мини-зоопарк, обставил дом дизайнерской мебелью. Параллельно пригласил специалиста, который занялся развитием виноградников. Le Figaro даже включило розовое вино Miraval Côtes de Provence в свой рейтинг прованских вин.

Шато принадлежало паре в пропорции 60% - у Питта и 40% - у Джоли. Пара заранее договорилась, что без согласия друг друга продавать свои доли не будут. Но в октябре 2021 года актриса продала свою долю в винодельне через компанию Nouvel, через которую она владела частью виноградников, фирме Tenute del Mondo. Та в свою очередь является «дочкой» Stoli Group, которой владеет российский вино-водочный бизнесмен Юрий Шефлер. Ему принадлежат такие торговые марки, как Stolichnaya, Moskovskaya, R gas Melnais Balzams.

С новым совладельцем отношения у Брэда Питта не сложились, актер обвинял того, что его не пускают в собственный особняк, мешают производству вина и вообще всячески пакостничают. Не желая терпеть такого удара в спину от бывшей жены, звезда Голливуда подал в суд на Джоли. И спустя год Анджелина и ее бывшая инвестиционная фирма Nouvel решили ответить. Брэда Питта обвиняют в том, что он спустил миллионы долларов на абсолютно бестолковые и тщеславные проекты.

«В том числе более 1 млн долларов на ремонт бассейна, - говорится в иске. - Он четыре раза перестраивал лестницу и потратил немало средств на восстановление студии звукозаписи».

В иске также указано, что Питт вел себя как «недовольный ребенок» после того, как Джоли продала свою часть бизнеса не ему. Адвокаты раскритиковали актера за то, что он называл себя виноделом, заявив, что он «торгует иллюзиями, а не виноградом».

После продажи Джоли доли в винодельне Питт, по словам юристов, шел на все лишь бы сохранить контроль над шато. Он якобы разработал коварный план по захвату полного контроля над Chateau Miraval. Видимо, речь идет о соглашении, которое пара смогла достичь, согласно которому Питт выкупит у экс-супруги ее половину бизнеса. Но эта договоренность была нарушена.

«За те годы, что он якобы «строил» винный бизнес, он снимался и появлялся в десятках фильмов, не говоря уже о бесчисленных рекламных кампаниях, поездках по всему миру на кинопремьеры и посещении голливудских вечеринок, - говорится в иске. - Хотя он, без сомнения, посещал виноградники, чтобы полюбоваться работой французских рабочих, которые действительно сделали бизнес успешным. Питт не винодел».

По данным Financial Times, в 2022 году собственный бренд вина принес актеру более 16 млн долларов.