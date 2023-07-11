Форум Креативного Бизнеса: курс на Африку

Сотрудничество со странами жаркого континента обсудят на выездной сессии

В Москве проходит Форум креативного бизнеса. Поскольку сотрудничество со странами Африки становится одним из ключевых приоритетов, вопросы расширения культурных связей обсудят на выездной сессии Форума. Выездную сессию проведет социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум на втором Саммите и Экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка в Санкт-Петербурге 27–28 июля 2023 г.

Это мероприятие является самым масштабным событием в российско-африканских отношениях и призвано определить формы и направления сотрудничества на долгосрочную перспективу, отмечают в Росконгрессе. Значительную роль в этом взаимодействии играет гуманитарная составляющая, что нашло отражение в самом названии мероприятия, уточняется в пресс-релизе Фонда.

Программа выездной сессии будет сфокусирована на исследовании потенциала креативных индустрий как инструмента создания устойчивого будущего через эргономичные решения, синергию инноваций и творчества, гармоничную интеграцию традиционной культуры в мир, где современные технологии и научные достижения играют первостепенную роль. Главной темой сессии станет развитие креативной экономики с опорой на внутренний потенциал и национальную самобытность.

«Обновленный формат Форума Креативного Бизнеса расширяет географию своей тематики. Развитие связей с африканскими странами в сфере образования, науки, культуры, межцивилизационного диалога и диалога гражданских обществ сегодня как никогда актуально, учитывая турбулентность мировой экономики и трансформацию международных экономических объединений, что способствует обмену знаниями и опытом, налаживанию эффективных партнерств в сфере креативных индустрий», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В ходе выездной сессии состоится дискуссия на тему «Креативизация экономики: развитие культурных проектов и брендов. Перспективы взаимодействия России с Африканским континентом». Ее участники обсудят новые возможности для сотрудничества, развития культуры и искусства, расширения культурных связей и реализации совместных творческих проектов России и стран Африки. Среди приглашенных спикеров – Министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор Музея Востока Александр Седов, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров и ректор РГУ им. А.Н. Косыгина Валерий Белгородский.

Список гостей из африканских стран более чем представительный: генеральный директор Национального центра кино и аудиовизуального искусства Мурад Шуихи (Алжир), ректор, президент Ассамблеи Университета имени Шейха Анты Диопа Ахмаду Али Мбайе (Дакар), генеральный директор Национальной школы традиционных искусств и ремесел Мамаду Диомбера (Сенегал), президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедикт Окей Орама, основатель Центра традиционных промыслов, гончарного дела и керамики Аль-Фустата Ахмед Мохамед Захи (Египет), профессор Школы сценического искусства Ганского государственного университета Аво Мана Асиейду, председатель Ассоциации художников Эфиопии и, к слову, выпускник Академии изобразительного искусства имени В.И. Сурикова Люльсегед Ретта, генеральный директор труппы Национального театра Даниэля Сорано Усман Диона (Сенегал).