Путин заявил о негативных тенденциях в банковской сфере Запада

Владимир Путин в Кремле обсудил с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным состояние кредитной организации. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин в Кремле обсудил с председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным состояние кредитной организации.

- ВТБ исторически занимался прежде всего обслуживанием внешнеторговой деятельности, в этой связи был завязан в значительной степени на тех клиентов, которые работают в этой сфере, на иностранную инфраструктуру. В какой ситуации сейчас находится ВТБ? - спросил президент, явно признавая трудность прошедшего года.

- С IV квартала прошлого года мы работаем с прибылью, - коротко ответил Костин.

Банкир рассказал, что после запрета на операции с долларами и евро, ВТБ занялся развитием расчетов в рублях и «валютах дружественных стран». И вообще банк присутствует в Китае, Индии и некоторых странах СНГ.

Глава ВТБ Костин с президентом полностью согласился. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Но самое главное: после санкций «банк повысил свой суверенитет».

- Вы смотрите, что происходит сейчас в Соединённых Штатах: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 года, и он уже распространяется на Европу. Это как раз то, о чём мы говорили, что санкции обоюдоострые, - заявил Костин.

- Но наш банковский сектор чувствует себя надежно. Я не думаю, что будут какие-то проблемы, - добавил он.

- Повышение уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединённых Штатов, - подчеркнул Владимир Владимирович.