Как бороться с постоянным стрессом

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Стресс испытывают все и стресс испытывает нас, - начал свое выступление программный директор Ecumene Сергей Рыбаков. - Психическое здоровье человека становится ключевой составляющей любого здорового, устойчивого общества. Оно играет решающую роль в достижении значимых социальных изменений. В то время как плохое психическое здоровье может помешать человеку или сообществу в полной мере использовать открывающиеся перед ним возможности, положительное психическое здоровье может дать возможность отдельным людям и сообществам возглавить и реализовать свое собственное видение долгосрочного, успешного и устойчивого развития. В качестве оживляющего внутреннего ресурса психическое здоровье может поддерживать долговечность любых социальных изменений, которые требуют постоянного вовлечения и усилий со стороны тех, кто принимает в них непосредственное участие.

Тема постоянного напряжения и стрессовых ситуаций обсуждается во всем мире. Правительства, СМИ, бизнес, академические институты и некоммерческие организации взяли на себя особые обязательства по снижению тревожных показателей психических расстройств.

Участники нынешнего круглого стола, прошедшего в Медиагруппе «Комсомольская правда», поделились своими способами борьбы со стрессом. И к ним стоит прислушаться, потому как их работа – это постоянный и повседневный стресс.

Фото: Оксана ЗУЙКО

ВЗГЛЯД ИЗ КОСМОСА

Космонавт, герой России Федор Юрчихин сравнил стресс с острой едой. На его счету пять полетов в космос и Юрчихин не понаслышке знает, что самое главное в стрессовых ситуациях – это сохранять спокойствие. Причем, важно, чтобы спокойным был весь экипаж, тогда возможность обойти нештатную ситуацию становится гораздо реальнее.

- За каждым космонавтом годы подготовки, тренировок, лекций, - говорит спикер. – Он – маленькая часть огромного механизма, которая называется космическая программа России. И в этой парадигме наша основная задача – работать несмотря ни на что. Если каждое утро, выходя из дома думать, что случится какая-то авария или на голову упадет кирпич, то зачем вообще выходить на улицу.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Космонавт уверен, психологическая подготовка - основа основ всех профессий, но есть еще и понятие самоподготовки. Насколько человек сам умеет настроить себя. От этого и зависит его будущее.

Космонавт – это не только полеты в неизведанное большинству людей пространство, это еще и огромная ответственность.

- В первую очередь, перед семьей – супругами, детьми, внуками, - поясняет Юрчихин. – В любой стрессовой ситуации ты думаешь, прежде всего, о том, что не хочешь их терять. Параллельно осознаешь и профессиональную ответственность за колоссальный труд тысяч людей – инженеров, конструкторов, установщиков, врачей и т.д. – всех, кто причастен к полетам в космос. И ты должен свою программу выполнить до конца. Это очень стимулирует, чтобы держать себя в руках.

БИРЖА КАК ПОРОХОВАЯ БОЧКА

Банковский дилер Давид Киквидзе рассказал, что при работе на бирже должна быть максимальная эмоциональная дисциплина и порядок. Никаких ошибок допускать нельзя.

- Ведь мы работаем со средствами народа, бизнеса, бюджета. И делаем это каждый день, это наша работа, - подчеркивает Давид Киквидзе. – Конечно, к этому привыкаешь, потому как «привычка свыше нам дана». Но не всегда получается удержать себя в руках, когда видишь, что у кого-то взлетают, а у кого-то, наоборот, рушатся акции. Для банкиров и работников биржи важно уметь вовремя переключиться и находить способы разрядки. Очень помогает спорт. Например, игра в футбол с друзьями, или в теннис. После можно пойти в баню, это помогает расслабиться.

Фото: Оксана ЗУЙКО

ХРАНИТЬ ПРИРОДУ – ЗНАЧИТ, ОХРАНЯТЬ РОДИНУ

Заместитель директора Росзаповедцентр и прототип главного героя сериала «Заповедный спецназ» Артур Мурзаханов знает о природе очень многое. Ему, государственному инспектору в сфере охраны окружающей среды, не раз приходилось самому ощущать, что природа не только не признает шуток с ней и беспечного отношения, но и вдохновляет и заряжает энергией тех, кто борется за ее сохранение.

- Когда мы работали на Байкале, нашей небольшой команде противостояли сотни браконьеров, и нам удавалось с ними справляться, - рассказывает Мурзаханов. – Те, порой, удивлялись, как? Откуда у нас силы? А силу нам давала сама природа, помогала нам ловить вредителей. Именно мощь Байкала подзаряжала нас, потому что мы реально вели войну за природу, выдерживая жестокое противостояние браконьеров. В такой борьбе стресс неизбежен. Это очевидно.

По словам эксперта, преодолевать его получалось с помощью искусства. Это и чтение стихов наизусть, и танцы, и живопись, и даже чайные церемонии. Мудрые китайские учителя говорят, что сила мягкого искусства помогает привнести ту самую мягкость в искусство жестокого боя. По сути, это и есть психическое равновесие, которому Мурзаханов обучался сам и учил своих инспекторов.

Однако был еще один способ борьбы со стрессом, это понимание своей миссии - сила в правде.

- Все госинспекторы обеспечивают экологическую безопасность нашей страны, - отмечает спикер. - Именно от нас зависит, какую природу мы оставим будущим поколениям и какую воду они будут пить.

ЖУРНАЛИСТОМ СТРЕСС ДВИГАЕТ

Старший продюсер RT International Ольга Батаман уверяет, в ее работе стресс - двигатель прогресса. Он мотивирует и дает силы идти дальше.

- Работа в СМИ – это работа на сверхскоростях, - говорит Ольга. - Это необходимость быстро и оперативно решать задачи, подавать информацию. Жить в потоке новостей круглосуточно. И вырваться из него невозможно. Поэтому я для себя выработала набор приемов, которые помогают мне снять стресс.

Первое. Концентрироваться в моменте – здесь и сейчас. Это применимо к любой ситуации.

Второе. Отдыхать. Однодневная поездка на природу – хорошее средство перезагрузки и разрядки.

Третье. Снять стресс помогают домашние питомцы.

Четвертое. Нужно почаще обнимать близких людей.

Пятое. Говорите комплименты людям. Это же из детства – «поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется».

Фото: Оксана ЗУЙКО

НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ СУДЕЙ НА МЫЛО

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов сравнил стресс с контрастным душем, который не позволяет нам все время сидеть в теплой ванне. Впрочем, ему и его коллегам такой душ приходится испытывать при каждой игре. Быть арбитром на игровом поле – это уметь за секунду принять решение под огромным давлением.

- Все топовые судьи в мире спорта – люди с железными нервами, - говорит Анисимов. - Они обязаны принимать непопулярные решения и для этого нужно иметь хорошую психологическую устойчивость.

Да уж, фразу «судью на мыло» болельщики выкрикивают за игру не раз. И вряд ли кто-то из них задумывается, какой стресс испытывает этот самый судья. Преодолевать напряжение и снимать негатив арбитрам помогают психологи. Их, к слову, не сразу признали в этом профессиональном сообществе. Опытные судьи поначалу пренебрегали ходить на консультации, но со временем поняли: плакаться кому-то в жилетку – жизненная необходимость. Плюс у судей нет своих аккаунтов в соцсетях, это лишнее. Запрет ввели три года назад, а до того на страницах арбитров могла твориться полная вакханалия, когда их буквально засыпали негативными комментариями о прошедшей игре и принятых ими решениями. Перед играми судьи не читают прессу, лишний стресс в такие моменты ни к чему. Кроме того, как рассказал Алексей Анисимов, очень спасает командная работа. Любой арбитр должен понимать, что он не один и всегда рядом будут те люди, у которых можно получить и совет, и помощь, и поддержку.

Фото: Оксана ЗУЙКО

УЧИТЬСЯ НОВОМУ И СОЗДАВАТЬ ЕГО

Стресса не нужно бояться, его нужно принять, чтобы понять, преодолеть и действовать. Такое правило озвучила на круглом столе психолог ГБУ Московская психологическая служба помощи населению Милица Ясенецкая.

- Есть такой хороший глагол - совладать. И нам нужно научиться совладать с теми ситуациями, которые могут быть стрессовыми, - поясняет Ясенецкая. - Это значит, контролировать себя, начать управлять ситуацией, быть внутренне готовым к стрессу.

Быть готовым к стрессу – это еще и умение его избежать. Что дает для этого силы?

По мнению эксперта, есть несколько правил.

Первое. Учить, учиться, и еще раз учиться. Лишних знаний не бывает.

Второе. Умение конвертировать знания из прошлого опыта в сегодняшнюю жизнь. Это помогает создавать что-то новое.

- За счет этой интеграции появляется новая профессия, новый интерес, - объясняет психолог. – И это один из вариантов борьбы со стрессом. Особенно, если ты делаешь то, что понятно и полезно для других. Это защищает от стресса и помогает учиться жить дальше.

Третье. Уважайте свои ошибки. Анализируйте их и складывайте в копилку своего опыта. С их помощью вы можете развиваться.

P.S.: Конечно, взять все эти вышеперечисленные лайфхаки и одномоментно применить в своей жизни, не реально. Это работа поступательная. Каждый, кто испытывал стресс, прекрасно понимает, насколько сильно это состояние овладевает человеком и из него крайне трудно выбраться. Обычно приходиться ждать, когда отпустит. Но! Именно в этом состоянии ожидания и нужно включать самоанализ и пытаться понять, что же происходит «здесь и сейчас», как можно использовать ситуацию во благо, чему она меня учит.