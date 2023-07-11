Экс-участник «Дома 2» Венцеслав Венгржановский довел жену до нервного истощения и не дает ей развода

Экс-участник «Дома 2» Венгржановский довел жену до нервного истощения Фото: Личный архив

Венцеслав Венгржановский запомнился своим скандальным поведением и бесконечными разборками с разными пассиями на шоу «Дом-2». Покинув проект несколько лет назад, он начал встречаться с Дарьей Некрасовой, которая на тот момент работала помощницей продюсера Дианы Бичаровой. Собственно, Диана ребят и познакомила. Свадьба Венца и Дарьи состоялась в марте 2020 года, но жизнь новоиспеченных супругов недолго оставалась безоблачной. Некрасова неоднократно жаловалась на неадекватное поведение звезды «Дома-2», но документы на развод подала только в этом марте этого года. Однако расторгнуть брак не удалось.

Свадьба Венца и Дарьи состоялась в марте 2020 года, но жизнь новоиспеченных супругов недолго оставалась безоблачной. Фото: Личный архив

«Изначально, когда мы еще жили на одной территории вместе с моей мамой и племянницей, он сам предлагал развестись через МФЦ, но потом передумал. Возможно, чтобы отомстить мне, — поделилась Дарья. — Дело в том, что в прошлом году я выгнала его из квартиры. В результате разводиться пришлось через суд: в феврале этого года я отправила документы. Но первая попытка оказалась неудачной по вине работников, которые не обновили реквизиты для оплаты госпошлины».

Затем Дарья вместе с мамой стала заниматься переездом на новую квартиру и к вопросу о расторжении брака вернулась лишь в начале лета. Так как Некрасова заблокировала Венгржановского во всех мессенджерах, с Венцем связалась свекровь и предложила ему мирно развестись, на что получила отказ.

«Он прислал злобную смс, в которой написал, что ему некогда этим заниматься, мол, подавайте в суд, — продолжает Дарья. — Я понимаю, что он делает это специально, чтобы насолить. Буквально на днях я снова отправила документы в суд».

Брак Венгржановского и Некрасовой распался по ряду причин. По словам жены экс-звезды реалити, у него крайне тяжелый характер. Фото: Личный архив

Брак Венгржановского и Некрасовой распался по ряду причин. По словам жены экс-звезды реалити, у него крайне тяжелый характер. Он страдал припадками ревности, вел себя неадекватно, скандалил, отказывался работать и постоянно занимал деньги. С августа прошлого года Дарье удалось уговорить свою приятельницу взять Венца на работу, но им были недовольны и хотели уволить. Собственно, что и сделали после того, как она с ним разошлась.

«В самом начале я просто была влюблена в него и на многое закрывала глаза, а год назад постепенно начала просыпаться. Сейчас я понимаю, что все время находилась в состоянии натянутой струны. Венц очень злой, негативный и токсичный человек. Он довел меня до нервного истощения. Обострились даже те проблемы со здоровьем, от которых я страдала еще в подростковом возрасте. Могу сказать одно: без помощи специалистов я бы не выжила».