Мособлгаз перешел на отечественные комплектующие

В условиях санкций ускоренное импортозамещение стало одной из ключевых задач для многих российских предприятий. Но отдельные отрасли заранее перешли на отечественные материалы и комплектующие. Так, например, подмосковные газовики достигли почти 100% уровня импортозамещения еще год назад. Сегодня в регионе большие планы по газификации. Министерство энергетики Московской области совместно с региональной газораспределительной организацией Мособлгаз к 2030 году планируют довести уровень газификации до 99,6%.

Сегодня газораспределительная компания не только закупает у российских производителей необходимые для прокладки газопроводов трубы, но и разработала линейку отопительных котлов и газовых водонагревателей, а также собственное программное обеспечение, оптимизирующее взаимодействие с потребителями.

На днях вице-премьер федерального правительства Александр Новак в очередной раз отметил Московскую область в числе лидеров рейтинга регионов России по реализации проекта социальной газификации. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая с ежегодным обращением к жителям региона, сообщил, что в этом году по социальной газификации будет газифицировано еще 12 тыс. домовладений. Всего за два года в регионе газифицировано 115 тыс. домовладений, где проживает более 300 тыс. жителей.

«Лучшие решения были найдены путем тесного взаимодействия изготовителей и инженеров нашего предприятия, - сообщил гендиректор компании Игорь Баранов. - Например, один из подмосковных заводов по нашему специальному техзаданию собирает пункты редуцирования газа - по такому же принципу производство в Туле изготавливает фитинги. Планомерная работа по импортозамещению дает свои результаты, материалы и оборудование российского производства не уступают по качеству импортным аналогам, а по цене существенно дешевле».