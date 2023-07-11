Россияне призвали бороться с привычкой детей материться

Волна подростковой жестокости захлестнула Россию. Причем проявляется эта жестокость не только в поступках, но и в речи Фото: Shutterstock

Волна подростковой жестокости захлестнула Россию. Причем проявляется эта жестокость не только в поступках, но и в речи – сегодня школьники разговаривают исключительно матом и разбираются друг с другом «по понятиям». Эта ситуация не может не пугать родителей, в связи с чем многие взрослые задумывают о том, как помочь детям стать добрее и хотя бы научиться уважительно общаться друг с другом. Однако, как показали итоги опроса KP.RU, только половина россиян осознает, что начинать нужно с себя, и только когда взрослые прекратят сквернословить, ситуация в обществе начнет исправляться.

«Прежде, чем браться за детей, родителям и вообще всем взрослым нужно самим отказаться от мата», - говорит участник опроса.

«Когда взрослые перестанут ругаться матом, тогда и дети не будут материться», - соглашается другой.

«В первую очередь материться должны прекратить родители. Дети же все слышат и повторяют», - кивает третий.

Еще 38% предлагают вести пропаганду на более высоком уровне, сделать правильную речь модной, не поддерживать музыкантов, блогеров, юмористов, которые позволяют себе материться, а насаждать повсюду от школы до ТВ грамотные и чистый русский язык.

Еще 36% россиян считают, что дети становятся такими озлобленными от скуки, когда им нечего делать, когда ими никто не занимается, когда они не чувствуют свою ответственность. Поэтому бороться надо именно с причиной и активнее привлекать школьников к волонтерству, социальным проектам, добрым делам.

35% считают, что для пущего эффекта отказ от мата должны демонстрировать кумиры молодежи: блогеры и артисты.

А вот остальные опрошенные считают, что более эффективными могут оказаться наказания. Так, 25% участников исследования предлагают наказывать детей за мат общественными работами, а еще 17% - штрафовать родителей за использование их детьми ненормативной лексики. 10% и вовсе считают, что пора учредить дружины, которые будут следить за поведением детей на улицах.

18% россиян предлагают взвалить все на школу и проводить дополнительные уроки чистоты родной речи.

А вот 2% и вовсе считают, что ничего делать не нужно, ведь нецензурная лексика – неотъемлемая часть русского языка.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 8,7 тысячи человек.