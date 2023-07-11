Караулова заподозрила, что Дибров мог проклясть ее на латыни

«Все, что имеет начало, имеет конец», — как прозрачно транслировалось в «Матрице». Так случилось и с Дмитрием Дибровым, который с 1999 год вел шоу «Кто хочет стать миллионером?». В 2023 году стало известно, что проект теперь будет вести впервые девушка. Финалистка «Фабрики звезд» Юлианна Караулова сенсационно сменила интеллектуала Диброва в телевикторине и, как бы кто в это не верил, до сих пор шоу ведет.

Никаких консультаций и встреч для «передачи скипетра», конечно, не проводилось, поэтому трепетная певица сильно переживала, как отнесся к новому назначению Дибров. В проекте «Шоу Воли» Юлианна впервые рассказала об этом. Оказалось, что Дмитрий весьма тепло и дружественно обсудил с ней рокировку.

— Я хотела понять, не ненавидит ли он меня и все ли в порядке, — призналась артистка. — Он наговорил мне кучу приятных слов, пожелал удачи. Потом я сказала ему: «Дмитрий, благословите меня!» Он прочитал что-то на латыни. Не знаю, может, проклял, конечно, но вроде нет. Советов никаких не давал, но я их и не спрашивала.

Теперь Дибров занимается проектом «Антропология» в рамках подкаст-линейки Первого канала, которую называет «гибридной формой вещания», и «Кто хочет стать миллионером?» с новой ведущей демонстративно не смотрит.

— Ну зачем мне смотреть? — риторически вопрошал Дмитрий после первого выпуска обновленной программы. — Это вы смотрите: вы зритель, вы здесь главный, вы и давайте свои оценки.

"Подкаст. Лаб", Первый, 0.00