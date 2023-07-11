Цифровая конкуренция: кто обеспечивает передовые разработки российским компаниям?

– Антон, Ваше корпоративное офисное приложение называют улучшенной альтернативой популярного пакета “Office” от Microsoft. Вы даже запатентовали отдельные его элементы и функции. Расскажите о них, и вообще обо всем, что отличает Вашу разработку от аналогов.

– Да, мы подали заявки на три патента: это панель навигации для списка писем, интерфейс для комплексного представления информации из почтовой системы и интерфейс представления списка писем в виде вертикально прокручиваемой ленты карточек писем.

Эти функции призваны улучшить пользовательский опыт для корпоративного мобильного рабочего места. Мы попытались переосмыслить пользовательский интерфейс офисного приложения, чтобы адаптировать его для мобильных устройств. Главные особенности - это новые функции навигации по датам, а также карточный интерфейс, похожий на карточки в социальных сетях, потому что данный способ предоставления информации стал привычным для пользователей. К тому же, мы разработали уникальный интерфейс отображения писем, календаря и контактов в одном окне для планшетов, с поддержкой контекста, т.е. в календаре и контактах отображается только информация, связанная с конкретными письмами.

При работе люди часто обмениваются информацией, например, документам, презентациями и т.д. В нашем приложении была основная функция - доступ к корпоративным хранилищам. Но такие хранилища не всегда удобны, когда нужно быстро расшарить документ, причем сделать это безопасно, например, с ограничением на тех, кому можно этот документ показывать. Стандартные функции, реализованные в разных платформах, не дают возможности администраторам вводить такие ограничения. Таким образом, мы пришли к идее реализации кросс-платформенной передачи данных p2p, т.е. напрямую с девайса на девайс. Я непосредственно разрабатывал техническую часть со стороны iOS и общий протокол для других платформ. Это была очень интересная и необычная задача.

В процессе разработки, мы придумали еще одну функцию - ScreenSharing. Т.е. пользователь мог расшарить свой экран, как это сейчас происходит, например, в Zoom, но делать это тоже p2p.

Эти функции заинтересовали крупных заказчиков и сыграли важное значение при принятии ими решения о покупке лицензий на наше программное обеспечение, потому что они хотели получить удобное и безопасное приложение для своих сотрудников.

– Да, после релиза Вашей разработки WorksPad, клиентами MobilityLab, в команде которой Вы работали, стали такие гиганты рынка, как РЖД, Газпромбанк, Норильский никель, Росатом. Полагаю, это сильно отразилось на финансовых и репутационных показателях компании? Правильно я понимаю, что за таких клиентов на цифровом рынке идет настоящий бой?

– Вы все правильно понимаете. И заполучить их может только та команда, которая сможет сделать действительно лучшее предложение, таковым был WorksPad на момент своего выхода. По цифрам дохода я, к сожалению, ничего сказать не могу: это коммерческая тайна. Но, думаю, тот факт, что разработка получила всевозможные награды и признания на международном уровне - например, PC «BEST 2015 SOFT» от Magazine/RE , “Лучшее решение года” на Cnews Awards 2014, 1-е место в двух номинациях конкурса Web&Tech Ready 2015; вошел в рейтинг “20 наиболее многообещающих решений в области BYOD” журнала CIO Review из США, и так далее - о многом говорит. Сама MobilityLab участвовала и победила в Red Herring Top-100 Europe, что, безусловно, сказалось на ее репутации. Думаю, они тогда сделали огромный рывок вперед, и сейчас двигаются в верном направлении.

– Похожая ситуация была в компании “Диалог”, где Вы, являясь iOS-разработчиком, создали приложение, заинтересовавшее компанию Сбербанк. Что нужно было Сберу, и как Вы это реализовали?

– Я дорабатывал мессенджер, который стал основой известного всем СберЧата. В России одним из стандартов на рынке мессенджеров является Телеграм, за счет своей скорости и плавности работы, а также различным функциям, например, стикеры и так далее. Когда мы разрабатывали корпоративный мессенджер, мы хотели совместить функции из корпоративных мессенджеров, типа Slack, и скорость и плавность Телеграм. Как раз я занимался скоростью и плавностью работы списка сообщений. В iOS есть ряд технических ограничений, т.е. стандартные элементы не предназначены для такой работы, как это происходит в современном мессенджере. У пользователя должна быть возможность быстро попадать в любую точку переписки, листать список сообщений условно бесконечно, потому что переписки бывают огромных размеров. Это было моей главной задачей, я придумал решение, которое внутри команды назвали “окно в окне”. Оно, по сути, позволяло хранить в памяти ограниченное количество элементов и постоянно его увеличивать и уменьшать, например, сверху или снизу. Здесь очень много технической специфики, которую сложно объяснить. Но это как раз и позволяло реализовать критически важные функции: плавность работы списка при пролистывании, возможность попадать в любую точку истории сообщений и передвигаться из нее в любом направлении, двунаправленная подгрузка сообщений из истории.

– Насколько я знаю, мессенджер “Сбера” - не единственная Ваша разработка для финансового сектора. Расскажите о Trader Chat. Он был первой ласточкой в своем сегменте, ничего подобного до вас не делали. Как Вам пришла эта идея?

– В момент выхода этого приложения - это примерно конец 2014 - начало 2015 года, ничего подобного на рынке действительно не было. В тот момент стал резко падать рубль, были очень сильные колебания курса, цена на нефть тоже скакала. Мы с другом искали удобные приложения, в которых можно было бы следить за курсом рубля и ценой нефти, а самое главное, хотелось быстро узнавать о сильных колебаниях цен, например, получить push-уведомление, когда цена резко изменилась. Но, как Вы понимаете, не нашли. И мы решили создать его сами.

В процессе создания, мы сделали простенький чат внутри приложения, который затем переделали в небольшой мессенджер. Приложение стало достаточно популярным в своей категории, количество уникальных пользователей в месяц доходило до 30 тысяч.

– Это, кстати, нонсенс, ведь насколько я знаю, Вы ни рубля не потратили на рекламу этого приложения! Решение оказалось настолько своевременным, что его немедленно начали копировать другие. Где вы встречаете опции, созданные Вами для Trader Chat?

– Да, это был инди-проект, мы не вкладывались ни в его продвижение, ни в рекламу. Оно разошлось с помощью “сарафанного радио”. Очень быстро появились постоянные пользователи в чате приложения, в основном это были трейдеры-любители, или просто те, кто делился мнением по экономике, финансам или трейдингу. Сейчас подобные функции существуют, например, в приложении Тинькофф Инвестиции и других.

– Чего, по вашим наблюдениям, сегодня хотят крупные заказчики от цифровых продуктов? Какие разработки необходимы, или ожидаются на рынке?

– Индивидуализация и персонализация: заказчики ожидают, что цифровые продукты будут адаптированы под их уникальные потребности. Персонализация контента, интерфейса пользователя, рекомендаций - все это позволяет увеличить уровень удовлетворенности пользователя и повышает лояльность к бренду.

Безопасность и приватность данных: важность этих аспектов продолжает расти. Заказчики хотят быть уверены в безопасности своих данных, и они ожидают, что компании будут соответствовать строгим стандартам в этом отношении.

Также, от продукта ожидают умения взаимодействовать с другими сервисами, обмениваться данными, интегрироваться в существующие бизнес-процессы или экосистемы.

– Какие отрасли уже перешли на “цифру” максимально, а в каких бум на автоматизацию только ожидается?

– Самые успешные в плане цифровизации это конечно два направления: банки и другие финансовые учреждения, и электронная коммерция. Последняя продолжает расти в России, причем многие ритейлеры предлагают смесь онлайн- и офлайн-опыта для своих клиентов. Применение данных и аналитики позволяет предлагать персонализированные предложения и улучшать логистику. Я ожидаю бум автоматизации в следующих отраслях. Здравоохранение: хотя в некоторых частях этой отрасли уже используются цифровые технологии, например, телемедицина, электронные медицинские записи, в целом здравоохранение может значительно выиграть от дальнейшей цифровизации и автоматизации. И производство: использование технологий Интернета вещей, искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматизации процессов, управления поставками и предсказания потребностей может привести к значительной оптимизации.

– Вы уже не раз предвосхищали события, давая рынку то, что ему было нужно. Какие у вас планы на будущее? Что, как Вы думаете, будет актуально в ближайшее время?

– Одно из основных направлений, которое мне интересно, это применение существующих технологий ИИ. Одна из идей - озвучивание любых текстов, статей и превращение их в подкасты.

В интернете существует множество интересного текстового контента. И здесь, как мне кажется, существует большое поле для автоматизации. У меня существуют наработки прототипа такого сервиса, где пользователь может превратить любую статью в интернете в озвученный контент. Технически, тут можно использовать разные голоса, скорость, даже сделать интонации. Также, можно сделать так, как будто текст говорят или обсуждают между собой два человека.

Теоретически, можно даже сделать бесконечную информационно-новостную радиостанцию на основе ИИ, которая будет генерировать специальный текст, используя какие-то новости, и озвучивать его. В общем, есть над чем работать. Думаю, в ближайшее время смогу представить общественности свой новый проект.