Миром правят микроорганизмы: как их понять и подружиться с ними

Самый большой организм на Земле – это… Одни назовут тропический баобаб, другие расскажут о могучих многотонных китах, третьи начнут вспоминать названия гигантских динозавров. Но, кто бы мог подумать, что им станет маленький темный опёнок! Его грибница занимает 900 гектаров и поэтому он считается самым большим организмом на нашей планете. И, если быть до конца честными, по численности и биомассе Земля принадлежит скорее микроорганизмам, в том числе грибам, а не млекопитающим или растениям.

По самым скромным подсчетам, грибов существует около 250 тысяч отдельных видов, а если посчитать их «по головам», то не хватит и 100 нулей. Именно поэтому оториноларинголог и клинический миколог Сергей Подковальников советует втираться к грибам в доверие, ведь они – будущие колонизаторы планеты. В своем выступлении в рамках «Научного стендапа» врач-ученый легко и с юмором рассказал об очень важных вещах: - почему одна плесень съедобна, а другая опасна; - как неопрятность гениального ученого помогла создать антибиотики; - почему в мире увеличилось количество грибковых заболеваний и людей.

«Научный стендап» – это интересный формат полезного развлечения, в котором выступают современные российские ученые-звезды. Простым и понятным языком они рассказывают об открытиях и технических достижениях, которые меняют нашу жизнь.

Успейте посмотреть этот и другие выпуски, пока они не заплесневели!