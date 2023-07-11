Зеленскому в Вильнюсе заткнули рот: главу Украины отправили на ужин вместо заявленного выступления

Зеленский совершенно точно будет по команде благодарить Байдена и компанию за создание Совета "Украина - НАТО" Фото: REUTERS

Что делается, а? Что делается! Президенту Украины Зеленскому на саммите НАТО фактически просто заткнули рот, не дав устроить скандал в первый день работы этого мероприятия. Напомним, Зеленский бурно выразил свое недовольство, когда ему стали известны согласованные западными лидерами пункты резолюции по Украине. И там не было ничего ни про членство, ни даже про приглашение Незалежной в Альянс. Кроме общих пожеланий, сводившихся к тому, что будущее Украины в НАТО и формулировок в духе "после дождичка в четверг, но только когда рак на горе свистнет", не было вообще ничего. Даже про приглашение в НАТО говорилось, что это произойдет после того, как все страны-члены блока согласятся с тем, что Украина выполнила необходимые для начала вступления условия. Какие конкретно условия, при этом, не говорилось ни слова.

Взбешенный Зеленский, который явно все знал с самого начала, а потому его гнев носил, в большей степени, показушный характер, решил все же отправиться в Вильнюс на день раньше. И это после того, как Зеленский демонстративно угрожал, что если Украине не пойдут навстречу, в Вильнюсе его никто не увидит. Если первоначально приезд Зеленского планировался на утро среды, то после перемены планов Зеленский появился в Вильнюсе уже во вторник. А по украинским СМИ и Телеграм-каналам пошли сообщения, что Зеленский намерен выступить с речью в Вильнюсе в 18 часов вторника по Москве.

В воздухе резко запахло скандалом. На это время была запланирована пресс-конференция генсека НАТО Столтенберга. И эксперты поняли обещание о выступлении Зеленского так, что он пошел ва-банк. Пользуясь тем, что, как сообщалось, на тот момент резолюция по Украине не была согласована еще в окончательном варианте, Зеленский, как прогнозировали многие, намеревался обратиться ко всем лидерам стран-членов НАТО с прямым требованием либо начать процедуру приглашения Киева в Альянс, либо хотя бы пообещать, что Украина станет членом НАТО сразу после окончания военных действий. Сделать это он мог только на пресс-конференции Столтенберга, превратив ее в совместное мероприятие. И такая перспектива не нравилась на саммите никому из его участников.

Спустя какое-то время пресс-секретарь Зеленского Никифоров заявил, что его патрон сегодня не будет принимать участие в мероприятиях саммита, разве что поужинает с участниками, а программа начнется завтра. Вряд ли это можно было расценивать как-то иначе, нежели попыткой заткнуть рот Зеленскому. Кстати, к этому моменту злополучная резолюция по Украине была тут же в режиме ошпаренной кошки согласована и утверждена. И все оказалось еще хуже, чем было, потому что генсек НАТО огласил ее основные пункты на своей прессухе журналистам. Из озвученного можно отметить трехэлементный план по Украине, который включает в себя а) помощь в переводе армии на стандарты НАТО, б) создание формата Украина-НАТО, в котором у Украины будет голос наравне с членами Альянса, и в) отмену стандартного плана вхождения в НАТО (ПДЧ). Но до тех пор, пока последний член НАТО не посчитает Украину готовой к процедуре, приглашение Киеву направлено не будет. более того, Столтенберг особо отметил, что пока идут и не закончены военные действия, также никакой речи о вступлении Украины в НАТО идти просто не может. Ни малейшего, как говорится, намека.

И что Зеленский? Зеленский покорно выполнил приказ и вместе со своей супругой отправился на концерт на центральной площади Вильнюса вместе с президентом Литвы, который также прибыл туда со своей супругой (кстати, теперь есть универсальный способ различать президентов Литвы и Латвии, если кто их раньше путал: президент Литвы женат и с супругой, а президент Латвии - открытый гомосексуалист).

Больших унижения и провала, чем те, что испытал президент Украины в первый день работы саммита, когда ему указали, что его "номер шашнадцатый" (на самом деле - 32-й или даже 33-й), а голос подавать он будет, не когда захочет, а по команде, трудно себе вообразить. Однако, впереди еще второй день саммита, в ходе которого Зеленский совершенно точно будет по команде благодарить Байдена и компанию за создание Совета "Украина - НАТО" и выражать чувства глубокой признательности и удовлетворения за этот шаг.