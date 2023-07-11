Бастрыкин призвал к системной борьбе с преступностью в мигрантской среде

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился сформировать в Московской области постоянно действующую группу для противодействия миграционной преступности и разбираться в условиях и причинах каждого преступления.

Глава ведомства отметил: «В России ежегодно фиксируется рост преступности иностранных граждан».

Он привел статистические данные, указав, что за 5 месяцев текущего года иностранцами уже совершено более 18 тысяч преступлений. При этом существенно возросло количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе фактов причинения вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, половых преступлений, а также преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

По данным СК России только в первом квартале текущего года возбуждено свыше 550 уголовных дел о преступлениях, совершенных мигрантами, более 500 дел направлено в суд. При этом основной массив преступлений, совершаемых мигрантами, приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Вместе с тем высокий уровень миграционной преступности отмечается в Самарской, Курганской, Челябинской и Тамбовской областях.

Бастрыкин раскритиковал деятельность управления СК Московской области, отметив, что в регионе «отмечается ухудшение криминогенной обстановки».

«Работа по противодействию преступности мигрантов, выявлению и расследованию преступлений анализируемой категории фактически не ведется», - заявил Бастрыкин и поручил подчиненным наладить взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, обеспечить мониторинг средств массовой информации и социальных сетей на предмет выявления фактов нарушения прав и законных интересов граждан со стороны мигрантов.

Также глава ведомства поставил задачу в каждом случае детально устанавливать причины, повлекшие совершение мигрантами преступлений.

«По результатам мониторинга надо внимательно разбираться с собственниками, предпринимателями, бизнесменами, которые привлекают незаконных мигрантов на работу», - добавил он, и потребовал подготовить аналитические материалы для информирования глав субъектов и федеральных органов власти о миграционной ситуации в регионах и необходимости принятия мер в рамках компетенции.