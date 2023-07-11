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Общество11 июля 2023 19:00

Бастрыкин призвал к системной борьбе с преступностью в мигрантской среде

От создания специальных отделов, до подготовки аналитических материалов для глав субъектов неблагополучных по мигрантской преступности регионов
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился сформировать в Московской области постоянно действующую группу для противодействия миграционной преступности и разбираться в условиях и причинах каждого преступления.

Глава ведомства отметил: «В России ежегодно фиксируется рост преступности иностранных граждан».

Он привел статистические данные, указав, что за 5 месяцев текущего года иностранцами уже совершено более 18 тысяч преступлений. При этом существенно возросло количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе фактов причинения вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, половых преступлений, а также преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

По данным СК России только в первом квартале текущего года возбуждено свыше 550 уголовных дел о преступлениях, совершенных мигрантами, более 500 дел направлено в суд. При этом основной массив преступлений, совершаемых мигрантами, приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Вместе с тем высокий уровень миграционной преступности отмечается в Самарской, Курганской, Челябинской и Тамбовской областях.

Бастрыкин раскритиковал деятельность управления СК Московской области, отметив, что в регионе «отмечается ухудшение криминогенной обстановки».

«Работа по противодействию преступности мигрантов, выявлению и расследованию преступлений анализируемой категории фактически не ведется», - заявил Бастрыкин и поручил подчиненным наладить взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, обеспечить мониторинг средств массовой информации и социальных сетей на предмет выявления фактов нарушения прав и законных интересов граждан со стороны мигрантов.

Также глава ведомства поставил задачу в каждом случае детально устанавливать причины, повлекшие совершение мигрантами преступлений.

«По результатам мониторинга надо внимательно разбираться с собственниками, предпринимателями, бизнесменами, которые привлекают незаконных мигрантов на работу», - добавил он, и потребовал подготовить аналитические материалы для информирования глав субъектов и федеральных органов власти о миграционной ситуации в регионах и необходимости принятия мер в рамках компетенции.

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