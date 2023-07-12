Александр Домогаров: "Была бы возможность вернуться на 30 лет назад, я прожил бы другую жизнь"

Александр снимается в кино и играет на сцене большую часть жизни. И все еще находит актерскую профессию чертовски сложной. Фото: Екатерина ЧЕСНОКОВА/РИА Новости

Возраст солидный, хотя и сегодня многие зрители воспринимают Домогарова исключительно по роли красавца графа де Бюсси из телесериала «Графиня де Монсоро». Он мог бы эту героическую маску носить всю жизнь. Но актерская природа берет свое и ищет разнообразия.

К юбилею народного артиста в Центральном академическом театре Российской армии выходит лермонтовский «Маскарад» в постановке Нины Чусовой, где Домогаров в роли Арбенина.

- Этот театр, а не мой родной Театр имени Моссовета, предложил свою сцену для того, чтобы на сцене был создан спектакль, который является для меня юбилейным отчетом перед зрителями, - сообщил Домогаров поклонникам. - Времени, как всегда, не хватает. Я не чувствую себя готовым… Но будем делать все, что в наших силах.

Он до сих пор отдается работе с волнением, поразительным для такого опытного артиста. Накануне дня рождения юбиляр ответил на вопросы журналистов.

- Когда в душе тебе 30, а в паспорте - 60, какие могут быть ощущения?! Это солидная дата. Никуда не денешься, - признается Домогаров. - Некоторые говорят: пора подводить итоги. Надеюсь, подводить итоги преждевременно. Нелепо говорить, что все впереди. Нет, многое уже позади. Но, я считаю, что это рубеж, когда перед тобой открываются другие пространства и возможности... Хотя, если бы была возможность вернуться на 20 - 30 лет назад, но с моим сегодняшним опытом и мозгами, наверное, я бы прожил другую жизнь.

«С годами стал щепетилен»

- Что еще в творческом загашнике, кроме спектакля «Маскарад»?

- Раньше я мог совмещать 2 - 3 работы одновременно. Сейчас понимаю: лучше сделать что-то одно хорошо. «Маскарад» выходит в день моего рождения 12 июля. Спектакль сложный технически, сложный эмоционально. Сперва собирался провести творческий вечер в июле. Но понял: невозможно совмещать подготовку вечера с репетициями спектакля. Вечер решил перенести на октябрь.

С годами я стал очень щепетилен. Перфекционист. Арбенин - это роль для высокого класса артиста. Очень высокая планка. Я играю Шекспира - «Ричарда III». Это тоже мировая литература. Но если я забуду несколько фраз из русского перевода Шекспира, никто из зрителей этого не заметит. Если я ошибусь в стихах Лермонтова, заметят очень многие. Поэтому не имею права на ошибку.

- Вы ведь когда-то уже играли в спектакле «Маскарад» в Театре Армии…

- 28 лет назад я играл Звездича в постановке режиссера Леонида Хейфеца. Сейчас смотрю на молодого артиста, который играет Звездича, и вспоминаю себя. Время расставляет свои акценты. Это чрезвычайно сложная профессия, и надо съесть не один пуд соли, прежде чем сумеешь завладеть вниманием зрителей, увлечь их. Только собственной энергетикой ты можешь победить зал и получить выплеск энергии обратно. Что касается ролей, это маска, которую ты с трудом приклеиваешь. Но когда ты эту маску снимаешь, клей все равно остается на твоем лице. Никуда не денешь. Это образ, который остается.

Красавчик граф в сериале «Графиня де Монсоро» (1997). Фото: Кадр из фильма

«Я гражданин своей страны»

- Вы не уехали из страны год назад, как это сделали некоторые ваши коллеги.

- Я гражданин своей страны, я люблю свою страну и никогда ее не покину. Здесь мои корни, здесь могилы моих родителей. Здесь мои учителя. Есть же поговорка: где родился там и пригодился.

- Какие предложения в кино?

- В тех проектах, которые мне предлагают сегодня, я себя не вижу. Перед артистами всегда есть дилемма: убить свое время на плохой материал и заработать деньги или сниматься, пускай даже в небольшой роли, но получать большое эстетическое удовольствие. Я недавно посмотрел два сериала - «Актрисы» и «Балет», оба произвели на меня впечатление с точки зрения работы актеров. Меня поразила режиссерская и операторская работа.

- Осенью выходит новая часть «Гардемаринов», в которой вы снимались. Как вас хватило на столь долгий марафон?

- Режиссер Светлана Дружинина и ее муж, кинооператор Анатолий Мукасей сняли две новые полнометражные картины «Гардемарины 1787»: «Война» и «Мир». Я счастлив, что 30 лет назад мне повезло встретиться со Светланой Сергеевной и Анатолием Михайловичем. Таких людей, как они, сегодня уже не делают. Дружинина обладает невероятной энергетикой, а рядом с ней - человек совсем другого темперамента. Они вместе больше 60 лет. И до сих пор снимают прекрасное кино.

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

«Саша прекрасно дерется и скачет»

Режиссер Светлана Дружинина много лет очарована юбиляром.

- Я Сашу люблю нежно, как сына, - рассказала «КП» Светлана Сергеевна. - Первый раз он появился в моей картине (вторая часть «Гардемарины, вперед!»), когда мне нужно было озвучивать Сергея Жигунова. Звукорежиссер нашел актера, о котором раньше я не слышала. Я вошла в зал, когда артист уже работал. Очень красивый голос, быстро схватывал замечания. Только когда закончился эпизод, зажегся свет, и незнакомец повернулся ко мне лицом, я наконец-то его увидела. Это был Саша Домогаров. И в первую же минуту я пожалела, что его не было в нашем фильме с самого начала!

Я пригласила его в третью часть «Гардемаринов». Саша прекрасно двигается, дерется на шпагах, скачет на лошади. На пробе мы дали ему огромного черного жеребца. Он вскочил на эту лошадь и понесся в сторону леса. Ни коня, ни Саши долго не было. Вдруг видим: с другого конца поля лошадь нервно шагает под Домогаровым. Оба в репейниках, взмыленные. Домогаров - уникальный конник. Он родился в седле. Я думаю, что в Саше есть южная кровь. Его предки из первой волны эмиграции, но о своих дворянских корнях он не любит рассказывать. К тому же Саша - невероятно музыкальный человек.