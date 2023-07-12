Военная спецоперация на Украине 12 июля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 июля 2023 года.

11 июля во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Информация подтверждалась данными онлайн-портала украинского министерства цифровой трансформации.

Российские войска группировки «Днепр» уничтожили два украинских истребителя Су-25 в Херсонской области. Отмечалось, что летчикам спастись не удалось.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил о потерях ВСУ с начала контрнаступления. Он отметил, что по состоянию на 11 июля, потери ВСУ с 4 июня составили более 26 тысяч военных и 3 тысяч единиц различного вооружения.

Средства ПВО Вооруженных сил России сбили в зоне спецоперации на Украине три крылатых ракеты Storm Shadow и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области.

Кроме того, были уничтожены десять украинских БПЛА в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении. Войска продвинулись на полтора километра в глубину и на два километра по фронту.

Андрей Марочко сообщил, что украинская армия продолжает безуспешные попытки прорвать линию обороны ВС России и ежедневно теряет порядка батальона личного состава.

По данным военного, основные удары командование ВСУ проводит в районе Артемовска, Соледара и Васюковки.

Бригадный генерал армии США в отставке Марк Киммитт заявил, что наступление ВСУ не продвигается из-за качественной многоэшелонированной обороны ВС России.