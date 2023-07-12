«Меня сгноят в застенках СБУ. Или просто пристрелят»: Что стало на Украине с потомками советского героя с легендарной фотографии

Директор хорошевской школы Ольга Крючек показывает школьный музей. И, конечно же, в нем есть репродукция легендарного фото. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Снимок, ставший одним из символов Великой Отечественной, сделал фотограф Макс Альперт 12 июля 1942 года. Под огнем врага командир поднимает бойцов в атаку. В горячке боя фотограф не успел спросить имя героя. В камеру угодил осколок, и Альперт решил, что пленка засвечена.

А в Москве выяснилось: негатив уцелел!

Но откуда взялось название фото - «Комбат»?

«Сразу же после того, как снял, среди атакующих пронеслось: «Комбата убили!» Я и подумал: это тот самый офицер, ведь он упал буквально на моих глазах», - вспоминал Макс Альперт.

Фотографию под названием «Комбат» опубликовала газета «Красная звезда», а позже фото напечатали многие газеты и журналы мира. Вот только кто именно изображен на снимке, было неизвестно.

Имя героя удалось установить только в конце 60-х благодаря поисковикам и «Комсомольской правде». Фото с обращением к читателям было опубликовано на страницах газеты. И оказалось, на снимке не комбат, а младший политрук Алексей Ерёменко.

В 1974 году родственники Ерёменко написали в редакцию письмо. Приложили похоронку и фотографии Алексея Гордеевича. Экспертиза подтвердила: на снимке Макса Альперта и на фото, которые прислали родственники Ерёменко, - один человек.

Алексей Ерёменко погиб в 36 лет. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

«Вперед! За Родину!»

Алексей Ерёменко родился 18 марта 1906 года в селе Просяная Синельниковского уезда Екатеринославской губернии. Сейчас это Днепропетровская область. Семья его была бедной, он окончил 4 класса земской школы. Участвовал в Гражданской войне на стороне красных. Был принят в комсомол. Одним из первых вступил в колхоз «Авангард» в селе Уральское Запорожской области. Стал бригадиром, а потом заместителем председателя колхоза. В 40-м году был принят в партию и стал секретарем партийной ячейки. Позже его избрали председателем колхоза имени Красина в селе Терсянка Вольнянского района.

Когда началась война, Ерёменко назначили ротным политруком.

12 июля 1942 года немцы пытались прорваться к Ворошиловграду (Луганску). Возле села Хорошее закрепился 220-й полк 4-й стрелковой дивизии. Немцы наступали без остановки - 12 атак за день! Во время одной из них был тяжело ранен ротный командир Петренко. Тогда командование принял на себя 36-летний политрук Ерёменко. Встав во весь рост и скомандовав «Вперед! За Родину!» - он повел бойцов за собой. Атаку отбили, но политрук был убит.

Оружие фашистов - рядом с натовским

В селе Хорошее Славяносербского района ЛНР сегодня находится школа. В 2015 году ей присвоили имя Алексея Гордеевича Ерёменко. Один из классов переделали в музей боевой славы. Здесь есть портреты односельчан, ушедших на фронт (таких было больше 800) и не вернувшихся (погибло 273 человека). Есть портреты вдов. И юных выпускников школы, во время оккупации повторивших подвиг молодогвардейцев и замученных фашистами. Имеются портреты героев СВО (выпускников школы), 15 человек погибли в боях, а ржавое немецкое оружие лежит рядом с покореженным натовским. История повторяется...

В центре экспозиции - портрет Ерёменко, фотографии и документы. В 2012 году сюда из города Запорожье приезжал сын погибшего политрука - Иван Алексеевич Ерёменко, тоже ветеран войны, полковник в отставке. Его привез внук Алексей, названный в честь прадеда-героя.

«Меня сгноят в застенках СБУ»

Ольга Крючек - директор хорошевской школы. Много лет она вела переписку с сыном и однополчанами «комбата», регулярно созванивалась с Иваном Ерёменко.

- Он мечтал еще раз сюда приехать, чтобы поклониться месту, где погиб его отец. Переживал. Спрашивал: «Памятника уже нет?» Я отвечала: «Как нет?! Стоит памятник!»

Иван Еременко возле монумента. Фото: Личный архив

Школьники писали сыну «комбата» письма, он всегда отвечал. И даже опубликовал две книги, рассказывающие о подвиге отца. Подарил их школе. Но с 2014 года письма приходить перестали: с нынешней Украины их трудно было отправить. В 2017 году Ольга звала Ерёменко приехать на открытие музея в честь его отца, обещала забрать от границы.

- Он сначала загорелся, а потом сказал: «Знаете, меня сгноят в застенках СБУ. Или просто пристрелят».

За год до начала СВО связь вовсе прекратилась. Телефон сына «комбата» не отвечает. Жив ли? Не получается дозвониться и до правнука героя - Андрея, советского офицера, подполковника. Ольга предполагает, что подобные контакты в нынешней Украине могут считаться преступлением. Младшего правнука, Алексея, может, и вовсе забрали в ВСУ, воевать против того, во что верил его прадед.

Известно, что еще в начале 2010-х годов в Запорожье шла компания по дискредитации истории «комбата» (здесь установлен барельеф в честь героя). Выходили публикации вроде «А запорожец ли «Комбат»?» В угоду настроениям киевских властей авторы вопрошали: существовал ли герой вообще? Или фотограф сделал постановочный снимок где-то на учениях? Фамилию Ерёменко пытались соскоблить с монумента. На Украине неумолимо наступало время Бандеры...

Засада возле обелиска

По соседству со школьным музеем боевой славы находится кабинет с табличкой «Этнографический музей». Это класс русского языка. Когда-то здесь преподавали украинский: на стенах сохранились изображения рушников-вышиванок и даже выстроена декоративная хата-мазанка с плетнем и подсолнухами.

- Для нас Украина умерла с 2014 года, - говорит Ольга Крючек. - Были такие обстрелы, что мы каждый день прятались в подвалах. Потом начался учебный год, и мы с учителями решили, что украинского языка у нас больше не будет. Но учебников русского не хватало, и мы вместо букварей взяли русские сказки с крупными буквами. Решили, что будем учить как можем, но к украинскому не вернемся. Позже волонтеры привезли нам буквари. Я спросила учительницу украинской мовы: может, оставить факультативные занятия? Но та вздохнула: «Умерла - так умерла». Теперь преподает русский.

Среди экспонатов музея - обломки снарядов "Града", прилетевших со стороны ВСУ. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В школе проводили референдум за независимость ЛНР от Украины. Когда все в селе проголосовали, заполненные бюллетени повезли в Луганск.

- Нам позвонили и предупредили, что на трассе возле «Комбата» наших ждут вооруженные «правосеки»*, чтобы не допустить доставку бюллетеней, - вспоминает Ольга Крючек. - Мы вовремя связались с парнями, и они поменяли маршрут.

Вместе с Ольгой мы едем на поле Комиссара (оно в 10 км от села Хорошее, именно здесь погиб младший политрук Ерёменко). Там стоит обелиск, на котором изображена та самая фотография. И написано: «Потомки, помните!» Рядом воткнут маленький российский флажок. Школьные учителя заботятся об этом памятнике, приносят к нему цветы. Когда-то здесь было пшеничное поле, а теперь яблоневый сад. Яблок бывает так много, что хозяева сада бесплатно раздают часть урожая в детские сады и школы Луганской области.

Обелиск на месте гибели Коииссара. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

А 12 июля жители Луганской Республики собираются возле памятника Комбату на лисичанской трассе, чтобы вспомнить его подвиг. И продолжать совершать свой собственный.

*Организация «Правый сектор» признана в России экстремистской и запрещена.

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Единственный памятник политруку

Монумент был установлен 7 мая 1980 года, накануне 35-летия Победы. И чудом уцелел в боях с новыми националистами. Фото: Роман КОРОТЕНКО/Wikimedia Commons

Весной этого года мы ехали небольшой компанией из Луганска в Кременную. Организовал поездку Захар Прилепин. На Лисичанской трассе сделали остановку у памятника Комбату. Памятник стоял на высокой насыпи, с нее открывался вид на бескрайние поля. Мы поднялись на насыпь, и Захар широко развел руки:

- Все это теперь Россия! Разве не удивительно?

Да, это было удивительно. Еще и потому, что могло быть иначе. В 2014 году у памятника Комбату между ополченцами ЛНР и бандеровцами шли жестокие бои. Дорога перед монументом была изуродована воронками от мин и снарядов. Но 15-метровый памятник уцелел и не был «декоммунизирован» вместе с нашей историей. Линия разграничения прошла западнее...

Григорий Кубатьян с Захаром Прилепиным у памятника Комбату. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Кстати, этот монумент считается единственным советским памятником, посвященным политработникам.