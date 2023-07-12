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Звезды11 июля 2023 23:55

"Смотрит влюбленными глазами": 73-летняя Надежда Бабкина бросила мужа ради нового фаворита

Надежда Бабкина очарована молодым фаворитом Сергеем Рябовым
Игорь ПОЛЯКОВ
Новый избранник Надежды Георгиевны Сергей Рябов сопровождает ее повсюду.

Новый избранник Надежды Георгиевны Сергей Рябов сопровождает ее повсюду.

Фото: СОЦСЕТИ

Более двадцати лет Надежда Бабкина была счастлива с певцом Евгением Гором. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, казалось, что между супругами царит полная идиллия. Но в последнее время Гор ушел в тень, перестал появляться в свете со своей знаменитой женой. Евгений сосредоточился на собственном бизнесе - производстве свечей.

«Она роскошная женщина»

На все вопросы об отсутствующем муже Бабкина лаконично отвечала: мол, у них с Гором гостевой брак, живут уже давно порознь, встречаются по выходным. Впрочем, официального брака у Бабкиной и Гора не было. Судя по документам, Надежда Георгиевна как развелась в 1991 году с отцом своего сына Данилы - барабанщиком Владимиром Заседателевым, так других официальных мужей у нее и не было.

Секреты личной жизни артистки приоткрыл бывший коллега Надежды по шоу «Модный приговор». По словам историка моды Александра Васильева, у певицы появился новый фаворит.

- Ей сейчас надо содержать театр, кормить внуков. У нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Мини-Плющенко. Она же давно рассталась с мужем, - поведал недавно Васильев.

Певица поспешила успокоить общественность: дескать, 32-летний заместитель директора ее театра «Русская песня» Сергей Рябов - всего лишь верный помощник и близкий друг.

Сергей родом из Волгограда, мужчина действительно в прошлом отдал несколько лет фигурному катанию, выступал в ледовых шоу. Но после травмы отошел от спорта и стал заниматься пиаром.

- Сергей - мой помощник, мой большой друг. К счастью, как и я, он с улыбкой принимает все кривотолки, и, будучи профессионалом своего дела, понимает, что любой шум вокруг артиста - это признак бесконечного интереса к нему, - говорит певица.

- У нас постоянно съемки, фотосессии, программы на телевидении, куда мы приезжаем вместе. И я только счастлив, что ей приписали меня, она роскошная женщина. Значит, я не настолько уж плох, - кокетничал с журналистами Рябов.

Советуется во всем

Однако с Гором Бабкину уже давно не видели. А то, что Надежда Георгиевна прилетела на отдых в Крым со своим молодым помощником, да еще и поселилась вместе с ним в самом шикарном отеле, еще больше подогрело слухи о новом романе.

Поклонники заметили, как певица помолодела. Да и специалисты в области индустрии красоты, рассмотрев свежие фото Бабкиной, тут же вынесли вердикт: над артисткой снова поколдовали косметологи и пластические хирурги.

С Евгением Гором певица провела вместе почти 20 лет.

С Евгением Гором певица провела вместе почти 20 лет.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

А какой модницей она стала! На звездной дорожке крымского фестиваля «Алые паруса» артистка появилась в шелковом брючном костюме и с изумрудной сумочкой за 300 тысяч рублей.

- Сереж, мне с этой сумкой идти в зал или снять? - советовалась с помощником певица.

Рябов был одет не хуже своей «начальницы». Репортеры разглядели на молодом фаворите Надежды Георгиевны сабо стоимостью почти 100 тысяч рублей. Судя по всему, подарок артистки.

О том, что певица очарована своим помощником, говорят и в ее театре «Русская песня».

- Ранее должность Сергея в театре занимал его друг Антон Собянин, - поведал «КП» один из сотрудников Бабкиной. - Антон приехал в Москву из Новокузнецка. Надежда Георгиевна заметила его там как успешного концертного прокатчика и пригласила его на работу в свой театр. Все изменилось, когда Собянин представил Надежде Георгиевне своего лучшего друга Сергея Рябова. Бабкина была очарована красивым парнем. Она пригласила Сергея на работу в театр на должность пиар-директора «Русской песни». Рябов быстро занял должность Антона, убрал из театра не только своего друга, но и всю его команду. Бабкина в нем души не чает, смотрит влюбленными глазами. Она полностью доверила молодому фавориту все свои дела.

Наш эксперт изучила новое фото Бабкиной, снятое в Крыму.

Наш эксперт изучила новое фото Бабкиной, снятое в Крыму.

Фото: Мария РЕМИЗОВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Выглядит свежей и сияющей»

- Можно предположить, что Надежда Бабкина прибегла к круговой подтяжке лица, причем, скорее всего, уже не в первый раз, - считает наш эксперт, пластический хирург Мадина Байрамукова. - Помимо этого, артистка подкорректировала овал лица с помощью липосакции второго подбородка, а также перенесла блефаропластику, подтянула ткани в области век. Очень хорошо у Бабкиной проработана кожа: скорее всего, это результат воздействия современных аппаратных методик. Думаю, певица прибегает к микроинъекциям эмульгированного аутожира, такие уколы красоты делаются не для увеличения объемов, а для омоложения. Плюс ко всему можно предположить, что артистка не обошлась без помощи заместительной гормональной терапии. При этом певица не кажется перекроенной, перетянутой и напичканной дермальными филлерами. Наоборот, выглядит свежей и сияющей.

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