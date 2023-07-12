"Смотрит влюбленными глазами": 73-летняя Надежда Бабкина бросила мужа ради нового фаворита

Новый избранник Надежды Георгиевны Сергей Рябов сопровождает ее повсюду. Фото: СОЦСЕТИ

Более двадцати лет Надежда Бабкина была счастлива с певцом Евгением Гором. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, казалось, что между супругами царит полная идиллия. Но в последнее время Гор ушел в тень, перестал появляться в свете со своей знаменитой женой. Евгений сосредоточился на собственном бизнесе - производстве свечей.

«Она роскошная женщина»

На все вопросы об отсутствующем муже Бабкина лаконично отвечала: мол, у них с Гором гостевой брак, живут уже давно порознь, встречаются по выходным. Впрочем, официального брака у Бабкиной и Гора не было. Судя по документам, Надежда Георгиевна как развелась в 1991 году с отцом своего сына Данилы - барабанщиком Владимиром Заседателевым, так других официальных мужей у нее и не было.

Секреты личной жизни артистки приоткрыл бывший коллега Надежды по шоу «Модный приговор». По словам историка моды Александра Васильева, у певицы появился новый фаворит.

- Ей сейчас надо содержать театр, кормить внуков. У нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Мини-Плющенко. Она же давно рассталась с мужем, - поведал недавно Васильев.

Певица поспешила успокоить общественность: дескать, 32-летний заместитель директора ее театра «Русская песня» Сергей Рябов - всего лишь верный помощник и близкий друг.

Сергей родом из Волгограда, мужчина действительно в прошлом отдал несколько лет фигурному катанию, выступал в ледовых шоу. Но после травмы отошел от спорта и стал заниматься пиаром.

- Сергей - мой помощник, мой большой друг. К счастью, как и я, он с улыбкой принимает все кривотолки, и, будучи профессионалом своего дела, понимает, что любой шум вокруг артиста - это признак бесконечного интереса к нему, - говорит певица.

- У нас постоянно съемки, фотосессии, программы на телевидении, куда мы приезжаем вместе. И я только счастлив, что ей приписали меня, она роскошная женщина. Значит, я не настолько уж плох, - кокетничал с журналистами Рябов.

Советуется во всем

Однако с Гором Бабкину уже давно не видели. А то, что Надежда Георгиевна прилетела на отдых в Крым со своим молодым помощником, да еще и поселилась вместе с ним в самом шикарном отеле, еще больше подогрело слухи о новом романе.

Поклонники заметили, как певица помолодела. Да и специалисты в области индустрии красоты, рассмотрев свежие фото Бабкиной, тут же вынесли вердикт: над артисткой снова поколдовали косметологи и пластические хирурги.

С Евгением Гором певица провела вместе почти 20 лет. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

А какой модницей она стала! На звездной дорожке крымского фестиваля «Алые паруса» артистка появилась в шелковом брючном костюме и с изумрудной сумочкой за 300 тысяч рублей.

- Сереж, мне с этой сумкой идти в зал или снять? - советовалась с помощником певица.

Рябов был одет не хуже своей «начальницы». Репортеры разглядели на молодом фаворите Надежды Георгиевны сабо стоимостью почти 100 тысяч рублей. Судя по всему, подарок артистки.

О том, что певица очарована своим помощником, говорят и в ее театре «Русская песня».

- Ранее должность Сергея в театре занимал его друг Антон Собянин, - поведал «КП» один из сотрудников Бабкиной. - Антон приехал в Москву из Новокузнецка. Надежда Георгиевна заметила его там как успешного концертного прокатчика и пригласила его на работу в свой театр. Все изменилось, когда Собянин представил Надежде Георгиевне своего лучшего друга Сергея Рябова. Бабкина была очарована красивым парнем. Она пригласила Сергея на работу в театр на должность пиар-директора «Русской песни». Рябов быстро занял должность Антона, убрал из театра не только своего друга, но и всю его команду. Бабкина в нем души не чает, смотрит влюбленными глазами. Она полностью доверила молодому фавориту все свои дела.

Наш эксперт изучила новое фото Бабкиной, снятое в Крыму. Фото: Мария РЕМИЗОВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Выглядит свежей и сияющей»

- Можно предположить, что Надежда Бабкина прибегла к круговой подтяжке лица, причем, скорее всего, уже не в первый раз, - считает наш эксперт, пластический хирург Мадина Байрамукова. - Помимо этого, артистка подкорректировала овал лица с помощью липосакции второго подбородка, а также перенесла блефаропластику, подтянула ткани в области век. Очень хорошо у Бабкиной проработана кожа: скорее всего, это результат воздействия современных аппаратных методик. Думаю, певица прибегает к микроинъекциям эмульгированного аутожира, такие уколы красоты делаются не для увеличения объемов, а для омоложения. Плюс ко всему можно предположить, что артистка не обошлась без помощи заместительной гормональной терапии. При этом певица не кажется перекроенной, перетянутой и напичканной дермальными филлерами. Наоборот, выглядит свежей и сияющей.