Убит воевавший против России наследник Александра Пороховщикова: Как миллионы легендарного артиста оказались у грузинского наемника

Завещания супруги Пороховщиковы написали друг на друга, но оба умерли с разницей в месяц. Фото: Мила СТРИЖ

На днях стало известно, что в зоне специальной военной операции убит племянник знаменитого актера Александра Пороховщикова - звезды «Ворошиловского стрелка», «Капитана Немо» и еще полусотни фильмов. Убит под Бахмутом. Правда, с другой стороны линии фронта.

45-летний Вахтанг Барабадзе - сын единокровного брата Пороховщикова Шалвы Барабадзе. Всю жизнь прожил в Тбилиси. В марте 2022 года, через две недели после начала СВО, примчался на Украину и записался в «Грузинский национальный батальон». Спустя месяц Вахтанга в числе еще двух десятков граждан Грузии был объявлен Следственным комитетом России в розыск - как наемник.

К слову, своих русофобских настроений члены семьи Барабадзе особо и не скрывали - частенько постили в своих соцсетях антироссийские картинки и тексты.

Говорят, за год с небольшим Барабадзе пару раз приезжал домой на побывку и, несмотря на уговоры родни остаться, возвращался назад. В апреле нынешнего года под Артемовском (Бахмутом) артиллерийский снаряд разнес один из блиндажей на позициях «Грузинского легиона». Среди погибших опознали и Ваху Барабадзе.

Семье Вахтанга Барабадзе досталось все имущество покойного артиста. Фото: Канал «Россия 1»

Самое удивительное, что в свое время именно семья Барабадзе ни с того ни с сего получила наследство Александра Пороховщикова. Миллионы рухнули с неба - грузинского брата актер никогда в жизни и в глаза не видел.

«ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ БЫЛ ДЯДЬКА. НО СТРУСИЛ»

Тут, конечно, нужно вспомнить о кавказских корнях Александра Пороховщикова. И это, скажем прямо, настоящий триллер.

В детстве и юности Александр Пороховщиков носил совсем другую фамилию. Он был Саша Дудин. Военный инженер Михаил Дудин после войны перевез жену и сына из Москвы в Магнитогорск - его назначили главным архитектором города. Затем еще один переезд - на аналогичную должность в Челябинск. Однако через несколько лет семья вновь вернулась в столицу. Дудина будущий актер считал отцом и просто обожал.

Но в документах в графе отчество было написано: Шалвович.

Шалва Барабадзе исчез из семьи, когда маленькому Саше не было еще и двух лет. Исчез, как гласила семейная легенда, максимально некрасиво.

В 1940 году был арестован дед актера, Александр Александрович Пороховщиков. Известный еще с царских времен конструктор - его называют изобретателем первого в мире танка (который, впрочем, в 1915-1917 годах так и не ушел в серию), военных самолетов-разведчиков и даже первой системы ПВО на Балтике. После ареста отца жены Шалва Барабадзе, как рассказывали, сбежал из квартиры прямо через окно чуть ли не в исподнем - бросив все свои пожитки, жену и сына. Был уверен, что следом за дедом в лагеря отправят всю семью.

«Замечательный, говорят, был дядька, хирург начинающий. Но струсил, - вспоминал Александр Пороховщиков в одном из интервью. - Отца мне заменил отчим Михаил Дудин, я любил его, как родного».

СМЕНА ФАМИЛИИ

Фамилию матери Пороховщиков взял уже после школы. Взял сознательно. Прадед актера, которого тоже звали Александр Александрович Пороховщиков, был дворянином, архитектором, меценатом, славянофилом, во второй половине 19 века трижды избирался в Московскую городскую думу. Именно прадед построил тот самый деревянный Дом Пороховщикова на Арбате, в котором сам актер прожил последние годы жизни.

После возвращения семьи из Челябинска Саша серьезно занимался боксом (имел взрослый разряд), закончил вечернее отделение знаменитой «Щуки» (Театрального училища имени Щукина). В 27 лет был принят в труппу Московского театра сатиры и сыграл свою первую роль в кино. Именно кинематограф и прославил в последствии его имя...

Александр Пороховщиков скончался 15 апреля 2012 года в возрасте 73 лет. В больницу попал после инсульта, но из-за осложнений, вызванных сахарным диабетом, пришлось отрезать стопу, после чего начались необратимые процессы...

Еще до этого в родовом особняке покончила с собой молодая жена актера Ирина - не могла смириться, что лежащий в реанимации любимый человек медленно уходит. О смерти супруги умирающему Пороховщикову рассказать не решились.

«ДО СИХ ПОР МУРАШКИ ПО КОЖЕ»

Спустя два дня Александра Пороховщикова отпевали в старом храме у села Рождественно в Подмосковье.

- Полутемное помещение, свет - только из окон, - вспоминает адвокат Сергей Жорин, друживший с Александром Пороховщиковым. - И вдруг... Я сначала увидел реакцию остальных присутствующих. Все сразу обмерли. Поворачиваю голову и вижу, что в дверях стоит человек, который очень похож на Александра Шалвовича. Очень-очень похож!

Многие не могли глазам своим поверить. В гробу лежал великий актер. Но в нескольких метрах от него стояла его полная копия!

- До сих пор вспоминаю тот момент - мурашки по коже. Мистика? Как мы узнали потом, это был один из грузинских родственников Пороховщикова.

Тот самый таинственный родственник, приехавший на похороны, оказался двоюродным племянником. Виталий Барабадзе потом рассказывал журналистам, что перебрался в Москву еще в середине 1990-х. Много раз пытался встретиться и поговорить со знаменитым дядей, но встреча в итоге так и не состоялась.

Племяш у могилы актера после его похорон. Обещает, что сделает дяде красивый памятник.

СТРАСТИ ПО ДОМУ НА АРБАТЕ

Детей у Александра Пороховщикова не было. Завещания супруги написали друг на друга, но оба, как мы знаем, умерли с разницей в месяц. Поэтому по закону ближайшим родственником оказался единокровный брат - еще один сын Шалвы Бабарабадзе, рожденный спустя три года после его побега из Москвы от другой женщины.

И именно этот пожилой мужчина, Шалва Шалвович, внезапно стал главным претендентом на наследство актера.

- Мне Александр Шалвович много раз говорил, что со своими грузинскими родственниками он никогда не общался, - сообщает Сергей Жорин.

Достоверно известно, что с братом актер даже не был знаком.

Наследство Пороховщикова - две квартиры в Москве, загородный дом, два автомобиля. Но самый большой ажиотаж, конечно, у всех вызывал двухэтажный семейный особняк на Арбате.

Прадед актера построил его как образец русского зодчества. Из!толстых бревен. Со сказочными резными наличниками. Изначально дом сделали для Всемирной выставки в Париже, а затем собрали его в центре Москвы. С тех пор он так и стоит в Староконюшенном переулке. Памятник архитектуры. 715 квадратных метров. По нынешним временам стоимость такого объекта - в районе 250 млн рублей. Актер Пороховщиков много лет прожил здесь с женой Ириной.

- Эти горе-наследники, как я их называю, во время судов ходили и облизывались на фамильный особняк Пороховщикова на Новом Арбате, - говорит адвокат Жорин. - Причем в буквальном смысле облизывались - проезжая мимо, я несколько раз видел этих людей, которые по-хозяйски осматривали дом снаружи. Видимо, представляли, как приберут его к рукам. Это же целый капитал!

Старинный особняк Пороховщикова на Арбате - собственность города. Фото: Евгения ГУСЕВА

Но в какой-то момент наследники с большим разочарованием узнали, что особняк... не был собственностью актера. Он принадлежит городу. В советское время в здании размешались разные конторы, но к 1990-м дом представлял из себя жалкую заброшку с выбитыми окнами и ночующими здесь бомжами. Александр Пороховщиков добился у Юрия Лужкова разрешения пожить в родовом гнезде, приводя его в порядок. Это было что-то вроде бесплатной аренды с определенными обязательствами.

- Власти Москвы передали его в безвозмездное пользование некоммерческой организации, в которой было только два члена - Александр Шалвович и его жена Ирина, - объясняет адвокат. - Членство в НКО по наследству не переходят. Зданием распоряжается Департамент городского имущества Москвы.

Памятник в итоге поставили Дмитриевы и московские друзья актера. Фото: Александр РОГОЗА

ВЕРСИЯ ГРУЗИНСКОЙ РОДНИ

В разгар войны за наследство Пороховщикова (лето 2012 года) в Москву на различные ток-шоу начал летать сын Шалвы Барабадзе - тот самый Вахтанг (который теперь ликвидирован под Бахмутом).

- Я работаю в роддоме и онкологическом диспансере, - сообщал о себе Вахтанг в эфире НТВ. - Жена тоже медик.

- У вас обеспеченная семья?

- По меркам Грузии более-менее.

- Получив наследство, вы будете переезжать в Москву?

- Мы об этом пока не думали.

По версии Вахтанга, братья Шалва и Александр регулярно общались друг с другом по телефону еще с 2002 года. Но лично не встречались.

- Александр Шалвович признал моего отца как брата! - заявлял Вахтанг.

Дальше - больше. Якобы, когда стало известно об инсульте актера, грузинская родня тут же начала продавать свой шикарный трехэтажный дом в Тбилиси - чтобы перевезти московского родственника к себе и потратить все деньги на лечение. Но не успели, Александр Пороховщиков умер.

Спустя несколько месяцев суд подтвердил право Шалвы Шалвовича на наследство. Но так как сам мужчина был уже очень сильно болен (скончался в 2019 году), всеми московскими делами семьи занимался именно Вахтанг. В более поздних интервью он рассказывал, что имущество звездного дяди продал и почти все деньги потратил на лечение отца... (По самым скромным оценкам, на круг это до 20 млн рублей).

В 2020 году Вахтанга Барабадзе вновь удалось привезти в Москву - на эфир программы «Пусть говорят».

И тут странное. Вахтанг заявил, что узнал о тяжелой болезни актера лишь после его смерти... (А как же планы продать дом, чтобы спасти дядю?!)

А через несколько минут выяснилось, что Шалва Барабадзе вообще не имел никакого отношения к Пороховщикову... Его отцом был совсем другой человек. И в самой семье это было секретом полишинеля.

Памятник в итоге поставили Дмитриевы и московские друзья актера. Фото: Александр РОГОЗА

«Я НИЧЕГО ВОЗВРАЩАТЬ НЕ БУДУ!»

Двоюродная сестра актера Алла Дмитриева рассказала об этом «Комсомольской Правде» еще в 2014 году:

«Тетя Галя родила Шурика в 17 лет. Она тогда училась на артистку, подавала большие надежды. Но влюбилась в виолончелиста Шота Шанидзе. Он был хорош собой, внешне с Шуриком - одно лицо. Почему у них с тетей Галей не дошло до свадьбы, не знаю... В то время считалось неприличным быть матерью-одиночкой, да еще в столь юном возрасте. И тогда, видимо, близкий знакомый тети врач Шалва Барабадзе женился на ней и усыновил Шурика».

Адвокат Сергей Жорин, друживший с Александром Пороховщиковым, подтверждает:

- У Александра Шалвовича было письмо от матери, в котором она рассказывала, что настоящим его отцом был именно Шанидзе. Хотя в метрики был вписан Барабадзе.

В 2020-м в эфире Первого канала были озвучены результаты ДНК-теста, образцы для которого были взяты заранее - у Вахтанга, и из образцов крови на одной из вещей Пороховщикова. Результат совпадения Y-хромосомы у двух мужчин (она передается по мужской линии): 0%.

- Я поступлю цинично. Я наследство возвращать не буду. Я получил его по закону! - заявил тогда Вахтанг.

Спустя два года после этой программы «племянник» отправился воевать против России, а еще через год погиб.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Результаты наследства могут быть пересмотрены?

Известно, что семья Шанидзе тоже претендовала на наследство. Но суд отклонил ходатайство об ДНК-экспертизе и имущество Пороховщикова отошло к Барабадзе.

- По факту самыми близкими родственниками Александра Шалвовича были Дмитриевы - сестра его матери, тетя Алла, и ее дочь Наталья, - говорит адвокат Сергей Жорин. - Они общались всю жизнь, помогали друг другу. Именно Дмитриевы хлопотали, когда актер заболел, платили за лекарства и лечение. Более того, именно они оплачивали и похороны Александра Шалвовича. После смерти артиста Дмитриевы по этическим причинам и своему личному решению не стали бороться за наследство. Им не хотелось участвовать в дрязгах, пересудах, хотелось сохранить у людей в памяти Александра Шалвовича как большого актера, который оставил после себя множество блестящих ролей. Решение Дмитриевых - благородное, но именно этим как раз воспользовались Барабадзе. Во время судов они обещали разделить наследство с Натальей и ее мамой. Но это так и осталось пустыми словами.

- Результаты раздела наследства могут быть пересмотрены, если человек, как выяснился, не является кровным родственником покойного?

- Для того, чтобы оспаривать вступление в наследство кого-либо, должно быть лицо, которое будет это делать. Дмитриевы не хотят. Готовы ли этим заниматься Шанидзе? Я не знаю.

Впрочем, подобный процесс может быть только символическим - ведь недвижимость Пороховщикова давно распродана, а деньги вывезены в Грузию.

КСТАТИ

5 лучших фильмов Александра Пороховщикова

«Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974)

«Звезда пленительного счастья» (1975)

«Капитан Немо» (1975)

«С любимыми не расставайтесь» (1979)

«Ворошиловский стрелок» (1999)