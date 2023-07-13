Секреты 100-балльников: Школьники раскрыли, как сдали ЕГЭ на максимальную оценку

- Я из всей книжки запомнил только три буквы - Е, Г и Э. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Среди нынешних 100-балльников есть те, кто корпел над учебниками с первого класса, и те, кто начал подготовку в последний момент. Каждый шел к цели своим темпом. «Комсомолка» пообщалась с отличниками и узнала их секреты. Делимся советами, чтобы нынешние школьники могли ими воспользоваться.

Заранее понемногу

Кирилл Коломенцев из села Красный Яр Самарской области стал первым 100-балльником в родной школе за семь лет. На максимум сдал экзамен по русскому языку и на 95 баллов - по истории. К ЕГЭ готовился упорно, но без репетиторов. Планирует поступать на факультет международных отношений.

Кирилл Коломенцев.

Совет: Готовьтесь к экзаменам заранее. Я начал в 10-м классе. Лучше решать тесты год-два, но при этом делать поменьше заданий в день, чем садиться за учебники за две недели до экзамена и пытаться выучить все. А еще важно ставить перед собой цель. Для меня лучшая мотивация - бюджетное место в хорошем университете.

Пятерки в школе - не гарантия

100 баллов по химии, 93 по биологии и 89 по русскому - Дмитрий Лобинцев из Краевого центра образования Хабаровска даже не удивился результату. К нему он шел долго, за 11 лет ни одной четверки, только 5. Экзамены Дмитрий подбирал, чтобы осуществить свою мечту - стать хирургом.

Совет: Нужно выполнять все задания, готовиться к контрольным, слушать учителя, записывать конспекты, решать задания. И делать это на совесть! Пятерки в школе - не гарантия успешной сдачи экзамена. Я использовал все ресурсы для подготовки. Мог отучиться в школе, поехать к репетитору, потом сесть самостоятельно решать задания дома. Пробные варианты ЕГЭ по химии старался решать на время, чтобы на экзамене не возникло ситуации «не успел».

Чередуйте умственные и физические нагрузки

Аким Назаров из школы № 30 Норильска получил по 100 баллов на ЕГЭ по биологии и химии. Русский сдал на 97 баллов. Аким собирается в медицинский университет. Пример подали братья: старший - нейрохирург, средний - терапевт, а сам Аким решил стать стоматологом. К тому же Аким спортсмен, дошел до первого кю - это ученическая степень перед получением черного пояса в карате.

Аким Назаров.

Совет: В 11-м классе самостоятельная подготовка занимала у меня пять часов в день без выходных. Выбранные для сдачи экзаменов предметы чередовал: три дня в неделю готовился к ЕГЭ по химии, два дня - по биологии, и еще два - по русскому языку. График придумал себе сам и весь учебный год жил в таком ритме. К репетиторам не ходил. Считаю, они не нужны. Я использовал для подготовки доступные любому способы - решал сборники, работал с заданиями прошлых лет. Проходил ЕГЭ онлайн на разных сайтах. А еще чередовал умственные и физические нагрузки - находил время для тренировок в спортзале.

В последний день - отдохнуть

Барнаульский выпускник лицея № 112 Владимир Русалеев хоть и считает, что у него математический склад ума, сдал на максимум не только профильную математику, но еще и русский язык. Владимир планирует связать свою жизнь с IT.

Владимир Русалеев.

Совет: В последний день нет смысла готовиться, лучше расслабиться, отдохнуть. Я пошел гулять с друзьями, чтобы отвлечься. Не надо напрягать голову, чтобы прийти на экзамен уставшим. А еще важно перед экзаменом хорошо поспать. А вот в ритуалы - звать халяву или класть пятачок под пятку - я не верю. Надеяться нужно только на себя.

Думайте, как составители заданий

Выпускница «Провинциального колледжа» в Ярославле Варвара Кузьмина сдала сразу три экзамена на максимум баллов - русский язык, историю и обществознание. Теперь мечтает поступить в СПбГУ на исторический факультет.

Варвара Кузьмина.

Совет: В ЕГЭ надо понять систему, некую схему, критерии, то есть то, что хотят увидеть составители вопросов от сдающих экзамены. Ну и, конечно, важны внимательность и умение концентрироваться.

Акцент на олимпиады

Воспитанник физико-математической школы-интерната Сибирского федерального университета Игорь Соловьев - 100-балльник по физике. В седьмом классе он сдал контрольную по физике на двойку. Пересдал - и опять пара! Зацепило - решил освоить этот предмет основательно. И в итоге начал участвовать в олимпиадах федерального уровня.

Игорь Соловьев.

Совет: Если какие-то предметы не даются на отлично, необязательно тратить на них силы. Сегодня золотая медаль добавляет от 2 до 10 баллов при поступлении в разные вузы, но чаще 3 - 4. Победы в профильных олимпиадах могут оцениваться выше. Мое личное мнение - лучше сосредоточиться на нужных вам профильных предметах.

Почувствуйте поддержку близких

Выпускница школы № 161 Нижнего Новгорода Варвара Зефирова набрала по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе. Девушка планирует поступить на факультет журналистики.

Варвара Зефирова.

Совет: Папа с детства учил правильно излагать свои мысли, это помогло мне писать сочинения. Мои родные и друзья верили в меня даже больше, чем я сама, и это здорово поддерживало.

В ТЕМУ

Госэкзамены экстерном

Необычный способ разгрузить дочку в 11-м классе выбрали родители 17-летней Жанны Кудринских из гимназии № 10 Новосибирска. Будучи 10-классницей, она сдала ЕГЭ по русскому языку экстерном. Учителя переживали: если Жанна получит не тот результат, на который рассчитывала, пересдать сможет только через два года. Но ученица не подвела - набрала 97 баллов.

- Я занималась по расписанию: каждые 2,5 часа в воскресенье, по 4 часа - в будни, - рассказывает Жанна. Плюс ко всему смотрела бесплатные вебинары по русскому в интернете. Других уроков по программе тоже хватало. Но зубрежка не всегда эффективна. Я выписала некоторые сложные слова на стикеры, приклеила перед рабочим столом и постоянно смотрела на них. Информация запомнилась сама собой.

Остальные экзамены Жанна сдаст в следующем году. Но куда будет поступать, она еще не решила.

КОМПЕТЕНТНО

Это не лотерея

Зинаида Лихачева.

Педагог-психолог Зинаида Лихачева изучила советы выпускников профессиональным взглядом и одобрила их:

- Каждый сам находит путь к цели. Если же обобщить, то все сводится к упорному труду. ЕГЭ нельзя сдать случайно, это не лотерея. Ну и, конечно, важно знать: что бы ни случилось, вас все равно будут любить дома.

А практические рекомендации простые - заниматься ежедневно, разбивать задания на блоки, не забывать о физической активности и не стесняться задавать вопросы педагогам.