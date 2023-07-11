Герой спецоперации «Z» главный старшина Рязанов протаранил бронемашину врага

Лейтенант Артем Мелехин и главный старшина Антон Рязанов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стояньем города не берут, воюют уменьем, а не числом, от уменья происходит согласие», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, один день — судьбу империи».

ОТБИЛ АТАКУ ДРОНОВ

Рядовой Артур Закарьяев

«Рядовой Артур Закарьяев в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил выполнял задачи по прикрытию государственной границы, Неся службу на наблюдательном посту взводного опорного пункта, Закарьяев обнаружил приближающуюся группу беспилотных летательных аппаратов противника. Мгновенно оценив ситуацию, Артур доложил командиру об обнаруженных в небе вражеских воздушных объектах, после чего открыл прицельный огонь из штатного оружия по дронам. Точным огнем Закарьяева барражирующие боеприпасы противника были поражены и сдетонировали в воздухе. Профессионализм и мужество рядового Закарьева предотвратили атаку противника и не позволили нанести урон российским войскам на данном направлении».

Рядовой Артур Закарьяев

НАШЕЛ ФУГАС ПОД ШПАЛАМИ

Лейтенант Артем Мелехин

«Лейтенант Артем Мелехин Действуя вместе с вверенным ему взводом, выполнял задачи по разминированию объектов инфраструктуры одного из населенных пунктов. В условиях, сопряженных с риском для жизни, выполнял задачи по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению установленных противником взрывчатых устройств, несущих опасность для мирного населения. В ходе ведения инженерной разведки городских построек Артем лично обнаружил и обезвредил 21 взрывное устройство. Также инженерный взвод под командованием Мелехина провел инженерную разведку железнодорожного полотна и прилегающих территорий, в результате чего был обнаружен сосредоточенный заряд массой свыше 300 кг, который был оперативно обезврежен и уничтожен. Кроме того, силами взвода были расчищены основные подъезды к населенному пункту. Профессиональными действиями, а также грамотным руководством подчиненными лейтенант Артем Мелехин обеспечил безопасность подразделений российских войск при организации обороны населенного пункта».

ПРОТАРАНИЛ БРОНЕМАШИНУ ВРАГА

Главный старшина Антон Рязанов

«Командир танка роты морской пехоты Тихоокеанского флота главный старшина Антон Рязанов действуя в составе батальонной тактической группы, с боями вытеснял украинских националистов с занимаемых позиций. В ходе боя Антон точными попаданиями нанес огневое поражение противнику и, прорвав линию обороны, вклинился в боевые порядки врага.

Продвигаясь далее вглубь обороны противника, танк Рязанова был атакован противником из ПТУР, в результате чего пушка танка получила повреждения и перестала функционировать. При отходе от линии боевого соприкосновения главный старшина Рязанов обнаружил БМП противника, ведущую огонь по нашим войскам, которая сковала действия российских штурмовиков. Мгновенно оценив ситуацию, Рязанов принял решение идти на таран. Разогнав свой танк, Антон на полном ходу въехал в корпус вражеской БПМ и вытолкал ее на минное поле, установленное противником, после чего она подорвалась на минах, а внутри сдетонировал боекомплект. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции главный старшина Антон Рязанов награжден двумя Орденами Мужества».