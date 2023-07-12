Зеленский боится возвращаться в Киев: Запад устроил выволочку своей марионетке

Красноречивое фото с Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе. Фото: REUTERS

Весь мир облетела красноречивое фото Зеленского, прибывшего на саммит НАТО в Вильнюс. Дамы и господа кучкуются, что-то обсуждают в неформальной обстановке, даже Олена Зеленская что-то живенько обсуждает с леди в черном платье, взявшись за руки, и только нелох Зеля одиноко стоит во всей этой толпе, никому не нужный, всеми брошенный. И с таким выражением на морде своего лица, что если бы мог, то «повбывав» бы всех вокруг. Мелкий, злобный, всеми брошенный и никому не нужный в своей милитари-рубашечке поло истерик-наркоман.

Брошен на этом саммите не только он, брошена Украина. У натовцев на небосклоне зажглась новая звезда – президент Турции Эрдоган, который договорился с США и про F-16, и про включение в программу по F-35, и даже про вступление Турции в ЕС за то, что Анкара дает «Зеленый свет» в НАТО Стокгольму. Прием Швеции в НАТО стал гораздо более значимым фактом и реальным успехом, особенно в сравнении с ситуацией с Незалежной.

Да, отменили ПДЧ для Украины, но в реальности ничего для Киева с места не сдвинулось. Потому что министры иностранных дел стран НАТО теперь будут ежегодно собираться и обсуждать, как на Украине прошли реформы и какие, и насколько она выполнила условия, необходимые для того, чтобы ее пригласить в Альянс. При этом, какие условия, еще сами натовцы не решили, пробормотав дежурные заклинания про демократию, борьбу с коррупцией и прочие буквы западного алфавита. Глава МИД Незалежной Дмитро Кулеба (это не просто ругательство, а еще и диагноз, и даже фамилия) чуть не плачет: сначала он требовал ПДЧ, потом – отказ от ПДЧ, а теперь, когда ПДЧ для Украины отменили, все почему-то лучше не стало. Совсем не стало. Потому что Украина еще не знает, какие условия, но уже вынуждена на них согласиться.

- Вот в этом и проблема. То есть, когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они? Еще раз наша позиция: есть все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. То есть здесь у нас вообще принципиально разные позиции. Их позиция – есть какие-то условия, которые нужно выполнить, - возмутился он в интервью западному СМИ. Но тут же опомнился и лизнул Вашингтону ласково и захватывающе. - Зная много нюансов того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную, решающую роль в том, чтобы слово «приглашение» вообще появилось в тексте. Не в той удовлетворяющей нас формулировке, но в принципе.

Дмитро, главное – не унывать и не рефлексировать, а распространять. Тем более что патрон уже воспрял духом после вчерашних головомойки и игнора и вновь выступает на международной арене боевым петухом. И даже определил три приоритета в повестке сегодняшнего дня для себя и для НАТО. Первый – пакет помощи Украине от стран НАТО. Второй – приглашение в Альянс, которое, как пытается Зеленский всех уверить, Украина уже получила.

- Думаю – это приглашение в НАТО. Но мы нуждаемся в понимании, что у нас есть это приглашение, когда ситуация с безопасностью это позволит.

И третье – это гарантии безопасности, которые будут сегодня обсуждаться в рамках презентованного Совета «Украина – НАТО». Впрочем, первый и третий пункты – суть одно и то же. Потому что никаких иных гарантий Украине НАТО давать не станет. Себе дороже.

Зеленский сделал вид, что вчера ничего не произошло. Устроившие ему выволочку западные лидеры и политики тоже закрыли эту страницу. Но не забыли и всегда готовы припомнить, если украинская марионетка снова попытается проявить характер или устроить истерику. А он может сегодня предпринять еще одну попытку изменить резолюцию саммита по Украине, потому что понимает, что возвращаться в Киев с такими формулировками означает расписаться в собственном бессилии и абсолютном провале своей миссии.