«Цивилизации конец»: Уничтожит ли гигантская вспышка на Солнце весь Интернет

Солнце, на вид такое стабильное – на самом деле слегка переменная звезда. Фото: Shutterstock

На Солнце – грандиозное пятно, которое (конечно, с соблюдением всех предосторожностей) можно видеть даже простым глазом. Наша главная звезда разбушевалась. Но пик ее активности еще впереди. Портал Daily Star писал, что он наступит в 2025 году, но, по последним данным, вся мощь дневного светила обрушится на нас уже в 2024-м. Некоторые исследователи считают, что мощная солнечная вспышка уничтожит мировую Сеть на уровне инфраструктуры, то есть попросту разнесет линии и передающие стации в хлам. Начнется интернет-апокалипсис на Земле, ведь без Сети уже немыслимы ни полеты самолетов, ни движение поездов, ни работа больниц. Разбираемся, так ли это.

СТРАХИ И ОПАСЕНИЯ

Солнце, на вид такое стабильное – на самом деле слегка переменная звезда. Его активность пульсирует с циклом в 11 лет, причины этого, несмотря на глубокую изученность дневной звезды, совершенно непонятны. Еще больше тайны в том, что все пики (и провалы) активности разные, закономерность не улавливается. Так, предыдущий спад в конце 2010-х был таким глубоким, что многие испугались: якобы Солнце в глубине уже остыло, заснуло, и нас ждет вечная зима. Но беспрецедентный «сон» сменился столь же беспрецедентным всплеском. Солнце бушует так, что старожилы не припомнят. Словно решило доказать – рано меня со счетов списали, я еще ого-го.

Пятна, с которых мы начали рассказ, сами по себе не страшны. Это лишь внешний признак активности. Но пятно маркирует зону бурной деятельности. Вокруг пятна происходят вспышки. То есть выбросы плазмы в космос. Солнечное вещество летит со страшной скоростью прочь, и через несколько дней (или часов, это уж как разгонится) достигает Земли. Наша планета оказывается под «душем» заряженных частиц – по сути, под радиоактивным ударом. Одно из проявлений этого – всем известные магнитные бури. Другое – полярные сияния. На самом деле, эффектов громадное количество, и за всеми тщательно следят специалисты.

Дальше логика очень простая. Если уже сейчас от Солнца что ни день, то сюрпризы, то что будет в максимуме?

НАПРОРОЧИЛА И ПОЖАЛЕЛА

В 2021 году, когда уже было понятно, что максимум активности нас ждет незаурядный, исследовательница Сангита Абду Джоти опубликовала статью, которую поняли так: цивилизация, какой мы ее знаем сейчас, в 2025 году погибнет. Многое придется начинать с начала. Все высокотехнологичное будет разрушено, и мы не сможем это быстро восстановить.

Если честно, когда читаешь сам текст, там прямо про такой апокалипсис не говорится. Но ее работа вызвала бурную реакцию в медиа. Через несколько дней американский Forbes разразился статьей «США надо готовиться к катастрофе на миллиарды долларов». Именно она стала источником, из которого все «цитируют» Сангиту. Сегодня о ее статье не вспоминает только ленивый, но саму статью никто уже не припомнит. Отсюда натяжки и домыслы.

По последним данным, пик наблюдаемой активности солнца придется на 2024 год. Фото: REUTERS

Например: Сангита пишет, что остановка интернета на день нанесет США ущерб на 7 миллиардов долларов. Это просто статистическая оценка, которая гуляет из исследования в исследование. Она не утверждает, что солнечная вспышка непременно уничтожит весь интернет и непременно на целые сутки. Но, конечно, это цитируется именно так: ущерб от вспышки составит 7 миллиардов долларов. Как позабыли, что Сангита оценивает вероятность самого катастрофичного сценария в жалкие 1,6%.

В тени остаются и критики из числа ученых: они оперативно отреагировали в том духе, что юная леди несколько преувеличивает. Но плохие новости читаются (и запоминаются) лучше хороших. Сангита даже вынуждена была выступить с самоопровержением: она «сожалеет», что некоторые формулировки вызвали столь бурную реакцию и были истолкованы неправильно.

Огромное пятно, мощная вспышка во вторник (да они едва ли не каждый день) – все это спровоцировало очередной всплеск медийной активности. Но новых фактов нет, ссылаются все на ту же статью Сангиты, и накручивают друг друга: «Катастрофа, которой не видел мир», «Я умру красиво, как в кино» и т.д.

А что же на самом деле?

ДОСЬЕ КП

Чего боятся люди?

Эффекта Кэррингтона. 1 сентября 1859 года астроном Ричард Кэррингтон наблюдал Солнце, и ему показалось, что прохудился фильтр. Светило сверкнуло так, что едва его не ослепило. Ему посчастливилось увидеть мощнейшую солнечную вспышку в истории. В этот же день (скорость плазмы была колоссальной) по всей планете началась сильнейшая магнитная буря. Телеграфные аппараты ожили и сами собой выстукивали тарабарщину. Подвешенные над землей провода искрили и светились. Полярные сияния даже в тропиках были такими яркими, что народ решил, будто наступило утро, и принялся готовить завтрак. По оценкам, буря такой силы случается раз в 500 лет. Считается: произойди такое событие в наше технологичное время – цивилизации конец.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ОПАСНО

После 1859 года магнитные бури, конечно, случались не раз, в том числе очень сильные (например, 13 марта 1989 года). В первые годы космической эры сильно страдали спутники. Их научились защищать. Горели подстанции, обрывалась связь – с этим тоже боролись. Словом, инженеры понимают опасность, и знают, что делать – но, конечно, природа может оказаться мощнее и хитрее.

Итак, смоделируем события. Удар солнечной плазмы приходится на «защитные оболочки» Земли – ионосферу и магнитосферу на высоте от сотен до тысяч километров. Там все весело: например, магнитосфера прогибается и начинает вибрировать, как бубен, а по ионосфере циркулируют токи громадной силы. Все это вредно для спутников (недавно от вспышки пострадало сразу 40 спутников Starlink) и может повредить GPS, но непосредственно на земной технике не сказывается.

Однако мощные токи в ионосфере по законам электродинамики порождают токи такой же силы, но противоположного знака в земной коре (теллурические токи). Именно они и заставили «ожить» телеграфные аппараты в 1859 году, именно от них искрили телеграфные провода. И они в самом деле опасны.

Ученые сходятся на том, что основной удар придется на электросети. Длинные, висящие невысоко над Землей провода – хорошая мишень. Грубо говоря, теллурические токи вызовут (все по тем же законам индукции) такие же токи в самих проводах, и, несмотря на мощные системы защиты, перегрузки будут. Хуже всего придется трансформаторным станциям, куда сходится сразу несколько линий. Случаи, когда они горели во время вспышек, уже фиксировались. Так, в 1989 году Квебек (Канада) обесточило на полдня. Что ж, посидим без света. Все это чинится.

А что с интернетом? Слабое место – длинные кабели, проходящие между странами и континентами, в том числе по дну океанов. По расчетам, сами кабели выдержат. Но примерно каждые 100 км на линиях стоят усилительные станции. Они теоретически могут погореть. Злосчастная статья Сангиты, собственно, призывала капиталистов не экономить на дублировании оборудования и защите. Всего-то на всего.

После всплеска, солнечное вещество летит со страшной скоростью прочь, и через несколько дней (или часов, это уж как разгонится) достигает Земли. Фото: Shutterstock

ВМЕСТО ВЫВОДА

Конечно, нарисованная выше картина – что называется, крупными мазками. Понятно, что у энергетиков и связистов все под контролем, но столь же понятно, что солнечные явления изучены плохо, а реакция Земли на вторжение плазмы еще хуже. Например, спутники Starlink вышли из строя потому, что прогнозисты не смогли предсказать солнечный шторм. И это несмотря на то, что несколько спутников далеко от Земли мониторят Солнце со всех сторон, не выпуская его из виду ни на секунду.

Но все-таки кажется, что глобальная интернет-катастрофа, хотя она и возможна, все-таки маловероятна. На руку во многом играет медиа-шумиха: после такой истерики в соцсетях было бы странно не подготовиться. А там посмотрим.

КОММЕНТАРИЙ

Валерий Петров, кандидат наук, руководитель направления «Магнетизм Земли и планет»

Согласно самому свежему прогнозу, пик солнечной активности произойдет все-таки не в 2025, а уже в 2024 году. То есть совсем скоро. При этом пик ожидается не экстремальный, на уровне предыдущих. Однако, наибольшая магнитная активность наблюдается не в момент максимума, а после. Таким образом, это 2025-2026 годы.

Я не думаю, что даже мощная солнечная вспышка разрушит интернет. Главный аргумент – большинство сетей уже переведено на оптоволокно. Оптические сигналы, идущие по кабелям, никак не реагируют на магнитное и электрическое поля.

Другое соображение: негативные эффекты проявляются в основном в высоких широтах (а в умеренных и в тропиках почти незаметны), и на линиях, которые идут параллельно экватору (восток-запад). Если линия лежит под другим углом, она не пострадает.

Таким образом, опасность может подстерегать старые кабели, которые проложены в приполярных широтах по линии восток-запад. Но даже такие явления обратимы. Я не припомню случаев, чтобы горели сами провода. Подстанции – бывало. Все это чинится.