Степень злодейства Владимира Ильина станет понятна только в конце: что известно о фильме «Судьба барабанщика»

Александр Адабашьян Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 10-м павильоне киностудии построили декорации и воссоздали интерьер советской квартиры 1930-х годов, в которой, по сюжету, живёт главный герой фильма – мальчик Серёжа.

Помимо старинного телефонного аппарата и мебели в кадре появятся и другие детали быта того времени. Историческая Москва времен 1930-1940-х годов будет воссоздана на натурной площадке №1, где рядом со дворами старой столицы построят улицы южного города (в повести Гайдара – это Киев), где произойдет развязка.

По сюжету, герой фильма Сережа благодаря череде обстоятельств, в том числе драматических – арест отца, остается без присмотра взрослых. Матерые преступники (шпионы и бывшие белогвардейцы) используют этот момент и втягивают подростка в опасную историю, из которой он выходит героем. Режиссер и продюсер фильма – Анна Чернакова. Она же один из авторов сценария. Её соавтор - Александр Адабашьян. Александр Артемович еще и художник-постановщик картины. В главных ролях: Олег Могутов, Владимир Ильин, Владимир Большов, Максим Керин, Даниил Попов и другие.

«КП» позвонила Александру Адабашьяну, чтобы узнать подробности о фильме.

- Как и повесть Аркадия Гайдара – это будет детектив, увиденный глазами ребенка, который влипает в опасную историю и не сразу понимает, во что он влип, — рассказал «КП» Александр Адабашьян. - У Гайдара замечательно построен сюжет, который позволяет руководить эмоциями зрителей. Сперва всё, что происходит с главным героем, кажется забавной историей, но потом становится страшно. Сначала мальчик выглядит дурачком, который летит как мотылек на огонь, не думая, что обожжет себе крылья. По ходу действия он становится настоящим героем. Думаю, далеко не каждый зритель поступил бы так героически как Серёжа. Плюс прекрасный текст Гайдара, наполненный юмором. Это подростковое кино, которого сейчас так не хватает.

Из известных артистов в фильме снимаются Владимир Ильин, который играет «дядю» Серёжи. По словам Адабашьяна, «дядя» в исполнении Ильина настолько мил, что по нему сразу не скажешь, что он шпион и бандит. Старика Якова играет Владимир Большов.

- Существует две советские экранизации этой повести с Владимиром Самойловым и с Виктором Хохряковым – в роли «дяди», настолько обаятельного, что до самого конца было непонятно, что «дядя» - преступник и негодяй. Надеюсь, и у нас интрига сохранится. Время действия - 1936-й год. Осовременивать эту историю нет смысла, - говорит Александр Адабашьян. – Действие начинается в Москве. Сюжет лихой. К сожалению, не все современные зрители-подростки читали повесть Гайдара. Возможно, они и начнут догадываться значительно раньше, что «дядя» не тот, за кого себя выдает, но степень его злодейства станет понятна только в конце.