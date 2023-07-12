Минобороны России отбило за сутки более 30 атак ВСУ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России сообщает об очередных попытках наступления ВСУ на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге число потерь ВСУ за сутки: на Донецком направлении в 30 атаках украинские военные формирования потеряли до 335 человек, на Южно-Донецком и Запорожском направлении свыше 240, на Краснолиманском свыше 60, на Купянском и Херсонском до 80.

Кроме 715 наемников киевского режима наши воины за сутки ликвидировали: три диверсионные группы, пять танков, десятки бронемашин и самоходок, буксируемую британскую гаубицу «FH-70» с обслугой, склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.

Штурмовые группы наших подразделений окончательно зачистили от врага острова в районе Антоновского моста.

В это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией наша группировка разбила склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады нацгвардии Украины, склады с топливом для украинской военной техники Малодолинское и Черноморск Одесской области, также нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 107 районах.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», - отметил Конашенков, и поблагодарил за боевую работу подразделения противовоздушной обороны, что за сутки перехватили четыре крылатые ракеты «Storm Shadow» и 15 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

455 - самолетов.

242 - вертолета.

4981 - беспилотный летательный аппарат.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10668 - танков и других боевых бронированных машин.

1137 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5421 - орудие полевой артиллерии и минометов.

11626 - единиц специальной военной автомобильной техники.