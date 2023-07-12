Шанс Байдена умереть во время второго срока составляет примерно 50%

Как сообщает издание «The Hill», существует высокая вероятность того, что Байден скончается прямо на рабочем месте, если все-таки выиграет выборы 2024 года. Фото: REUTERS

Здоровье президента США Джо Байдена давно вызывает вопросы не только у американцев, но и у многих жителей других стран. То он пару слов скажет невпопад, то упадет на ровном месте. Казалось бы, иди на пенсию внуков няньчить, так нет! Хозяин Белого дома планирует баллотироваться на следующий срок и ещё 4 года рулить сверхдержавой.

Правда, как сообщает издание «The Hill», существует высокая вероятность того, что Байден скончается прямо на рабочем месте, если все-таки выиграет выборы 2024 года.

Байдену сейчас 80 лет, всего через несколько недель после выборов 2024 года ему исполнится 82 года, а в конце второго срока нынешний хозяин Белого дома перешагнет 86-летний рубеж.

По расчетам Управления социального обеспечения США, мужчина, родившийся в 1942 году, который все еще жив сегодня (в свои 80 лет), может, в среднем, рассчитывать прожить еще 8,4 года. Но при этом, по словам опрошенного «The Hill» эксперта, шанс умереть у него в течение следующих пяти лет составляет 31,35 %. Другими словами, вероятность того, что Байден не закончит свой второй срок, составляет почти один к трем.

Эта оценка, однако, является средней по всем 80-летним мужчинам. Состояние здоровья Байдена выглядит ниже среднего даже для 80-летнего человека, что часто обсуждается в СМИ. Более того, Байден — президент США, что считается одной из самых напряженных работ в мире, так что тут можно даже применить коэффициент год за полтора или за два, как в районах Крайнего Севера или на вредных производствах. Восемь лет на посту хозяина Белого дома резко старят даже энергичного мужчину средних лет, а Байден не выглядит энергичным и уж точно его возраст нельзя назвать средним.

Учитывая эти факторы, американские журналисты увеличивают шансы Байдена умереть при исполнении служебных обязанностей с 31,35% до 50%.

Таким образом, весьма вероятно, что в случае победы Байдена на выборах 2024 года его вице-президент Камала Харрис станет первой женщиной во главе США, так как именно вице-президенту передают бразды правления страной в случае смерти хозяина Белого дома. Учитывая низкие рейтинги Харриса в опросах и нелестную оценку ее работу в качестве вице-президента со стороны СМИ, видеть эту даму в качестве национального лидера хотят немногие.

А уж журналисты The Hill и вовсе нафантазировали, что с учетом такого слабого главнокомандующего как Харрис, Китай сразу же захватит Тайвань, а «Владимир Путин будет радостно потирать руки». Впрочем, думается, что в таком случае граждане США наконец-то обратят взоры на собственные проблемы, а не будут учить демократии другие страны.