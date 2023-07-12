«Пригоним мотолыгу и заберем его»: Российские «боевые анимешники» захватили американский БМП M2 Bradley

На видео бойцы передают привет Зеленскому

Боевые «анимешники» затрофеили американский БМП М-2 «Бредли». Не просто подбили, а забрали целиком! На опубликованном ими видео слышно, что машина заведена. Сейчас она не может передвигаться самостоятельно, но после ремонта её можно будет перекрасить в российские цвета и использовать в зоне спецоперации, уже с нашей стороны.

На видео бойцы передают привет Зеленскому, благодарят за технику и обещают отбуксировать «Бредли» на наши позиции при помощи «мотолыги».

Про отряд штурмовиков - «анимешников» из 42-й дивизии, взвод «Шторм», раньше писали в соцсетях. Отряд набрали через паблик с мемами. Часть парней действительно носят шевроны, а под камуфляжем – футболки, с анимешными изображениями. Но в целом это добровольцы-неформалы с разными политическими взглядами и просто обычные парни, пошедшие бороться за страну по собственному желанию, а не по призыву.

Они не техасские рейнджеры, не рэмбо, у части из них вообще проблемы со здоровьем и «белые билеты», что у них самих вызывает смех, потому что и с «белым билетом» на штурм бегать можно. И даже захватывать хвалёную американскую технику.

Трофеи парни демонстрируют в телеграм-канале «Записки Лешего». А свой взвод называют «самым душевным подразделением второй армии мира». Вопрос к этим героическим ребятам только один - а почему «второй армии мира»? Уже первой, похоже, после того как они сами остановили обученную, снаряжению и управляемую всем НАТО армаду украинских головорезов.