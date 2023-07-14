Гавриил Державин как герой авантюрного романа

Художник Владимир Боровиковский, Портрет Гавриила Державина, 1811 год, фрагмент.

Конечно, при упоминании имени Державина мы прежде всего вспоминаем, что он - «старик» - заметил лицеистов, и, «в гроб сходя, благословил». Кого увидел Гавриил Романович, приехав в 1815 году на экзамен в Царскосельский лицей? Мальчика Сашу Пушкина, который, прочитав свое стихотворение, от наплыва эмоций расплакался и убежал, куда глаза глядят («меня искали, но не нашли» - напишет он потом). Кого увидел мальчик, почему он так разнервничался? Перед ним был патриарх из Золотого века, автор знаменитых на всю Россию стихотворений, воевавший, управлявший губерниями, хоронивший Суворова, составлявший первый словарь русского языка. Все сразу. В XVIII веке были и государственные перевороты чередой, и зарождение русской литературы, и войны; сейчас у нас все как будто расставлено по разным полочкам, без пересечений, но в судьбе Гавриила Державина все это пересеклось.

Сын обедневшего безграмотного помещика из-под Казани, сам не очень-то грамотный, оказался практически «универсальным человеком» и героем авантюрного романа. Еще рядовым Преображенского полка, не достигнув и двадцати лет, Державин участвует в дворцовом перевороте, после которого на престол врывается Екатерина Вторая. Следующая картинка: восстание Емельяна Пугачева. Где-то в степи сидит человек «от царицы» и готовит… шпионов. Тайных агентов, которые бы проникли к Пугачеву и получили необходимую информацию. Этим человеком был Гаврила Романович, после которого осталось множество материалов о бунте, использованных Пушкиным при создании «Капитанской дочки».

Еще один эпизод: прокуренное помещение, стол с зеленым сукном, игрок, чьи карты биты, а долги становятся неподъемными. Все, что у него есть — далекая татарская деревенька, где и «душ»-то крепостных мужских чуть больше сорока. И вот игрок пишет стихотворение (оно не сохранилось), продает и выплачивает долг.

Еще сцена: поэт встречается с Суворовым, уже умирающим. Полководец спрашивает стихотворца, что бы тот написал на его могиле.

- Здесь лежит Суворов, - очень просто отвечает поэт.

- Помилуй Бог, как хорошо, - откликается Суворов. Эти-то слова и вырежут на камне гробницы.

После смерти Суворова Державин написал знаменитое стихотворение «Снегирь». Птичка была настоящая, в день ухода полководца она сидела в клетке в кабинете поэта и насвистывала марш. Немудреный, как те, под который шли в бой простые солдаты.

Что ты заводишь песню военну

Флейте подобно, милый снигирь?

С кем мы пойдем войной на Гиену?

Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?

Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?

Северны громы в гробе лежат.

Державин пишет немыслимое: про то, как Суворов ездил «на кляче», как сухари ел, как на соломе спал. Это не было принято: про всенародного героя и с такой простотой! Может быть, благодаря простоте «Снегирь» и остался живым, пролетев сквозь века. В 1970-е именно этот текст станет моделью для стихотворения «На смерть Жукова», в котором другой великий поэт, Иосиф Бродский, прощается с другим великим полководцем.

Любопытно, что про свое поэтическое творчество Державин даже не упомянул в мемуарах. Но другие говорили про его стихи, как про живопись в словах. Современный русский язык в его времена только рождался, Державин при этих родах присутствовал и, как мог, помогал. Только кажется, что он уже не интересен для сегодняшнего читателя. К примеру, все ли помнят, что фраза «Отечества и дым нам сладок и приятен» была написана Державиным, хотя и была запечатлена в чуть переделанном виде в «Горе от ума» Грибоедова? И еще одна известная строка – «Гром победы, раздавайся!» И множество строк, не столь известных, но по-прежнему прекрасных.

Из своей провициальной бедности Державин дорос до губернатора (сперва Карелии, потом – Тамбовской губернии). Он основал город Кемь, он основал типографию в Тамбове и там же составил первые карты области. Театр основал, училища. С мошенниками и казнокрадами боролся. И поплатился за неуживчивость. Его отстранили от всего государственного еще при Екатерине Второй, когда-то подарившей ему золотую табакерку за оду.

Чуть больше года прошло с того времени, как «был замечен» Пушкин, - и Гавриил Романович умер. Вовсе не таким уж глубоким, на сегодняшний взгляд, стариком — всего 73 года. Это случилось под Новгородом, в имении Званка, накануне поездки в Петербург к врачу. Рядом пели птицы в вольерах. Пожалуй, там должен был насвистывать и Снегирь.