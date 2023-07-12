Во время «Дня Сокола» пройдет первый «соколиный» аукцион

В Москве состоялось первое заседание оргкомитета международного форума

11 июня в Москве состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению международного форума «День Сокола» под руководством вице-премьера федерального правительства Виктории Абрамченко.

«По поручению Владимира Путина в России ведется масштабная работа по созданию центров сохранения и репродукции редких видов птиц, - напомнила Виктория Абрамченко. - В 2022 году открылся первый подобный центр на Камчатке. Создание таких центров направлено на восстановление популяции хищных птиц, противодействие браконьерству, способствует развитию кооперационных связей с арабскими странами, а также развитию экологического туризма. Проведение первого форума «День Сокола» будет способствовать выработке конкретных договоренностей в вопросах защиты и преумножения популяции хищных и редких видов птиц, а также придаст мощный импульс развитию международного экологического сотрудничества».

В рамках заседания утвержден перечень рабочих групп Оргкомитета, рассмотрены вопросы формирования деловой, культурной и спортивной программ форума, а также проведения 9 сентября в День города Петропавловска-Камчатского общегородского фестиваля для жителей, посвященного соколиной тематике.

Советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков отметил, что «День Сокола» продолжает традицию проведения тематических экологических мероприятий в рамках ВЭФ, посвященных исчезающим или уязвимым группам животных и птиц.

«Основная география иностранных участников форума – страны Ближнего Востока и Северной Африки, – отметил Антон Кобяков. - Центральным событием станет принятие на министерском уровне декларации по сохранению популяции кречета. Яркой частью мероприятия будет мультимедийная экспозиция «Дом Сокола» на выставке «Улица Дальнего Востока», которая расскажет про основные виды и особенности хищных птиц, меры поддержки и историю соколиной охоты. Внутри павильона будет запланирована презентационная зона с живыми птицами».

Участники заседания также обсудили организуемый при поддержке Русского аукционного дома совместно с соколиным центром «Камчатка» и Фондом Росконгресс первый «соколиный» аукцион, который пройдет при участии представителей стран Персидского залива.

Спортивным мероприятием форума станет забег «МЫ БЕРЕЖЕМ» в поддержку программы президента России по сохранению популяции кречета, который состоится 11 сентября.

С 2023 года Международный форум «День Сокола» будет проводиться в России ежегодно. Форум призван стать международной экспертной площадкой для всестороннего диалога и привлечения внимания представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц, включая птиц семейства соколиных. «День Сокола» пройдет в стартовый день VIII Восточного экономического форума 10 сентября во Владивостоке. Оператор – Фонд Росконгресс.