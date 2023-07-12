«За столом все равны»: Еда как способ коммуникации между людьми, регионами и странами

Фото: Оксана ЗУЙКО

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Примерно так я бы обозначила общую тематику мероприятия, прошедшего накануне в «Комсомолке». Спикеры говорили о еде и… еще раз о еде. Но речь шла не о рецептах, вкусовых качествах блюд и т.д., а о дипломатии. Вернее, гастродипломатии. Этот термин появился в мировой прессе в 2022 году и сразу приобрел популярность. Причина банальна – гастродипломатия существовала всегда, но не имела научного объяснения, как сказал президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман. А ведь по своей сути, она всегда была еще одним измерением, которое влияет на людей и ситуации, сокращая разрывы между сообществами и поощряя развития отношений и обучение друг у друга. Гастродипломатия играет огромную роль социокультурных и экономических аспектах всеобщего устойчивого развития.

- Человек состоит из того, что он есть и пьет. Народы состоят из того, что они едят и пьют. Все наши предки были охотниками-собирателями, питавшимися растениями и животными, добываемыми в дикой природе, - рассказал программный директор Ecumene Сергей Рыбаков. – И только в течение последний 11 тысяч лет или около того люди начали окультуривать растения и дичь. В течении многих лет эволюции человечества, структура питания определяла человеческую анатомию. Мы по-прежнему зависим от того, что мы едим. Более того, то, что мы едим сегодня оказывает влияние на то, в каком направлении человечество будет развиваться завтра.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Если говорить научным языком, то гастродипломатия – это комплексная программа, целью которой является изменение имиджа страны (региона), его позиционирование с помощью национальной (региональной) кухни.

- Когда мы говорим о французской кухне, то подразумеваем изысканность блюд, - приводит один из примеров имиджевого позиционирования Леонид Гелибтерман. – И так считает весь мир, хотя может быть на самом деле далеко от реальности. В гастродипломатии важно гостеприимство. И так было всегда. В Древней Греции именно главный бог пантеона Зевс был богом гостеприимства. Поэтому если в Греции люди трапезничали за одним столом, они не имели права воевать друг с другом. И даже дети не поднимали вражду, если их родители делили пищу.

По совам эксперта, в России нужно заниматься гастродипломатией на самых разных уровнях. Ведь это ничто иное как продвижение экономических интересов страны через национальные кухни. Это профессиональный и культурный уровень общения между ресторатами, кулинарами, специалистами туризма, сервиса и т.д. Гастродипломатия может быть точкой опоры в современном мире.

Фото: Оксана ЗУЙКО

НАСТОЯЩЕЕ ИЛИ БУДУЩЕЕ?

С таким вопросом обратился модератор круглого стола к проректору, директору Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергею Мясоедову.

- Это наше настоящее и с большой перспективой на будущее, - ответил эксперт. - Сейчас рушатся многие связи – в образовании, науке, музыке, живописи. И нужно искать новые формы, которые могли бы сохранить общение между людьми. С одной стороны, современная дипломатия формируется вокруг устойчивого развития. С другой, обороты набирает гастродипломатия. Отмечу, что РАНХиГС – первый вуз, где начинают обучать студентов в этом направлении. Гастродипломатия – не просто изучение национальной кухни, это и проявление любви к той или иной стране.

Доктор экономических наук, профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Ирина Тимонина со своей стороны отметила, что образование в сфере гастродипломатии – на правильном пути. Студентам очень нравится этот курс. И их, к слову, можно считать первопроходцами. Ведь это первая комплексная программа в России, которая готовит уникальных специалистов. Им предстоит работать в синергии с туризмом, социальной средой, ресторанным бизнесом и, самое главное, региональным развитием.

- Гастротуризм, продвижение регионов, гастроэтикет, протокол, работа со СМИ, менеджмент, маркетинг – все это и есть гастродипломатия, - подчеркивает Ирина Тимонина. – Ее необходимо развивать, а кадрами мы обеспечим.

Фото: Оксана ЗУЙКО

НА ЯЗЫКЕ МИРА

Дипломатия еды – это межнациональное общение, практически не требующее перевода. В этом сошлись многие эксперты. Участник круглого стола Сергей Мелик-Багдасаров – Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Боливарианской Республики Венесуэла и по совместительству в Доминиканской Республике и Республике Гаити – рассказал о своем профессиональном понимании гастродипломатии.

- Дипломатия – это способность договариваться, а это можно сделать, когда есть взаимное доверие, которое приходит, если люди разделяют общую трапезу, - пояснил г-н Посол. - Работа дипломата складывается из работы с информацией, как из СМИ, так и непосредственно из источника, которым может быть собеседник. Чем выше уровень контактов, тем ценнее информация. Собеседника можно наиболее полно расположить во время приема пищи гораздо проще, чем в официальной обстановке. Поэтому хороший повар в посольстве – очень значимая персона. Еда и напитки дают раскованность в общении и ощущение безопасноти и комфорта. Если вы хотите оказать особый знак уважения к высокому гостю, вы подготовитесь к встрече соответствующими блюдами, помня об эстетике. Еда должна быть красивой и аппетитной.

В целом, Мелик-Багдасаров сравнил гастродипломатию со Вселенной, ведь она внедряется во все сферы человеческого общения.

- А еще это договор рыбака и рыбы, - образно выразился г-н Посол. – Чем правильнее наживка, тем крупнее рыба.

Фото: Оксана ЗУЙКО

ТРАДИЦИИ ПОЗНАЮТСЯ ЧЕРЕЗ ЕДУ

Знаете ли вы, что такое буузы и чем они отличаются от хинкали? А туристы, побывавшие в Бурятии с компанией Fun&Sun (бывшая TUI) в курсе. Об этом рассказал заместитель генерального директора Александр Сирченко.

- Предлагая маршруты своим клиентам, мы включаем в них основную составляющую – гастрономию, - говорит Александр. – Бурятия, Мурманск, Камчатка, Сахалин, Алтай, Карелия – вот самые популярные направления. Мы показываем особенности разных регионов через традиции, еду, быт, историю. И вот здесь важно, чтобы гастрономия искусно вплеталась во все пласты местной жизни. Если же говорить о туризме в цело, то это один из механизмов гастродипломатии. Обмениваясь знаниями о традициях, быте народов, мы обогащаемся и впитываем национальный дух.

Фото: Оксана ЗУЙКО

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АРМЕНИЮ

Основатель гастрономических проектов Yerevan Food Fest и Gastronomic Map of Armenia Анна Мазманян уверенно говорит о своей стране как стране с определенным имиджем. Это гостеприимная и невероятно вкусная территория. Но здесь пока нет единой концепции гастродипломатии.

- Турагентства продвигают одну историю, власти – другую, частный сектор – третью, - говорит Анна Мазманян. – А нам нужна общая схема, которая позволит нам продвинуться на этом поприще как можно дальше в плане международного общения. Я всегда люблю приводить один пример, который показывает, как это можно сделать. Когда я работала заместителем министра по экологии Армении, у нас возникла идея – рассказать разным послам об армянской природе. И мы организовали тур для послов из стран СНГ на озеро Севан. Поездка была прекрасной и она, как и подобает, закончилась застольем на берегу озера. Это была необычная трапеза. Мы пригласили рыбаков, которые ловили разную свежую рыбу, а повара готовили из нее разные блюда. Мы подали масло из сосденей деревни, местный дистиллят. После этого один из послов сказал – я почти два года здесь послом, но понял Армению только сейчас. Поэтому исходя из примера, скажу, что гастродипломатия - это важно, когда ты хочешь оставить впечатление о себе.

ГАСТРОКЭМП НА КАМЧАТКЕ

Звучит необычно, но интригующе! Что вы знаете о камчатской кухне? Думаю, практически ничего. Это легко исправить, если первую неделю августа провести в Петропавловске-Камчатском, когда в крае пройдет уже второй гастрокэмп.

- Это мероприятие, на которое приезжают ведущие шеф-повара страны для того, что готовить вкуснейшие блюда из местных продуктов, - рассказывает министр туризма края Владимир Русанов. – Идея не просто нашла отклик, но и полностью изменила наше отношение к гастрономическому потенциалу Камчатки. Наши рестораторы поверили в себя и сейчас в регионе активно реализуется замысел создания центра тихоокеанской кухни. Мы считаем это нашим стратегическим направлением.

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА БУГРА

Эксперт в сфере гастродипломатии Мариса Рамос из Мексики считает гастрономию наиболее эффективной стратегией мягкой силы в международных отношениях.

- Делясь едой с другими, мы напоминаем себе о нашей собственной человеческой природе и о том, в чем наша сильная сторона как биологического вида, - говорит г-жа Рамос. – Например, с помощью еды и напитков хозяин показывает, что способен обеспечить кров и защиту гостю. А гость, принимая еду, в ответ показывает, что он открыт для знакомства с культурой хозяина и принятия ее. Стол – идеальное место, чтобы осознать себя равными и понять, что помимо идеологии, убеждений, предпочтений и преференций, мы люди, которые зависят друг от друга в достижении успеха. Нет чувства более сильного, чем благодарность и любовь к ближнему. Гастрономия – это ландшафт, быстро преображаемый культурой. Нет таких разногласий, которые нельзя было бы решить с Божией помощью за столом переговоров.

ГАСТРОНОМИЯ КАК ИСКУССТВО

Президент Национальной ассоциации кулинаров России Анна Жукова – профессионал в дипломатии еды. И ей отрадно слышать, что об этом направлении стали говорить чаще и на разных уровнях. Ей также, как и спикеру из Армении, хотелось бы видеть единую государственную концепцию гастродипломатии, но всему свое время.

- В целом, кулинария и гастрономия - это самоорганизованная профессиональная среда, глубоко интегрированная в социальные и политические процессы, - отмтеила эксперт. – А также мощнейший механизм развития кулинарного искусства как в своей стране, так и за рубежом.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Шеф-повар, участник Российских гастрономических недель Антон Сальников не раз представлял русскую кухню на международном уровне. И он уверен, что гастродипломатия – это не только совместный прием пищи, но и совместная готовка. Это очень сближает людей. Антон знает это на своем примере, когда вместе с шефами из других стран ему приходилось готовить блюда, делясь тонкостями рецептов. А еще это возможность ломать стереотипы и крушить мифы о той или иной кухне.

- В Европе не любят гречку, но я заставил их оценить ее вкус, приготовив из нее поп-корн, - рассказал Антон Сальников. – Гости были очень удивлены и оценили на отлично. Или как-то раз наш кондитер приготовил мороженое из командорского кальмара. Оно получилось сливочным и очень свежим на вкус.

Фото: Оксана ЗУЙКО

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Еду нужно интегрировать в широкой социальный контекст и показывать как язык культуры. В этом абсолютно уверен винный и гастрономический обозреватель, заместитель главного редактора, IZ.RU (МИЦ «Известия») Александр Сидоров.

- Но вопрос не в том, как интересно рассказать про еду, а что именно и кому рассказывать, - дополняет он. - Я много лет руководил винными медийными проектами. И хорошо знаю, как устроена аудитория. В основном, это заинтересованные люди. Но стоит выйти за их круг, как тебя спрашивают – почему вино делают из порошка и есть ли хорошие вина в России. Это говорит о том, что винная публика очень ограничена. Если мы говорим о гастродипломатии, то должны ориентироваться на широкую аудиторию из разных сфер. Ведь люди любопытны по природе, и им интересны другие люди, живущие в другом месте и обстоятельствах. Я исхожу из того, что про еду для широкой аудитории нужно говорить не только технически, но и как про особый язык коммуникаций. Как про то, что позволяет понять чужую культуру. Освещая, что едят люди, почему именно это, как это приготовлено, когда это появилось, насколько это понятно для гостей.