И никто уже не помнит, что нынешний консерватор 35 лет назад чем-то напоминал нашу, простите за выражение, «перестроечную демшизу» Фото: EAST NEWS

Пока одни «партнёры России» нарушают договорённости и зовут Украину в НАТО — другие, напротив, призывают прекратить поставки оружия Киеву. И один из главных таких евроскептиков — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Почти в каждом интервью он, как любит выражаться интернет-молодёжь, «выдаёт базу». О том, что «нынешний тип сотрудничества между Украиной и Западом — провал». Или о том, что перед выдачей Киеву очередного транша хорошо бы проверить, «куда делись предыдущие 70 млрд евро» (толстый намёк на тотальную коррупцию в Незалежной).

Всё это настолько расходится с генеральной линией «брюссельского обкома», что Орбана называют «троянским конём России в Европе». Впрочем, его конфликт с либерально-космополитичным ЕС начался не вчера. Ещё в 2011-м по инициативе премьер-министра была принята новая конституция, где национальный фундамент Венгрии определялся как «Бог и христианство», а брак — как «союз мужчины и женщины».

И никто уже не помнит, что нынешний консерватор 35 лет назад чем-то напоминал нашу, простите за выражение, «перестроечную демшизу». Был ярым либералом, требовал «выдворить из Венгрии русские войска», получал стипендию от Фонда Сороса [признан нежелательной организацией в РФ — ред.]

Так кто же он? «Агент Кремля»? «Венгерский националист»? Или — есть ещё более экзотические версии — «тайный проект Габсбургов, мечтающих возродить консервативную Австро-Венгерскую монархию» (недаром из новой конституции-2011 почему-то пропало прежнее название «Венгерская Республика» — теперь та официально именуется просто Венгрия)?

Орбан был ярым либералом Фото: EAST NEWS

Разгадать загадку будапештского волка попытался депутат Бундестага (от партии «Альтернатива для Германии») Пётр Быстрон, издавший документальную книгу под названием «Сделаем Европу снова великой». Где утверждается: Орбан — не случайный одиночка, а отражение «правого поворота», в разной степени охватившего почти все страны Европы и Северной Америки. Просто кто-то, как проигравшей экс-президент США Дональд Трамп, въехав на этой волне во власть, не смог удержаться. А кто-то, как наш герой, успешно стоит у руля почти 20 лет.

На русском языке книга господина Быстрона ещё не выходила — сайт kp.ru публикует фрагменты в собственном переводе.

КАК ВЕНГРИЯ ВЫХОДИЛА ИЗ СОЦЛАГЕРЯ

«Если мы будем доверять собственной силе, мы сможем положить конец коммунистической диктатуре. Если мы будем полны решимости, мы сможем заставить правящую [коммунистическую] партию провести свободные выборы. Если мы будем помнить идеалы [антисоветского восстания в Будапеште] 1956 года, мы сможем сами выбрать правительство, которое начнёт немедленные переговоры о немедленном выводе российских войск».

Виктору Орбану едва минуло 26 лет, когда в июне 1989 года он произнес эти слова во время митинга на будапештской Площади Героев — что в одночасье сделало парня знаменитым на всю страну (миллионы услышали ту речь благодаря прямой трансляции по ТВ). Между тем он был всего лишь студентом юридического факультета, годом ранее основавшим карликовую политическую партию, дабы бросить вызов монополии коммунистов на власть.

Та его речь оказалась пророческой. Уже весной 1990 года состоялись демократические выборы, где коммунисты проиграли, а 19 июня 1991 года последний советский солдат покинул Венгрию — как и предсказывал Орбан.

Между тем в социалистической Венгрии у него было самое обычное детство. Будущий лидер вырос в местечке Фельчут (под городом Секешфехервар), почти в деревне. В доме не было водопровода, Виктор и его брат были вынуждены работать в поле после школы. Его строгий отец был инженером-агрономом, а мать — педагогом. Она подтолкнула мальчика к изучению языков, тот поступил в англоязычное отделение гимназии. Мечтал стать футболистом; как все, вступил в пионеры.

Сейчас он с младых лет выставляет себя бунтарём против социалистического режима — я, мол, плохо учился и однажды вылетел из школы за драку. Но, по воспоминаниям одноклассников, отметки у будущего лидера были хорошие, он много читал. Носил джинсы и кожаную куртку, слушал западную музыку, ходил на рок-концерты. В 16 лет создал с друзьями кружок для самообразования — там парни общались без учителей и обменивались газетами. [Прим. «КП»: «страшная коммунистическая цензура» очень многое позволяла печатать и читать между строк; кто хотел — делал нужные выводы.]

В 1981 году Орбан, окончив школу, был призван в армию на 11 месяцев. Тогда же в Польше началось первое срьёзное сопротивление коммунистическому режиму — митинги и стачки профсоюза «Солидарность». Молодые венгры слушали радио «Свобода» [контролируется США, признано иноагентом — прим. ред.], сочувствуя польским борцам за свободу.

Орбан и его друзья иногда брали увольнительные, ездили на концерты современной музыки в Краков [да-да, вот такие «ужасы тоталитаризма» — прим. ред.]. Однажды, повздорив с офицером, Виктор ударил его, за что загремел на гауптвахту.

«Тот, кто жаждет свободы в 18-19 лет и внезапно оказывается в самой плохо функционирующей армии Варшавского договора, через год, если он достаточно умен может стать врагом системы», — сказал Ласло Кёвер, в дальнейшем — соратник Орбана.

Взламывать систему было легко. В 1985-м, уже в университете, Орбан подал заявку на проведение »4-го регионального студенческого собрания« — не упомянув, что на самом деле оно будет первым. Чиновники решили, что если мероприятие уже было «трижды одобрено», то оно вполне благонадёжно — и дали согласие… А если друзья Виктора хотели опубликовать в газете антиправительственную статью, то сначала согласовывали с чиновниками один текст, а затем меняли его в типографии [вероятно, за небольшую мзду для верстальщиков — прим. ред.]

На одном из таких студенческих собраний, 30 марта 1988 года, Орбан с друзьями первыми в Венгрии создали новую независимую политическую организацию. Она получила название «Союз молодых демократов», сокращённо по-венгерски — ФИДЕС. Пресс-конференцию о создании новой политической силы провели в будапештском кафе, позвав западных журналистов. Через две недели Орбана вызвали на беседу в прокуратуру — правда, указать, какие он нарушил законы, так и не смогли.

[Прим. «КП»: ныне ФИДЕС — правящая в стране партия.]

ЗНАКОМСТВО И РАЗДОР С СОРОСОМ

На этом пути молодой политактивист пересёкся с другим «борцом за демократию» — Джорджем Соросом. Американский валютный спекулянт (через своего представителя в Венгрии) подарил их студенческому кружку чудо-машину — ксерокс — и помог поставить в их штабе телефонный аппарат. А также отправил Виктора Орбана на стажировку в Оксфорд на три месяца после окончания учебы в 1988 году.

После падения соцлагеря — движение Орбана, ФИДЕС, вошло в парламент. И вот однажды весной 1993 года Сорос пригласил лидеров ФИДЕС на обед — он как раз тогда продвигал создание альянса либеральных партий в Венгрии, куда хотел затащить и Виктора.

По воспоминаниям, миллиардер-филантроп тогда говорил, что «Западом управляет либеральная элита» [с намёком: и вы можете в неё войти — прим. ред.]:

— В наши дни наибольшую опасность для Венгрии представляет фашизм, — утверждал на той встрече Сорос. — Либеральные решения и либеральная идеология — универсальны и могут применяться и в Европе, и в Америке. Если вы обратитесь к традиционным ценностям, то вас будут обвинять в национализме и фашизме…

Но Орбан отверг все посулы. (В конце концов, ещё в той исторической речи-1989 он говорил: «Венгры всегда добивались национальной независимости и политической свободы. Наши цели не изменились и по сей день».)

И поразительно: СМИ, ранее превозносившие молодых бунтарей из ФИДЕС, сразу же отвернулись от них.

На своем политическом пути молодой политактивист пересёкся с другим «борцом за демократию» — Джорджем Соросом Фото: EAST NEWS

С тех пор мало что изменилось. «В Венгрии нет свободы прессы... там погас факел демократии», — и сейчас пишут крупные западные газеты наподобие NYT или Guardian. Притом, что нынешние венгерские СМИ переполнены критикой правительства. Лево-либеральные газеты, например, агрессивно освещают коррупционные скандалы, ставящие правительство в неловкое положение.

Несмотря на погромную медиа-кампанию против Орбана (которая продолжается с 1993 года и по сей день), он смог превратить ФИДЕС в «партию среднего класса» с широкой поддержкой.

— Я за суверенного гражданина, который не служит государству, но которому государство обязано служить, — говорил будущий премьер. Это была попытка восстановить буржуазное общество, которое после Второй мировой войны было упразднено коммунистами и заменено партийными органами. С такой повесткой в 1998 году ФИДЕС впервые выиграло парламентские выборы. Орбан стал премьер-министром в возрасте 35 лет.

[Прим. «КП»: позже его дорожки с Соросом окончательно разошлись, деятельность многих организаций этого «любителя цветных революций» в Венгрии была запрещена.]

ЕГО КРЕДО

В июле 2018 года, выступая в румынском городке Бэиэле-Тушнад, Орбан произнёс ещё одну речь — революционную и одновременно консервативную, как и тот его давний спич в 1989-м:

— Я сформулировал пять тезисов для построения Центральной Европы [как отдельной геополитической общности].

Первый тезис: каждая европейская страна имеет право защищать свою христианскую культуру, она имеет право отвергать идеологию мультикультурализма.

Второй тезис: каждая страна имеет право защищать традиционную модель семьи, она имеет право заявить, что каждый ребенок имеет право на мать и отца.

Третий тезис нашей «идеи Центральной Европы» заключается в том, что каждая страна Центральной Европы имеет право защищать свои отрасли экономики, имеющие ключевое значение с точки зрения национальной стратегии, а также свои рынки.

Четвертый тезис: каждая страна имеет право защищать свои границы и имеет право отказаться от внешней миграции.

И пятый тезис: каждая европейская страна имеет право настаивать на принципе «одна нация — один голос», и обойти это право невозможно даже в Европейском Союзе [где всё решают непонятно кем назначенные «еврокомиссары» — прим. ред.].

Это означает, что мы, жители Центральной Европы, утверждаем, за пределами глобализма тоже «есть жизнь», и глобализм — не единственный путь, по которому можно пойти. И путь Центральной Европы — это путь Союза Свободных Наций.

ИТОГО

Как видите, книга Петра Быстрона выдержана в сугубо хвалебном духе. Виктор Орбан, отец пятерых детей, предстаёт защитником традиционных ценностей и сторонником «национального возрождения». В этом качестве его должны воспринимать и мы: как патриота — но не России, Европы или США, а именно Венгрии. В чем-то его интересы с любым из трёх перечисленных игроков разнятся, а в чём-то совпадают (и тогда «будапештский волк», например, с удовольствием покупает российские энергоносители, от которых по идеологическим соображениям самоубийственно отказывается Германия или другие страны ЕС).

И самое главное. Эта маленькая страна показывает, что даже внутри Запада могут работать самые разные политические модели: не только «левый глобализм» по Соросу, но и такой вот «правый антиглобализм» по Орбану. То есть говорить о каком-то «единственно верном пути к демократии», какой любят наши доморощенные либералы, нельзя: каждый народ выбирает этот путь сам.