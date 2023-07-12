Второй день саммита начался с ритуала утешения Владимира Зеленского Фото: REUTERS

Саммит НАТО в Вильнюсе завершается 12 июля 2023 года. На второй день члены альянса сделали ряд важных заявлений, которые касались Украины, России и Китая. Подводим главные итоги и разбираем мнения.

Почему Украину не приняли в НАТО

Второй день саммита начался с ритуала утешения Владимира Зеленского, которого накануне западные лидеры так разочаровали, отказав в немедленном приглашении Украины в альянс.

Внешне все выглядело пафосно. Посреди собранной на городской площади массовки, скандировавшей здравицы в честь киевского гостя, президент Литвы Науседа собственноручно поднял на высоченном столбе жовто-блакитный флаг незалежной. Затем растаявшего от такой атмосферы Зеленского повезли на встречи с руководством НАТО. Там его заверяли, что продолжат поддерживать Украину деньгами и оружием, главное, чтобы Киев ни в коем случае не ослаблял боевые действия, чего бы то ни стоило. Ну а членство в блоке, мол, обязательно состоится. Потом, когда-нибудь…

На совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский с натянутой улыбкой заявил, что несмотря ни на что, доволен результатами саммита. Хотя еще вчера назвал «абсурдным» настрой членов альянса диктовать Украине какие-то условия вступления в него без объявления конкретных сроков. А Столтенберг слово в слово повторил то, что уже заранее было зафиксировано в коммюнике саммита. А именно: вопрос о приеме Украины в НАТО может быть поставлен в практическую плоскость только после завершения боевых действий, в которых незалежная должна одержать победу.

Зеленский с натянутой улыбкой заявил, что несмотря ни на что, доволен результатами саммита Фото: REUTERS

Чтобы подсластить пилюлю, страны G7 на полях саммита согласовали общие принципы для предоставления гарантий безопасности Украине. Они включают поставки «современной военной техники по суше, воздуху и морю», обучение украинских сил, обмен разведданными и помощь в киберзащите. Но взамен Киев обязан провести реформы, включая изменения в судебной системе и гражданском контроле над Вооруженными силами.

Но эти гарантии вовсе не обеспечат Украине скорое вступление в НАТО. Решать, готова ли Украина к приему в блок, должны будут консенсусом все его члены. А среди них и сейчас немало сомневающихся в том, правильным ли курсом движется альянс.

Раскол среди союзников

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился из Вильнюса с телеобращением к соотечественникам.

- Вместо того, чтобы отправлять оружие на Украину, мы должны достигнуть мира. Необходимо прекратить огонь и как можно скорее начать мирные переговоры, - считает Орбан. - НАТО - это оборонительный союз, он был создан для защиты своих стран-членов, а не для ведения военных действий на территории других государств.

Это явно противоречит установке того же Столтенберга, прямо заявившего в Вильнюсе, что «поставки оружия Украине важнее, чем гарантии безопасности НАТО». Мол, вы воюйте, мы вам руки пожмем.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился из Вильнюса с телеобращением к соотечественникам Фото: REUTERS

Но и здесь среди союзников согласия нет. Казалось бы, один из главных западных ястребов - глава британского минобороны Бен Уоллес вдруг с обидой рассказал газете Guardian, что, когда приехал в прошлом году в Киев, ему всучили огромный список вооружений, который украинское руководство требовало от Лондона. «Знаете, мы не Amazon», - отшил их министр. Заметьте, дело было год назад, но вспомнил Уоллес об этом только сейчас, в дни натовского саммита. Не иначе, чтобы слегка приструнить строптивого Зеленского.

И еще одно неприятное для Киева событие случилось сегодня: Германия расторгла соглашение с Польшей по ремонту танков «Леопард», переданных Украине. Уж больно высокую цену заломили поляки. Вот такое единство союзничков по блоку. Вопрос о том, кто будет теперь чинить подбитые немецкие танки (которых с каждым днем становится все больше), повис в воздухе.

Китайский вопрос

Пресс-конференция Столтенберга с Зеленским еще только шла к завершению, а в Вильнюсе уже убирали с видных мест украинские флаги. В литовскую столицу слетались приглашенные на саммит лидеры ряда Азиатско-Тихоокеанского региона: Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Их позвали на фоне тревог коллективного Запада в отношении Китая, который-де может пойти на силовое решение тайваньской проблемы.

В итоговом заявлении саммита альянса Китаю уделено достаточно большое внимание. В документе отмечается, что страны НАТО обеспокоены наращиванием ядерного арсенала КНР и недостаточными, по их мнению, усилиями Пекина в области контроля над ядерными вооружениями. В заявлении также утверждается, что углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам НАТО.

Похоже, натовцы окончательно потеряли свои региональные берега и теперь не скрываясь претендуют на роль мирового жандарма.

Как и следовало ожидать, Китай отреагировал мгновенно и гневно.

Главный итог саммита в том, что Запад открыто показал мировому сообществу свое намерение рулить политическими процессами на планете Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбин призвал НАТО «немедленно прекратить искажать правду и клеветать на Китай, фабриковать ложные измышления, не искать оправданий собственного расширения, а играть конструктивную роль в глобальном мире и стабильности».

По его словам, итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе «называет черное белым» и наполнено «менталитетом времен холодной войны и идеологическими предрассудками».

Итоги саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 года

Главный итог саммита в том, что Запад открыто показал мировому сообществу свое намерение рулить политическими процессами на планете, сообразуясь с некими придуманными им самим правилами. А тем, кто с этим не согласится, готов угрожать применением силы с помощью разбухающего в размерах НАТО.

Ну-ну, только как бы губа ни лопнула. Слишком сильно надули.