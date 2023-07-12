85-летняя Лия Ахеджакова уехала на заработки в Европу после скандалов в России: Собрать миллионы не получается

Лия Ахеджакова сейчас подрабатывает за границей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лия Ахеджакова на днях отметила 85-й день рождения. Отгуляла юбилей дома – в подмосковном поселке Внуково: с мужем и ближайшими друзьями семьи. Накануне Лия Меджидовна вернулась из заграничного турне. Рассказываем как прошел заграничный вояж артистки Ахеджаковой.

Почему артистка потеряла работу на Родине? Последние несколько лет Лия Ахеджакова периодически давала провокационные непатриотичные интервью. На них не обращали внимания, в том числе и в театре «Современник», где Лия Меджидовна трудилась с 1977 года. После начала СВО непатриотичные интервью Ахеджаковой продолжились уже с новыми русофобскими интонациями, и на них внимание обратили. Спектакли с ее участием стали требовать снять с репертуара гостеатра не только активные блогеры в телеграм-каналах, но и общественники, которые писали об этом, в том числе и в театр. Лия Меджидовна играла последнее время то в двух, то в трех спектаклях, с начала 2023 года у нее был один спектакль, который закрыли. Но никто ее из труппы не увольнял, артистка на работу не ходила, но продолжала получать оклад по тарифной ставке. Но весной 2023 года Ахеджакова сама написала заявление об увольнении по собственному желанию: мол, не захотела получать зарплату «просто так».

А что же на самом деле? Коллеги артистки говорят, что уже тогда Лие Ахеджаковой предложили организовать гастрольный чес по Европе. Что и случилось после увольнения из государственного театра. Сама Ахеджакова после ухода говорила в интервью, что ее звали сначала в США: «Дима Крымов предложил поехать к нему в Америку, где он поставит для меня спектакль. Но у меня сил на это нет. Не тот возраст». Сил и желания у артистки нет на переезд. А на гастрольный чес по Европе хватило. Только недавно вернулась. Ахеджакова ездит со спектаклем «Мой внук Вениамин» по пьесе Людмилы Улицкой. Также в спектакле заняты артисты Глеб Пускепалис, Надежда Лумпова, Александра Ислентьева. Выступали на Кипре, в Германии, в Чехии и Испании. Залы – небольшие, билеты продавались хорошо, но не полностью. Заработать больших денег на таких гастролях невозможно – так как это не моноспектакль, а платить нужно и актерам, и продюсеру, и за аренду зала. Чтобы побольше получать от антрепризных постановок артисты сами продюсируют проекты и делают постановки на одного или максимум двух актеров. По подсчетам экспертов за один гастрольный спектакль 85-летняя артистка получает около 100 тыс. руб. По меркам звезд – это немного.

Схема зала на спектакль Ахеджаковой в Женеве. Серым отмечены проданные места

Лия Меджидовна жалуется на возраст – мол сил нет. Однако на осень запланирован большой тур с тем же спектаклем: по Германии, Швейцарии и другим странам. Кстати, ездит артистка с этим самым «Вениамин» еще с 2016 года. Однако народ с трудом, но билеты разбирает – хотят посмотреть ни на артистку-скандалистку, а на актрису, которую многие помнят и любят за ее роли в советских фильмах, не обращая внимания или «забывая» о ее русофобских выпадах.

Так как идут продажи билетов на спектакли актрисы? Вот, например, ноябрь 2023 года, Женева, зал на 950 человек. Цена билетов от 59 швейцарских франков (6 тысяч рублей) до 249 швейцарских франков (25 тысяч рублей) – чем ближе к сцене тем дороже. Продано сейчас – 40% зала. Гонорар артиста не зависит от числа проданных билетов, он обговаривается с организатором заранее.

Так что у 85-летней артистки Ахеджаковой в новом театральном сезоне продолжится большой гастрольный чес по Европе. Зрители – русскоязычные жители городов, где будет развлекать публику Лия Меджидовна со старым антрепризным спектаклем. Кроме того, актриса получает приличную пенсию — около 60 тысяч рублей, с учетом московской прибавки 30 тысяч рублей за звание народной артистки.

Стоило ли бросать родину и путешествовать по миру за копейки? Решение за актрисой, конечно...