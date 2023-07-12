Страны G7 подписали декларацию о поддержке Украины Фото: REUTERS

По итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО страны G-7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония, Канада) выпустили «Совместное заявление о поддержке Украины». «Комсомольская правда» приводит основные тезисы этого документа.

Главные тезисы декларации о поддержке Украины

1. «Большая семерка» подтвердила «непоколебимую приверженность стратегической цели свободной, независимой, демократической и суверенной Украины в пределах ее международно признанных границ, способной защитить себя и сдержать будущую агрессию».

2. Заявлено о «начале переговоров с Украиной для формализации поддержки стран G7».

3. Выражено намерение каждой страны G7 работать «над конкретными долгосрочными двусторонними обязательствами».

4. Эти обязательства и договоренности будут включать обеспечение военного комплекса Украины, в том числе современную военную технику на суше, воде и воздухе, подготовку и обучение украинских военных, обмен разведданными и сотрудничество, поддержку инициатив в области киберзащиты.

5. Также обязательства G7 могут включать «укрепление экономической стабильности Украины, в том числе путем ее реконструкцйции» и «предоставление технической и финансовой поддержки на неотложные нужды».

Вопрос о России

6. В заявлении говорится: «В случае будущей вооруженной атаки России мы намерены немедленно проконсультироваться с Украиной, чтобы определить соответствующие дальнейшие шаги».

7. Кроме того, G7 планирует «работать с Украиной над расширенным пакетом обязательств и договоренностей в области безопасности на случай будущей агрессии, чтобы Украина могла защитить свою территорию и суверенитет».

8. Страны «Большой семерки» заявили, что «суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся недвижимыми до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине».

Обязанности Киева

9. Обязательства Украины включают «реализацию реформ правоохранительных органов, судебной системы, борьбы с коррупцией, корпоративного управления, экономики, сектора безопасности и государственного управления,»

10. Кроме того, незалежная обязуется провести реформы в Минобороны, в том числе «путем усиления демократического гражданского контроля над вооруженными силами и повышения эффективности и прозрачности в оборонных учреждениях и промышленности Украины».

Почему страны G7 не дали гарантии безопасности для Украины

Резюме. Стоит отметить, что в документе страны G7 избегают слова «гарантии». А именно гарантий в сфере безопасности, такие как имеют государства-члены НАТО, добивалась Украина. Такие гарантии, например, обязывают другие члены НАТО вступить в военный конфликт в случае агрессии против одного из членов Альянса.

Фактически «Заявление о поддержке Украины» не добавляет никаких новых обязательств США и их сателлитам. А вот от Украины жестко требуют проведения политических реформ в стране в интересах Запада, увязывая этот вопрос с продолжением военной и финансовой помощи.