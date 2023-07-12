ЧВК "Вагнер" передала свое оружие Минобороны России: фото арсенала

В ремонтно-восстановительные подразделения Вооруженных сил России уже доставлены две тысячи единиц военной техники и вооружений Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России заявило о завершении процесса приемки тяжелой военной техники от частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которую она получала для боевой работы в зоне специальной военной операции.

В ремонтно-восстановительные подразделения Вооруженных сил России уже доставлены две тысячи единиц военной техники и вооружений. Часть его ранее была снята с хранения, но есть и такое, что не успело попасть в СВО и понюхать пороху. После необходимой проверки и обслуживания, все оно будет передано в войска. Там, где нужнее.

- Среди сотен единиц тяжелого вооружения: танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» 122-мм, 2С3 «Акация» 152-мм, 2С5 «Гиацинт» 152-мм, 2С4 «Тюльпан» 240 мм, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое оружие, - перечислили в Минобороны России.

Вся тяжелая гусеничная техника, самоходные артиллерийские установки большой мощности и танки свозятся на полевые базы колесными тягачами на специальных тралах-платформах с целью не допустить повреждения асфальтированных дорог.

На дорогах можно встретить только колесную технику. Она прибывает своим ходом.

В военном ведомстве отметили, что приняты более 2,5 тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия.