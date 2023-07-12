Поет Жанна Фриске: выходит новый трек с голосом певицы

Жанна Фриске, у которой и выдающихся вокальных данных-то не было, наполняла своим искрящимся обаянием все свои песни Фото: Мила СТРИЖ

Нет, это не «из неизданного», как было, например, после смерти Майкла Джексона, когда вдруг нашлись не звучавшие ранее записи. Речь о проверенном хите «А на море белый песок» - этот трек композитора Андрея Грозного на стихи Екатерины Раковой Жанна выпустила в 2009 году, когда уже выступала сольно.

Сегодня трудно поверить, что эта совсем простенькая, непритязательная песенка достигла тогда вершин чартов. Наверное, все дело в исполнительнице: Жанна Фриске, у которой и выдающихся вокальных данных-то не было, наполняла своим искрящимся обаянием все свои песни.

Солистки «Блестящих» Ксения Новикова и Надя Ручка сообщили в своих соцсетях, что в самое ближайшее время выйдет новая версия трека «А на море белый песок». «Блестящие feat. Жанна Фриске (feat. - сокращение от англ. featuring — «с участием». - Ред.). Совсем скоро на всех площадках!» - написала Новикова. Обе певицы опубликовали короткие видео, на которых они слушают свое исполнение фрагмента песни. Из заявления Ксении понятно, что новую версию исполняет трио — третьей станет Жанна. Очевидно, для записи использовалась фонограмма оригинального исполнения.

Отдать дань памяти ушедшей легенде, перепев его песню — довольно стандартный прием. Микшировать голоса живого исполнителя с записью артиста, которого уже нет, тоже придумали не вчера. Однако ретроградствующие подписчики Новиковой и Ручки возмутились: мол, руки прочь от святого! Впрочем, маленький скандал никогда не помешал продвижению чего бы то ни было.

Для перезапуска легкого хита разгар июля — самое время. Память о Жанне, ушедшей в 2015 году (всего через 6 лет после того, как она воспела море, песок и летнюю беззаботность) еще жива в сердцах ее поклонников. И кому как не артисткам из «Блестящих» пробовать придать новое звучание старой песне?

Незаметная грусть и тогда пряталась где-то между строчек припева. Теперь этой грусти явно будет больше.