Бездельничать на работе полезно: ученые нашли лазейку, как увеличить эффективность труда

В перерыве от работы, главное, не работать Фото: Shutterstock

Самый простой и доступный каждому способ повысить производительность – это чередовать любую трудовую деятельность – и физическую, и умственную – с микро-перерывами (micro-breaks, как их называют ученые).

Во-первых, полезно для здоровья – перерывы помогают справиться с переутомлением и эмоциональным выгоранием.

Во-вторых, периодически отвлекаясь от основной деятельности или откладывая ненадолго в сторону решение какой-то сложной задачи, работники в итоге трудятся более продуктивно.

То, что эти, казалось бы, спорные утверждения, на самом деле, справедливы, доказал Пол Гиннс (Paul Ginns) - доцент кафедры педагогической психологии (Associate Professor in Educational Psychology), и его коллеги по Университету Сиднея (Sydney University).

В экспериментах приняли участие 72 студента, которых ученые «нагрузили» сложными математическими тестами – их выполнение требовало длительных вычислений. Те испытуемые, которые периодически прерывались, справлялись с заданиями быстрее и лучше. Их оценки были в среднем на 57 процентов выше, чем у «старательных и усидчивых» студентов, которые работали, что называется, не покладая рук. Точнее, мозгов.

Результаты, полученные австралийцами, убедительно подтвердили выводы, к которым в прошлом году умозрительно пришли румынские ученые из Западного университета Тимишоара (West University of Timisoara), изучив результаты 22 исследований, проведенных по всему миру за последние 30 лет. Результаты своего мета-анализа румыны опубликовали в журнале PLOS ONE.

Чтобы не наглеть и отдыхать наиболее эффективно, микро-перерывы должны быть короткими, но частыми. По австралийским данным, отвлекаться следует на 5 минут каждые 25-30 минут. (Румыны говорили о 10 минутах каждый час).

И те, и другие «micro-breaks» действуют лучше любого отдыха после работы – в смысле восстановления умственных и физических сил. Вплоть до того, что можно и сверхурочно поработать. Особенно если сотрудники по долгу службы занимаются какой-нибудь рутинной и монотонной деятельностью.

В микро-перерывах сгодится любая «активность». Главное, чтобы она не имела никакого отношения к основной работе.

«Отдых - это не только когнитивная функция, но и подзарядка эмоциональных батарей», - глубокомысленно выразился Пол Гиннс.