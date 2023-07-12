Инфляция в России опять выросла: почему так происходит и что сильнее всего подорожало в июне

Цены всегда реагируют на падение национальной валюты с опозданием Фото: REUTERS

«Да вы посмотрите на Европу, там инфляция в два раза выше!» - любят кивать на запад в таких случаях наши чиновники. И формально они правы. Но от этого денег в кошельке больше не становится и красная икра на булке с маслом не появляется.

Итак, инфляция в России впервые за много месяцев начала расти. Вечером 12 июля Росстат отчитался: цены в июне выросли на 3,25% (если сравнивать с первым месяцем прошлого лета). В мае годовая инфляция была заметно меньше - всего 2,51%.

Главная причина ускорения понятна - снижение (и это еще мягко сказано) курса рубля. Падение началось еще в мае, а с наступлением лета ускорилось. За июнь доллар подскочил с 81 до 87 рублей, евро – с 86,5 до 95 рублей.

Почему цены выросли не так сильно, как доллар и евро? Тут есть два момента.

1. Цены всегда реагируют на падение национальной валюты с опозданием. Пока еще у российских продавцов есть старые запасы импортных товаров, закупленные по более приличному курсу. Но постепенно ассортимент обновляется, и цены повышаются тоже потихоньку.

2. Сейчас лето, урожай, и фрукты-овощи дешевеют. И это не дает средним по стране ценам сильно расти.

Кстати, о фруктах и овощах. Именно они – лидеры по снижению цен в июне. Сильнее всего за месяц подешевели в цене помидоры, лук и бананы (подробнее см. «Только цифры»). Среди непродовольственных товаров сильнее всего подешевели телевизоры, флешки и пылесосы. Правда, ненамного: максимум на 2%.

Что интересно, подорожали сильнее всего… Тоже овощи – морковка и картошка. Что тоже связано с урожаем: эти корнеплоды начнут массово собирать ближе к осени, сейчас старые запасы на исходе, импорт дорогой – вот цены и взлетают. Но скоро непременно снизятся.

А еще сильно подорожал отдых. Поездки на наше Черное море и в страны Закавказья (Армения, Грузия, Азербайджан) прибавили в цене около 9%, отдых в Турции подорожал на 6,6%. Тут все понятно: лето в разгаре, спрос высокий, да и санкции никто не отменял. Дорожают авиабилеты, отели, отдых становится все менее доступным. Правда, чуть-чуть подешевели поездки в Египет и Арабские Эмираты (минус 1,6% и 2,7% соответственно). Да только кто туда сейчас полетит, в эти их +40…

Что будет дальше, предсказать несложно. Снижение рубля в июле замедлилось, но не прекратилось. Да и июньское падение будет нам аукаться еще не один месяц – особенно это ударит по ценам на автомобили, технику, заграничный отдых. Так что к концу лета – началу осени инфляция ускорится – к Росстату не ходи.

Хорошо хоть картошка с морковкой скоро должны подешеветь…

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что в июне сильнее всего подорожало…

Морковь +22,2%

Картофель +21,5%

Лимоны +16,1%

Свекла +13,1%

Услуги домов отдыха, пансионатов +9,8%

Отдых на Черноморском побережье России +9,2%

Поездка в страны Закавказья +8,8%

…и подешевело

Помидоры -22%

Лук -13,5%

Бананы -12,4%

Капуста -10,8%

Огурцы -5,5%

Свежая зелень -4,4%

Виноград -4,2%

По данным Росстата. Сравниваются цены в июне 2023 и в июне 2022.