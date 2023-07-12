Переговоры президентов США Джозефа Байдена и Украины Зеленского Фото: REUTERS

Встреча Байдена и Зеленского на саммите НАТО

Саммит НАТО завершился, но на его полях еще проходили двусторонние встречи. Одной из таких стали переговоры президентов США Джозефа Байдена и Украины Зеленского.

По тому, как расположились в креслах участники этой встречи, было сразу понятно, кто из них чувствует себя в своей тарелке, а кто ютится в чужой. Байден, несмотря на возраст, расположился удобно, вальяжно раскинувшись, а вот Зеленский скукожился чуть ли не до позы эмбриона, закрыв рот рукой и согнувшись. Такими их и запечатлели фотокорреспонденты ведущих мировых СМИ.

В начале встречи Байден пошутил: "Плохие новости для вас, господин Зеленский — мы никуда не денемся, вы застряли с нами". Вернее, эту фразу попытались выдать за шутку, но в шутливой форме было сделано очень серьезное заявление. Зеленскому в такой форме было сказано, что Украина никуда не денется от США, они пришли всерьез и надолго и только от Вашингтона зависит, завязнет Украина в грязи или ее потянут в другое место. Зеленский в ответ на эту "шутку" лишь угодливо похихикал и начал превозносить хвалу США и лично Байдену.

- Мне кажется, что не все страны в мире достаточно критиковали Россию, - заявил Зеленский и свернул на выражение чувства глубокой признательности в отношении США. - Хочу сказать спасибо американцам, поддержка сейчас составляет порядка 43 миллиардов. Я понимаю, что это все ваши деньги, но вы тратите их на жизни украинцев, на жизни европейцев.

Байден показал Зеленскому его место

Байден начал разглагольствовать о том, что Украина начала движение в НАТО, и что "вопрос членства в НАТО – это вопрос следующих шагов".

Зеленский, хотя на саммите его этим членством только подразнили, снова начал лебезить перед Байденом.

- У нас есть и совет (Украина-НАТО – ред.), я думаю, что это большой успех, и гарантии по безопасности, мы начали об этом говорить в Киеве, как вы сказали. И теперь мы видим, что у вас была прекрасная идея, касательно Большой семёрки, и я знаю также, что есть страны, которые могут присоединяться к решениям Большой семёрки, я думаю, что это очень поможет, это очень конкретные решения. Спасибо вам, - уже конкретно к самому Байдену обратился Зеленский в конце своего спича. А ведь несколькими часами ранее на совместной прессухе с генсеком НАТО Столтенбергом он публично жаловался: "Что касается сегодняшней встречи – у нас нет реальных гарантий безопасности от наших партнёров. Я имею в виду юридические гарантии".

- Довольны ли вы, что получили от НАТО? Вы вчера были таким раздражённым, таким опечаленным, – спросили сотрудники СМИ.

- Всем спасибо, спасибо. На саммите мы получили от наших лидеров гарантии по безопасности, это удача саммита, это лично моё мнение, – снова заверил Байдена в своей лояльности президент Украины, отвечая так, что вчерашний Зеленский плюнул бы сегодняшнему в лицо.

- Президент Зеленский, как скоро после окончания конфликта вы бы хотели вступить в НАТО? - продолжали терзать его журналисты.

- Большое спасибо, - только и нашелся, что сказать адресат вопроса, но тут Зеленского неожиданно перебил Байден, который тем самым показал, кто "в лавке хозяин".

- Один час и двадцать минут. Вы, парни, задаете очень содержательные вопросы, - съязвил Байден, рассердился и предложил выгнать журналистов. На этом общение с прессой после этой встречи было закончено, и Зеленскому пришлось продолжать выражать свою благодарность Байдену уже на отдельном брифинге.

Как Зеленский нахамил Бену Уоллесу

- Встреча вдвое длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно. Если бы протокол не остановил встречу, мы бы говорили еще дольше. Все темы: продолжительная поддержка, оружие, политика, НАТО, - заявил Зеленский на брифинге и зафиксировал это в своем ТГ-канале. - Отчетливо видим, как завершить этот конфликт нашей общей победой.

И назвал свою встречу с Байденом в Вильнюсе "очень хорошей" и "сильной". Хотя ему и пришлось признать, что он не может сказать, когда он получить дальнобойные американские ракеты ATACMS. Нет ясности и с американскими танками "Абрамс", обещанными Вашингтоном. А вот что касается F-16, то Киев, скорее всего, получит их не из США, а из тех европейских стран, где они имеются на вооружении или в арсеналах.

По всей видимости, Зеленского самого от собственных славословий в адрес США и Байдена стало так сильно тошнить, что на брифинге он не сдержался и снова начал хамить, выбрав своей мишенью министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, посоветовавшего Киеву не стесняться и чаще благодарить западных партнеров за военную помощь. Британец ранее рассказал, как в 2022 году потратил 11 часов, чтобы приехать в Киев, а ему вместо "здрасьти" тут же вручили список необходимого для Киева оружия.

- Я сказал им: "знаете, мы не Amazon", - попытался пошутить Уоллес, и Зеленский не преминул обидеться на это до "кровавых соплей", которые и раскидал с трибуны, выступая на брифинге.

- Не понимаю вопроса. Мы всегда были благодарны и всегда благодарим. Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю, - отрезал Зеленский в такой форме в адрес отсутствующего человека, который заведомо не мог ему ответить, что в Лондоне это явно запомнили. Талант Зеленского превращать союзников в неприятелей действительно, как говорится, пропить невозможно. Когда министр обороны Украины Резников получит отлуп от Уоллеса вместо радушного приема, он должен знать, кого надо за это поблагодарить.

Другим моментом, после которого страны НАТО, разве что за исключением Польши, вздохнули с облегчением, стал ответ Зеленского на вопрос о том, будут ли размещаться иностранные войска в том или ином статусе на территории Украины. Поводом для этого стали заявления на высказанную в Польше инициативу по размещению польских миротворческих подразделений в Незалежной.

- Пока мы не в НАТО, чтобы у нас располагались те или иные иностранные вооруженные силы. Наших вооруженных сил достаточно, вопрос лишь в конкретном современном оружии натовского образца, - ответил Зеленский, и тут многие страны НАТО облегченно вздохнули. Потому что они это непременно припомнят, когда Зеленский попросит ввести западных миротворцев.

Зеленский приехал в Вильнюс на хамской ноте и уезжает из Вильнюса на такой же хамской истерике. Можно сказать, что саммит НАТО прошел мимо него. Отчего он и бесится.