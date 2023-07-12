Активисты «Единой России» проводят экскурсии для проходящих реабилитацию участников СВО

Посещение музеев и достопримечательностей поможет военнослужащим не только восстановить физическую форму, но и эмоциональное состояние

Новый формат реабилитации для участников СВО запустили активистки федерального партийного проекта «Женское движение Единой России». Для тех военнослужащих, которые проходят лечение после ранения и уже могут покидать госпиталь, будут проводиться экскурсии в музеи, галереи и другие учреждения культуры.

«БЫСТРЕЕ ИДТИ НА ПОПРАВКУ»

«Многие военнослужащие, которые проходят лечение в госпиталях Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону – впервые находятся в этих городах. Здесь ребята буквально со всей страны, - рассказала заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сопредседатель общественного совета федерального партийного проекта «Женское движение Единой России», сенатор от ЛНР Дарья Лантратова. - На заключительном этапе лечения им уже можно на время выходить из медицинских учреждений. Чтобы организовать досуг наших защитников, поднять настроение и помочь им быстрее идти на поправку, активистки «Женского движения Единой России» решили знакомить ребят с культурными объектами. Такой формат будет способствовать скорейшему восстановлению здоровья наших бойцов. Некоторые посещают экскурсии вместе с женами, получается семейное культурное мероприятие».

Политик отметила, что на таких экскурсиях военнослужащих сопровождают активистки «Женского движения Единой России», которые прошли организованные партпроектом курсы сестринского дела и помогают ухаживать за участниками СВО в госпиталях.

В Москве для военнослужащих, проходящих реабилитацию в Филиале № 2 Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий имени А.А. Вишневского, провели экскурсию в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Они познакомились с его основными экспозициями.

На всех этапах экскурсии военнослужащим помогали сопровождающие, особое внимание уделялось тем, кто пока не может ходить самостоятельно и передвигается на инвалидной коляске. Позаботились и о том, чтобы в дороге было все необходимое, в том числе вода и медицинские принадлежности.

ТРЕТЬЯКОВКА, ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, ВДНХ…

«Президент дал поручение Фонду «Защитники Отечества» подумать над новыми формами реабилитации для бойцов из зоны специальной военной операции. И мы надеемся, что проект «Женского движения Единой России», который мы делаем совместно с Минобороны, станет еще одной эффективной формой восстановления для всех участников СВО, - пояснила депутат Госдумы Екатерина Стенякина. - Научно доказано, что пациент выздоравливает гораздо быстрее, если он смотрит на красивый пейзаж, памятник архитектуры или другое произведение искусства. Мы обсуждали реализацию этого направления с врачами из военных госпиталей, которые каждый день занимаются восстановлением здоровья наших бойцов, получили поддержку Министерства обороны. Он поможет военнослужащим не только восстановить физическую форму, но и эмоциональное состояние».

По словам депутата Госдумы, сегодня к работе подключились 9 госпиталей и санаториев Минобороны РФ, а также 10 учреждений культуры – Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, ВДНХ и другие. Правительство Москвы оказывает содействие в организации обзорных экскурсий по столице.

«Наш первый выезд показал, насколько востребованной оказалась такая форма реабилитации для участников СВО. Также многие девушки из «Женского движения Единой России» из других регионов присоединяются к инициативе в тех городах, где есть лечебные учреждения Минобороны, в которых проходят лечение наши защитники», - добавила Екатерина Стенякина.

В ближайших планах у партпроекта «Женское движение Единой России» организовать такие же экскурсии для военнослужащих, которые проходят лечение в госпиталях Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Также для участников спецоперации организуют возможность посещения спортивных соревнований, в частности футбольных матчей, в Российском футбольном союзе уже поддержали такую инициативу.