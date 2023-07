Исповедь секс-работниц: «Заработать миллион или стесняться, что тебя увидят родные? Я поняла, что деньги важнее»

В коротком, 50-минутном фильме освещены, кажется, все аспекты профессии Фото: кадр из фильма

«Горький Fest» начался фильмом про эскортницу (отличным триллером «Кентавр») и закончился фильмом про эскортниц, последним, показанным в конкурсной программе. Он называется «Жизнь по вызову. Док», сделан Когершын Сагиевой и Родионом Чепелем. Это монологи четырех девушек, нашедших себя в древнейшей профессии (а эскорт, конечно, — всего лишь красивое название для проституции). Лишь одна из них, пришедшая в секс-индустрию в 14 лет, разочаровалась и пытается найти другую дорогу в жизни. Остальные всем довольны, и безо всяких масок и псевдонимов рассказывают о своей карьере.

Зал был набит битком — тема секс-индустрии как была, так и остается совершенно беспроигрышной. Затаив дыхание, все вслушивались в исповеди Полины, Саши, Даяны и Тани. «Я считаю, что проституцию осуждают просто потому, что завидуют», - откровенничает одна из девушек (громкий вздох в зале: «Господи!») Другая рассуждает о религии: «Есть хорошие менеджеры, а есть плохие сутенеры. У меня была хороший менеджер, душевная женщина. Когда не было клиентов, она посоветовала сходить в церковь, помолиться. (Хохот в зале). Ну а что, запретить проституткам ходить в церковь? Они не могут совсем отрицать религию в своей жизни».

В коротком, 50-минутном фильме освещены, кажется, все аспекты профессии. И работа по графику с 9 до 21 («Если ты вступил в график, ты обязан работать, тошнит тебя, месячные, или вообще умираешь, — неважно»). И отношения с родственниками («Заработать миллион или стесняться того, что тебя увидят родные? Я поняла, что деньги важнее»). И места концентрации девушек легкого поведения. И беременности (одна из девушек, та самая, что распрощалась с секс-индустрией, однажды залетела от клиента, мучившего ее, и признается, что очень ждала аборта, буквально мечтая разрезать себе живот). И наркотики («Это была не я, я сейчас половину людей не вспомню, которые со мной спали», - говорит она же). И ВИЧ-инфекцию, о которой трудно не думать женщинам, переспавшим с парой тысяч партнеров. И мужчин как таковых («Я разочаровалась в них, потому что они все врут. Почему, я до сих пор не могу понять. Как можно быть в этой профессии и не стать мужененавистницей?») И, наконец, душу: четыре проститутки расходятся в воззрениях на нее. Одни считают, что можно торговать телом и временем, а душу оставить нетронутой. Другие настаивают, что, продавая тело, не торговать душой нельзя.

Проституция в России незаконна, как напоминают в финальных титрах, но штраф за нее составляет от полутора до двух тысяч рублей. Смехотворная сумма для девушек, готовых платить за аренду квартиры по 175 штук в месяц. И в секс-индустрию в России сейчас вовлечены около трех миллионов человек.

Это не искусство кино, скорее журналистика, но весьма увлекательная. Легко представить себе «Жизнь по вызову. Док» на Первом канале, — и миллионы зрителей, не вовлеченных в индустрию, но впившихся в экран остекленевшими от любопытства глазами.

Еще на фестивале показали второй полнометражный фильм Натальи Кончаловской, дочери Андрея Сергеевича Михалкова-Кончаловского. Он называется «Все время на свете» (трудно не уловить отсылку к песне Луи Армстронга «All The Time In The World», хоть она в картине и не звучит). Это история про молодую пару, Ксению и Никиту (Даша Котрелева и Денис Прытков): семь эпизодов из их жизни, и каждый снят одним долгим непрерывным планом. То они валяются в постели и целуются. То Никита работает, а Ксения просит помассировать ей ноги. То они болтают, возвращаясь из гостей. То обсуждают предполагаемую нелинейность времени. А в финале расстаются, находя себе, соответственно, новых парня и девушку.

Режиссер говорила, что в кино обычно показывают начало и конец отношений, а ей хотелось всмотреться в их середину. Но, во-первых, задолго до нее в эту самую середину всмотрелась Оксана Бычкова, снявшая «Еще один год» - один из лучших фильмов, которые я видел за 12 поездок на «Кинотавр» (найдите и посмотрите его, не пожалеете). А во-вторых, вопреки воле Натальи Кончаловской, «Все время на свете» выглядит картиной про чудовищно душную, токсичную девицу, которая мучает своего молодого человека капризами, выпендрежем, напрасными словами. Это все списывается на то, что «онажедевочка», а девочки любят треп и помучить мальчиков, когда скучно. «Давай поругаемся, а то мы же с тобой не ругаемся никогда с тобой, это нездорово». «Мне иногда кажется, что ты все решаешь, а мы должны решать все с тобой вместе». Мелочи, нюансы, отдельные фразочки, взгляды, движения. И в результате моя коллега (женщина!) после просмотра сказала: «Если бы он ее ударил, я бы поняла». И я бы тоже понял.