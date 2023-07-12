Герой спецоперации «Z» рядовой Батуев вел корректировку с осколками в ногах

Полковник Евгений Смирнов и рядовой Андрей Батуев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Воевать не числом, а умением», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам говорил: «Сам погибай, а товарища выручай».

ОСТАНОВИЛ НАСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВНИКА

Полковник Евгений Смирнов

«В ходе специальной военной операции командир полка полковник Евгений Смирнов выполнял боевую задачу по управлению расчетами тяжелых огнеметных систем. Противник предпринял попытку наступления на населённый пункт, находившейся на стратегически важном направлении. При отражении атаки превосходящих сил украинских националистов в районе населённого пункта грамотное распределение сил и средств для нанесения огневого поражения, а также оперативное управление расчётами, осуществляемое Смирновым позволило вывести из строя до 10 единиц бронетехники, в том числе западного производства, а также уничтожить большое количество националистов. В результате решительных и профессиональных действий Смирнова наступление противника было оставлено. Понеся тяжелые потери, вооруженные формирования националистов были отброшены на исходные позиции. Последующее огневое поражение по откатившемуся противнику предотвратило выдвижение дополнительных резервов боевиков. Благодаря высокому профессионализму, смелости и решительности полковника Смирнова были созданы благоприятные условия для продвижения подразделений группировки российских войск для занятия новых позиций, ранее занимаемые украинскими националистами».

РАНЕНЫМ РАЗМИНИРОВАЛ ПОДХОДЫ В СЕЛУ

Старший сержант Владислав Дианов

«Старший сержант Владислав Дианов выполнял задачи по поиску и обезвреживанию взрывных устройств. В ходе ожесточенных боев противник отступал вглубь обороны. Покидая населенные пункты, боевики минировали ведущие к ним пути, а также социально значимые объекты инфраструктуры. В ходе ведения инженерной разведки в городе который оставили в ходе боев украинские боевики, Владислав получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом с ним фугасного снаряда. Несмотря на ранение, Дианов, самостоятельно оказав себе первую помощь, продолжил выполнять поставленную задачу. Продвигаясь по заданному району, старший сержант Дианов лично обнаружил и обезвредил более 10 вражеских мин. Мужество и самоотверженность старшего сержанта Владислава Дианова позволили обеспечить безопасность мирного населения в освобожденном населенном пункте».

Старший сержант Владислав Дианов

ВЕЛ КОРРЕКТИРОВКУ С ОСКОЛКАМИ В НОГАХ

Рядовой Андрей Батуев

«В ходе ожесточенного боя с украинскими националистами в составе мотострелкового взвода, радиотелефонист рядовой Андрей Батуев в условиях непрекращающегося огневого воздействия противника выполнял задачу по обеспечению связи в подразделении.

В районе одного из населенных пунктов после артиллерийской подготовки и при поддержке бронетехники, националисты перешли в наступление с применением беспилотных летательных аппаратов. В ходе очередного удара противника радиостанция получила осколочные повреждения от разовравшегося рядом снаряда, в результате чего группа на некоторое время лишилась возможности корректировать огонь артиллерии. Понимая, что возникла большая вероятность уничтожения наших позиций, Батуев оперативно, в условиях плотного огня украинских националистов восстановил работоспособность поврежденной радиостанции и продолжил корректировку огня артиллерии. Благодаря мужественным и профессиональным действиям, рядового Батуева артиллерийский дивизион уничтожил наступающие штурмовые группы противника, а затем подавил огневые точки вражеской артиллерии, создав условия для развития наступления российских мотострелков. В ходе боя, рядовой Андрей Балуев получил осколочное ранение обеих ног, однако продолжил выполнение боевой задачи и только после отступления противника был эвакуирован в безопасный район, где ему была оказана медицинская помощь».