Нелли Ермолаева раскрыла подробности свадьбы в Перу: «Шаманы проведут ритуалы и сделают заговоры на счастье»

Нелли Ермолаева и блогер Алексей Смагажевский сыграли свадьбу в Москве 8 июля. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Экс-участница «Дома-2», а ныне ведущая шоу Нелли Ермолаева и блогер Алексей Смагажевский сыграли свадьбу в Москве 8 июля — в День семьи, любви и верности. Звезда рассказывала, что с Алексеем они сначала дружили около года и лишь потом начали встречаться. Идея — отправиться в Перу и устроить там вторую церемонию принадлежит именно ему.

«Леша проводит классные трансфармационные ретриты именно в Перу, после которых у людей меняется сознание и мировоззрение. Я никогда не была в этой стране, и для меня это будет очень интересный опыт», — рассказала «КП» Нелли Ермолаева.

По словам Алексея, который был в Перу неоднократно, там совсем другие обычаи, и торжество получится очень колоритным — с ритуалами и танцами.

«Живые музыканты будут играть на бубнах и барабанах. Затем появятся пять шаманов, которые проведут определенные ритуалы и сделают заговоры на счастье, процветание и удачу, а также защитят нашу семью от сглаза», — поделился с «КП» Алексей Смагажевский.

Помимо путешествия, у пару есть планы в будущем перебраться в жилье побольше. Напомним, что для Нелли этот брак стал третим: она была замужем за участником реалити Никитой Кузнецовым, а затем за ресторатором Кириллом Андреевым, от которого родила сына.