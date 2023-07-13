Создан квантовый мост между Россией и Китаем

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В Москве, на научной конференции ICQT 2023 (она дала старт Форуму будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир»), представлено прорывное квантовое решение, способное шифровать данные невзламываемыми ключами.

Напомним, что в Москве, в ЦМТ, проходит Форум будущих технологий – главная площадка для обсуждения трендов развития новых технологий в России. Оператором Форума является Фонд Росконгресс при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российской академии наук. Соорганизаторы: ОАО «РЖД» и Государственная корпорация «Росатом».

Одна из наиболее актуальных проблем - как в квантовой эпохе сохранять технологический суверенитет страны и создавать защищенные каналы передачи данных. Появление квантовых компьютеров требует смены криптографических алгоритмов. Одно из решений — квантовое распределение ключей (КРК), говорилось на конференции. Об этом методе защиты данных рассказали ученые Российского квантового центра. Они подчеркнули: технология основана на кодировании информации в одиночные квантовые состояния.

Одно из слабых мест КРК – ограниченная скорость генерации квантовых ключей. Но выход есть: вместо оптоволоконных систем можно задействовать спутниковые каналы. В отличие от «волокна», распространение квантового сигнала в таких системах идет через открытое пространство: атмосферу, космос. Спутниковые системы КРК позволяют преодолеть основное ограничение оптоволоконных систем – расстояние, на которое может быть распределен ключ. Для оптоволоконных систем это 80 — 120 км, спутниковые системы такого ограничения не имеют.

Российские специалисты завершили эксперимент по распределению квантового криптографического ключа с помощью китайского спутника Micius между двумя наземными приемными станциями. Российская приемная станция находилась на территории Звенигородской обсерватории ИНАСАН (Московская область), а приемная станция - в районе Наньшань, КНР.

По результатам эксперимента общий объем ключа, полученного на приемной станции в Звенигороде, составил 570 Кбит, продолжительность сеанса - 217 сек. Стороны обменялись только монохромными зашифрованными изображениями размером 256 х 64 пикселей. При передаче использовался метод одноразовых блокнотов с длиной ключа, равной длине передаваемого сообщения.

По мнению специалистов, создание защищенных каналов связи на основе квантового распределения ключей позволит гарантированно защитить полезную информацию от несанкционированного доступа.