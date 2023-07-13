Устроившая страшное ДТП дочь Михаила Пореченкова поступила в престижный вуз

Актер Михаил Пореченков с дочерью Марией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У 54-летнего народного артиста РФ Михаила Пореченкова 5 детей. Жена актера художник Ольга Пореченкова родила ему трех детей, а двое старших – от предыдущих отношений. В начале лета младшая дочь актера стала фигурантом криминальной хроники. 18-летняя Мария Пореченкова ехала за рулем автомобиля Mercedes и на территории подмосковного поселка сбила 18-летнего парня на скутере. Пострадавший попал в реанимацию, а Пореченкова не пострадала.

Как нам стало известно на этой неделе Мария стала студенткой – ее зачислили в престижный театральный вуз. Будет учиться на актрису. Как рассказали kp.ru коллеги артиста: «Мария Пореченкова зачислена на первый курс Школы-студии МХАТ, мастерская Марины Брусникиной и Сергея Щедрина. Брусникинцев набрали - 14 девочек и 11 мальчиков».

Мария Пореченкова в этом году закончила православную гимназию (обучение в ней было платным). Экзамены в школу-студию МХАТ начались еще весной, а зачисление состоялось в июле. На одно место обычно претендуют более 100 человек. Что нужно сдать, чтобы стать актером как дочь Пореченкова? До начала основных вступительных испытаний идут отборочные прослушивания в три тура: абитуриенты поют и читают отрывки из современной прозы, из классической прозы, стихотворения, басню, песню. Далее – важны результаты ЕГЭ по русскому и литературе. И допэкзамены летом: профессиональное испытание (проверка голоса, речи, пластических и музыкальных данных); творческое испытание (исполнение литературных произведений). Срок обучения 4 года.

Михаил Пореченков ранее рассказывал, что дочь Мария дано хотела стать актрисой: «Всегда хотела. У нее есть к этому склонность. Например, она выиграла Всероссийский конкурс чтецов. Жена Ольга говорит: «Лучше пусть наша дочь будет врачом, педагогом…» А отец поддержал желание дочери – точнее не возражал.

Сын Пореченкова (тоже Михаил) 2 года назад поступил на режиссерский факультет к Сергею Женовачу. Михаил тогда рассказал: «Выдержал страшнейший конкурс. Трясло всю семью, но по итогам Миша зачислен. Многие скажут, что я помог - это неправда. Конечно, я давал ему советы. И в этом смысле помогал. Но я не могу за него читать, не могу за него делать экспликацию или макет… Многие говорят, что дети с фамилией поступают по блату. Так утверждают люди, которые ни разу не поступали в творческий вуз».

Похоже, что у Пореченковых будет целая актерско-режиссерская династия.