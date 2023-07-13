Зюганов назвал итоги саммита НАТО ударом по морде Зеленскому

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Геннадий Андреевич, накануне (12 июля) мы с вашим замом - товарищем Дмитрием Новиковым в программе «Партийная среда» на Радио «Комсомольская правда», в принципе, обсудили итоги саммита НАТО. Но мне не хватило мнения Генерального секретаря ЦК Компартии России товарища Зюганова…

- Они, итоги эти, пустые. Но вызывающие.

Прежде всего, в том смысле, что НАТО на планете - последняя военная организация, которая продолжает расширяться и втягивать в себя даже азиатские страны.

Это угроза практически для всех.

Они не хотят никаких мирных достойных переговоров, вновь усилили обвинения, в том числе, в адрес Китая.

Китай тут же резко отреагировал.

Ну, и одновременно страны НАТО продолжают напичкивать оружием Украину.

Хотя Зеленский там - на саммите - и выглядел этаким корявым клоуном, с которым даже не очень хотели общаться.

Дали ему там несколько раз, фигурально выражаясь, по морде - за его хамство и грубость.

Но в целом решения саммита по отношению к России выглядят, конечно, вызывающе.

И есть очень важный вывод, вытекающий из этого агрессивного саммита. Он состоит в следующем: нам надо быть начеку!

В стране нашей должен быть брошен такой клич: «Укрепляйтесь! Будьте сильными, уверенными, здоровыми! Развивайте свою науку, промышленность, военно-промышленный комплекс! Укрепляйте связи со стратегическими партнерами и союзниками!»

- Прямо как раньше - призывы ЦК!

- Дело, Саша, не в форме, а в содержании.

У нас есть реальные ответы на агрессивные шаги Альянса – это решения БРИКС, ШОС…Сейчас предстоит очень важная встреча с лидерами Африки, постоянные контакты - со странами Латинской Америки.

А американцы с этим Байденом, прибалтийскими и своими европейскими вассалами выглядят сегодня вызывающе. И недооценивать их не следует.

Поэтому нам надо сейчас максимально укрепиться и переходить от обороны в наступление.

Потому что, на мой взгляд, у нас есть максимум год. Военная машина Запада - довольно мощная и, если они ее запустят на полные обороты, то могут организовать большие неприятности.

В этой связи нам надо сейчас максимально отмобилизовать все возможные ресурсы, подготовиться и обеспечить успешное освобождение Украины от нацистов, фашистов и бандеровцев.

- То есть, я так понял - говоря о том, что надо перейти от обороны к наступлению, вы имеете в виду не только СВО, а ситуацию в целом, да?

- Да, в целом. Я и начал, по сути, с этого.

Нам надо максимально укреплять свои геополитические связи, а они реально обозначились.

Вот смотри – Си Цзиньпина избрали председателем, и через неделю он приехал в Москву, подписал с нами очень важные соглашения.

Его идея «один пояс – один путь» пробивает себе дорогу и становится прекрасным планетарным проектом.

После этого Мишустин практически все правительство возил в Пекин, и они там провели встречи, подписали контракты масштабные…

И мы развиваем, что очень важно, не только сырьевой сектор экономики, но и научно-технические направления.

А в этом отношении Китай сейчас показывает пример.

Их автопром в нынешнем году на 30 предприятиях выпустил 28 миллионов машин всех марок и типов.

КНР теперь и в этой области становится мировым локомотивом.

Индия развивается успешно, уверенно.

- А как вам наши перспективы?

- По сути дела, ни одна африканская страна не поддержала западные санкции против нас. У нас много друзей в юго-восточной Азии и Латинской Америке.

Поэтому у нас большие и очень хорошие перспективы.

Недавно мы провели в Орле третий международный экономический форум, подготовили реальную программу и показали, что можно делать даже в этих условиях.

Народные наши предприятия - к примеру, Грудининский колхоз в Подмосковье - стали лучшими даже в рамках санкций.

Не берем ни копейки у государства, платим огромные налоги, социалка прекрасная, великолепные школы, классная профориентация, высокие зарплаты.

- Какие же?

- У Грудинина в колхозе сейчас средняя зарплата 114 тысяч. И люди в очереди стоят, чтобы устроиться туда на работу.

А что касается детей… Вот сейчас мы с правительством встречались, обсуждали, всех беспокоит что? В школе учителей не хватает, в больницах и поликлиниках - врачей.

У нас у Грудинина укомплектовано нынче девять классов первоклассников. Прекрасное жилье, плюс к зарплате - пакет социальной поддержки. Сейчас для детей все есть. Рядом. Учитесь, берите пример и двигайтесь дальше.

Если в целом в стране будем урезать социалку – начнём вымирать.

Лучше напрасоять средства в новейшие технологии.

Вот сейчас в ВПК вложили, заработали тысячи предприятий. Получают зарплату, платят налоги. И в этом отношении этот локомотив тянет экономику страны. А у нас три локомотива.

- Какие же?

- ВПК, аграрный сектор и стройка.

Вот - вкладывай сюда, и получишь гигантскую отдачу.

- Спасибо, товарищ Генеральный секретарь!

- Давай, обнимаю.