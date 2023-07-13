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Звезды13 июля 2023 9:30

Рана инфицирована, нужен хирург: откуда у Аллы Михеевой большой шрам на лбу

Хирург Байрамукова: шрам у Аллы Михеевой похож на рубец от травмы
Евгения РУДИНА
Шрам у Аллы Михеевой похож на рубец от травмы

Шрам у Аллы Михеевой похож на рубец от травмы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли. Среди гостей была замечена и Алла Михеева. Звезда прекрасно выглядела, однако невозможно было не обратить внимание на свежий рубец на ее лице.

Видимо, по этой причине Алла зашла в зал, миновав ковровую дорожку и фотографов. Пластический хирург Мадина Байрамукова предположила, что это может быть.

«Можно предположить, что была удалена липома, жировик, или же какое-то другое доброкачественное новообразование, но уж слишком неровные края раны. Такое возможно только в том случае, если после оперативного вмешательства рана инфицировалась и заживала с некоторыми осложнениями.

Пластический хирург Мадина Байрамукова

Пластический хирург Мадина Байрамукова

Другой вариант, более очевидный — рубец от недавно полученной травмы. Что это могло быть? Ударилась головой, прилетел осколок стекла, попала в аварию — да все что угодно! Скорее всего, дальше потребуется дополнительное хирургическое решение. А в будущем от шрама не останется и следа: в наше время это все убирается лазером».

После закрытия программы «Вечерний Ургант» Алла Михеева стала активно вести различные мероприятия. Уже послезавтра мы увидим звезду в качестве ведущей VK Fest. А мы, в свою очередь, желаем Алле удачи и скорейшего выздоровления.

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