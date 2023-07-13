Сергей Лавров в Индонезии одной меткой фразой рассмешил китайскую делегацию

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS

За два дня 13 и 14 июля глава МИД РФ использует три востребованных в Юго-Восточной Азии площадки, чтобы обсудить с государствами этого все более перспективного региона самые чувствительные темы.

В четверг Лавров принял участие в совещании министров иностранных дел в формате «Россия-АСЕАН», а на пятницу запланированы его выступления на встречах по линии Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.

О чем приехал в Джакарту говорить Лавров

В индонезийскую столицу Джакарту наша делегация, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, приехала запустить новые направления кооперации, включая цифровую трансформацию и развитие «умных» городов.

Лавров также предложил АСЕАН уделить самое серьезное внимание вопросам обеспечения энергетической и продовольственной безопасности с учетом сложившейся на мировых рынках крайне сложной ситуации, вызванной пандемией COVID-19 и антироссийскими санкциями.

- Планы у нас очень конкретные, нацеленные на развитие практического сотрудничества в самых разных областях, - заявил Лавров в Джакарте.

Сергей Лавров и Ван И перед началом переговоров. Фото: REUTERS

Какие схемы забраковал Лавров

Встреча глав МИД в формате «Россия-АСЕНАН» началась с традиционного так называемого «семейного фото», на которой все его участники взялись дружно за руки. Многие выступающие говорили о том, что, если АСЕАН хочет оставаться актуальной, то необходимо научиться работать сообща. В том числе и с Россией.

В 2023 году стратегическому партнерству нашей страны с АСЕАН исполняется пять лет. При том, что отношения в общей сложности развиваются уже более 30 лет. «Наше стремление – способствовать формированию большого евразийского партнерства не через какие-то искусственно сформулированные схемы, а идя от жизни, от тех практических проектов, которые реализуются на земле… Я с оптимизмом смотрю на дальнейшее взаимодействие», - подчеркнул глава МИД РФ.

Что мешало Ван И начать беседу с Лавровым

А затем у Лаврова начались «двусторонки». В том числе с бывшим министром иностранных дел КНР, а ныне руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Китая Ван И.

Но начать разговор все никак не получалось. Ван И упорно жал на кнопку микрофона, но он все никак не включался. «Беда пришла, откуда не ждали», - пошутил Лавров. Китайцы засмеялись. Лишь спустя несколько долгих минут подоспевшие помощники смогли оживить технику.

«Дорогой друг, очень рад нашей новой встрече. На фоне тектонических перемен в мире мы всегда следуем важному консенсусу наших глав государств. Твердо поддерживаем друг друга… Мы глубоко убеждены в ярких перспективах наших отношений», - обратился Ван И к Лаврову. «Богатейшая повестка дня российско-китайского диалога требует регулярной сверки часов. В этом смысле наша сегодняшняя встреча весьма и весьма своевременна», - ответил наш министр.

Сможет ли АСЕАН помешать США взорвать Азию

В этом году в АСЕАН «парадом» правит Индонезия. Темой своего председательства Джакарта выбрала «Эпицентр роста», пообещав превратить АСЕАН в опору глобальной стабильности. Но этому росту явно могут помешать все более серьезные противоречия между Китаем и США. И вот вопрос - смогут ли страны АСЕАН сохранить нейтралитет?

- Те договоренности, которые достигаются через учет интересов друг друга на основе взаимной выгоды, они гораздо прочнее, чем нечто навязанной впопыхах, в стремлении что-нибудь объявить погромче накануне того или иного электорального цикла… Я не могу согласиться с тем, что АСЕАН неэффективная структура, - подчеркнул Лавров.

Мнение Лаврова о поставках кассетных боеприпасов Украине

На подходе к представителям прессы Сергей Лавров ответил на вопрос «Комсомольской правды».

- Ранее многие страны Юго-Восточной Азии пострадали от кассетных боеприпасов. Россия при этом помогала разминировать, к примеру, Лаос. Не считаете ли вы, что региональный опыт мог бы пригодиться Западу для понимания преступности намерений поставлять Украине кассетные боеприпасы?

- Я не думаю, что что-либо вообще может помочь Западу осознать преступность, контрпродуктивность или нелегитимность того, что они порой делают. Запад будет решать конкретные вопросы в зависимости от политической целесообразности на тот или иной момент. Это вот и есть те самые правила, на которых он хочет, чтобы миропорядок был основан, и которые меняются от случая к случаю.

Не только Лаос пострадал от кассетных боеприпасов во время антиколониальных войн. Камбоджа не меньше пострадала. Разминирование по-прежнему продолжается. Кстати, Лаосу мы активно помогаем. Тренируем саперов для Лаоса. Регулярно и в большом количестве. Ну и наши технологии активно используются.

Я здесь встречался с министром иностранных дел Лаоса. Мы с ним этот сюжет обсудили. И по поводу решения США направить на Украину кассетные боеприпасы лаосский МИД сделал соответствующее заявление, в котором предостерег от этих рискованных шагов.

Справка «КП»

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была создана в августе 1967 года. Сегодня в нее входят десять стран: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Вьетнам, Бруней, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Главными целями этой международной организации объявлено сотрудничество в экономической, социальной и культурной областях, а также укрепление мира и стабильности в Юго-Восточной Азии.